Сейчас мы вам подбросим!

В публикации «Соблюдайте ваши инструкции» («Новая» № 62 от 10 июня 2019 г.) мы упомянули «методические рекомендации», разработанные Генеральной прокуратурой России еще в 2015 году и регламентирующие порядок проведения ОРД (оперативно-разыскной деятельности) и ОРМ (оперативно-разыскных мероприятий) по уголовным делам, связанным с распространением наркотиков.

После консультаций с юристами мы приняли решение обнародовать текст этого документа,

который полностью называется «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ»

У нашего решения есть общественно значимый и вполне практический смысл. Участники уголовного разбирательства по ст. 228 находятся в неравных условиях.

Если бы требования Генпрокуратуры соблюдались неукоснительно, то количество приговоров по 228-й оказалось бы как минимум вдвое меньше.

Более того, если будет принят внесенный группой депутатов законопроект, снижающий тяжесть наказания по отдельным частям ст. 228, это приведет к массовому пересмотру ранее вынесенных приговоров. И вот тогда нужно будет не просто формально снижать срок, но и смотреть на то, в какой мере он вынесен в соответствии со строгой буквой рекомендаций. Так получится неформальная, но массовая амнистия.

«Рекомендации» — это, конечно, не закон. Но есть два очень важных момента.

Во-первых, рекомендации, разработанные Управлением по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельности Генеральной прокуратуры России — это разъяснение норм, прописанных в законах. И они ничуть не выходят за рамки закона.

Кроме того, для сотрудников прокуратуры любого уровня рекомендации Генпрокуратуры равносильны приказу Генерального прокурора, который они обязаны соблюдать беспрекословно. То есть,

если сотрудник прокуратуры видит, что в материалах, собранных полицией и представленных, например, в суд, ОРД и ОРМ проводились не так, как это расписано в «методических рекомендациях», сотрудник прокуратуры обязан вернуть все материалы в полицию и не поддерживать ходатайства следствия, к примеру, об избрании меры пресечения.

А в «деле Ивана Голунова», как мы уже знаем, прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте журналиста, хотя должна была остановить правовой произвол еще до направления материалов дела в суд для избрания меры пресечения подозреваемому.

Надо сказать, что «методические рекомендации» появились не случайно. Дело в том, что в 2010–2015 годах Европейский суд по правам человека вынес целую серию судебных решений, связанных с «наркотической» ст. 228 УК РФ. И в этих решениях ЕСПЧ указал на факты полицейских провокаций («Банникова против России», «Дружинин против России», «Золотухин против России» и ряд других). И именно эти решения ЕСПЧ вынудили Генпрокуратуру, МВД и госнаркоконтроль (в то время еще не ликвидированный) признать, что откровенные фальсификации уголовных дел по ст. 228 УК приняли системный и массовый характер. И что остановить этот конвейер правового произвола можно, только четко регламентировав порядок проведения ОРД и ОРМ по уголовным делам, связанным с распространением наркотиков, исключающий провокации, подбросы, фальсификации доказательств.

Нельзя не обратить внимание и вот на какой момент. Почему Генеральная прокуратура обратила пристальное внимание именно на такой вид ОРМ как «проверочная закупка»? Дело в том, что это чуть ли не единственное серьезное доказательство того, что наркодилер действительно хранил наркотики с целью сбыта. В конце 90-х – начале 2000-х именно «проверочная закупка» ложилась в основу уголовных дел о сбыте наркотиков. Когда человеку выдавались меченые деньги, он покупал наркотики, наркодилера тут же задерживали и изымали у него меченые деньги. Позже наркополицейские начали упрощать себе жизнь, отказываясь от проведения «проверочной закупки». А если и проводили этот вид ОРМ, то он стал больше походить на провокацию преступления. Тогда-то и были разработаны «методические рекомендации». Но, увы, наркоборцы просто проигнорировали разъяснения Генпрокуратуры.

И последнее, о чем мы не можем не рассказать. У нас нет сомнений, что «методические рекомендации» Генпрокуратуры — не фейковый, а настоящий документ. Еще в прошлом году управлением ФСБ по Тюменской области было возбуждено уголовное дело № 11807710001000027 по факту утечки документов с грифом «Секретно» и «Совершенно секретно» из прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. В конце марта из Тюмени в Москву прилетал следователь СО РУ ФСБ по Тюменской области майор Трунев, в чьем производстве находится это уголовное дело. В Москве Трунев допросил в качестве свидетеля специального корреспондента «Новой» Ирека Муртазина, которому еще осенью прошлого года неизвестный передал копии этих документов.

как действовать правильно: пошаговая инструкция



Лист согласований

Первая страница инструкции

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАКОННОСТИ

ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНАМИ НАРКОКОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Введение



В судебной системе Российской Федерации в настоящее время окончательно утвердились требования, предъявляемые к порядку, а также условиям осуществления и надлежащей фиксации результатов оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД), формированию которых в значительной степени способствовала практика рассмотрения жалоб по уголовным делам Европейским Судом по правам человека (далее — ЕСПЧ).

Вместе с тем данный вопрос все еще остается актуальным в правоприменительной практике оперативных подразделений, в том числе при проведении ФСКН России и МВД России проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ (далее — проверочная закупка).

Так, с учетом негласного характера проведения названного оперативно-розыскного мероприятия (далее — ОРМ), а также использования конфиденциальных источников информации существуют различные трактовки понятия достаточности оснований для проверочной закупки, допустимости и пределов использования ее результатов. Это обстоятельство зачастую влечет признание недопустимыми доказательств на стадии досудебного производства и при рассмотрении уголовного дела в суде.

Указанные недостатки свидетельствуют об отсутствии единой методики и должной эффективности прокурорского надзора за законностью осуществления ОРД.

В этой связи следует обратить особое внимание надзирающих прокуроров на соблюдение требований и условий подготовки и проведения оперативными подразделениями ФСКН России и МВД России проверочной закупки.

Особенности порядка организации и проведения проверочной закупки.



1. 1. Понятие проверочной закупки

В статье 6 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Федеральный закон №144) приведен исчерпывающий перечень ОРМ, к числу которых отнесена проверочная закупка. В то же время в данном федеральной законе не раскрываются ее содержание и порядок осуществления.

Понятие проверочной закупки отражено в Федеральном законе от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.02.2015) «О наркотических средствах и психотропных веществах», которым установлено, что проверочной закупкой является оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования (статья49).

В настоящее время под проверочной закупкой в ведомственных нормативных правовых актах ФСКН России и МВД России понимается создание контролируемой оперативным подразделением ситуации, в ходе которой приобретаются наркотические средства и психотропные вещества путем заключения возмездной сделки с лицом, обоснованно подозреваемым в совершении преступления, с целью получения информации о его вероятной преступной деятельности, а также решения иных задач ОРД (пункт 23 Инструкции [1], пункт 34 Наставления [2]).

[1] Инструкция об организации оперативно-розыскной деятельности в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденная приказом ФСКН России от 08.08.2005 № 0026 (далее — Инструкция от 08.08.2005)

[2] Наставление об основах организации и тактики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденное приказом МВД России от 04.04.2013 №001 (далее — Наставление)

1.2.Основания и условия проведения поверочной закупки

С учетом требований Федерального закона № 144 и сложившейся правоприменительной практики общим основанием для проведения проверочной закупки являются ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Указанное основание конкретизировано лишь в Наставлении, пунктом 34.3 которого предусмотрено, что до осуществления проверочной закупки целесообразно проведение иных ОРМ, подтверждающих подозрения о реализации продавцом предметов, веществ, в том числе наркотических.

Данная правовая норма соответствует позиции ЕСПЧ о том, что «в делах, в которых основное доказательство получено за счет негласной операции, такой как проверочная закупка наркотиков, власти должны доказать, что они имели достаточные основания для организации негласного мероприятия» [3].

[3] Постановление ЕСПЧ от 12.10.2012 по делу «Веселов и другие против Российской Федерации».

Достаточность данных для проведения проверочной закупки является условной категорией и определяется обстоятельствами каждого конкретного случая с учетом устоявшихся критериев судебной практики.

Например, элементами, характеризующими противоправную деятельность конкретного лица или намерение ее осуществить, являются в том числе его осведомленность о видах наркотических средств, действующих на них ценах, способность их незамедлительно достать, материальная выгода от сделки, которые зафиксированы посредством специальных технических средств в ходе негласного наблюдения, а также записи телефонных или иных переговоров подозреваемого лица с поставщиком наркотиков (жалобы в ЕСПЧ №18757/06 «Банникова против Российской Федерации», №67537/01 «Шаннон против Соединенного Королевства» и другие).

Вместе с тем сведения о том, что в прошлом лицо привлекалось к уголовной ответственности, в том числе за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также простое утверждение оперативных сотрудников о наличии информации, свидетельствующей о причастности фигуранта к распространению наркотиков, нельзя признавать достаточными.

Так, рассмотрев жалобу Дружинина И.В. от 12.11.2009 №556/10, ЕСПЧ прямо указал, что, получив лишь сведения от информатора и не проверив их, правоохранительные органы не имели достаточных данных, позволяющих подозревать заявителя в сбыте наркотиков. Организовав проверочную закупку, они вполне осознавали, что Дружинин И.В. мог продать наркотики впервые в результате воздействия информатора-покупателя.

Следует иметь в виду, что любая информация, касающаяся существующего намерения совершать преступление, должна быть проведена путем проведения таких ОРМ, результаты которых в последующем возможно предоставить органу предварительного расследования и проверить в судебном заседании.

Кроме того, задокументированная информация должна однозначно свидетельствовать о том, что преступление было бы совершено без вмешательства правоохранительных органов. В противном случае следует вести речь о провокации преступления, то есть о нарушении статьи 5 Федерального закона №144,

содержащей категорический запрет на подстрекательство, склонение и побуждение в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий.

Необходимо принимать во внимание, что к провокации или подстрекательству к совершению преступления относятся любые действия, которые могут быть истолкованы как оказание давления на человека с целью совершения им правонарушения. В частности, к ним можно отнести инициативное обращение лица, негласно содействующего оперативному подразделению, к сбытчику с повторной просьбой о продаже наркотиков, несмотря на первоначальный отказ, настойчивые напоминания, повышение цены сверх средней, ссылки на абстинентный синдром покупателя в целях возбуждения чувства сострадания.

Например, в ходе рассмотрения ЕСПЧ жалобы Золотухина М.Б. от 03.05.2007 № 24009/07 исследовались обстоятельства подстрекательства заявителя к сбыту наркотиков со стороны информатора, несколько раз звонившего ему, в том числе в присутствии представителей правоохранительных органов, и предлагавшего продать наркотики. Данные обстоятельства, как и факты неоднократного участия информатора в других проверочных закупках в отношении иных лиц, были выявлены ЕСПЧ в ходе рассмотрения указанной жалобы и не подвергались надлежащему анализу со стороны национальной судебной системы.

Проверяя законность производства проверочной закупки, следует учитывать, что активное участие правоохранительных органов в переговорах фактически побуждает лицо к реализации наркотиков. Поэтому как до проведения проверочной закупки, так и в процессе ее осуществления сбытчик должен сам сообщить о наличии у него возможности реализовать наркотическое средство и (или) предложить это. К тому же такие сведения должны быть документально подтверждены (например, зафиксированы в результате прослушивания телефонных переговоров или наблюдения с использованием негласной аудиозаписи).

Следует также иметь в виду, что ЕСПЧ сформулирован категорический вывод о необходимости четкого разделения форм использования лиц, конфиденциально содействующих оперативным подразделениям, в качестве источника информации и их участия в негласных мероприятиях. Отдельно подчеркнуто, что их роль должна оставаться строго пассивной, чтобы не подстрекать к совершению преступления, что труднодостижимо, когда проверочная закупка совершается информатором, действующим в качестве покупателя (жалоба «Худобин против Российской Федерации» от 29.10.1999 № 59696/00).

С учетом изложенных позиций предлагается алгоритм документирования фактов незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ дифференцировать на ряд основных взаимосвязанных этапов по подготовке, проведению проверочной закупки и использованию ее результатов.

Этап №1. Проверка первичных данных о возможной причастности лица к незаконному сбыту наркотиков

Основание: поступление в оперативное подразделение данных, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 144.

Цель: предварительная проверка полученной оперативной информации, необходимая для принятия решения о проведении проверочной закупки.

Цель обеспечения последующего использования результатов ОРД в доказывании формирования умысла у объекта вне зависимости от вмешательства правоохранительных органов может быть достигнута путем проведения следующих ОРМ, не предполагающих какого-либо воздействия на проверяемое лицо:

— опрос с зашифровкой цели лиц из окружения фигуранта (соседей, сослуживцев, знакомых и др.) на предмет установления фактов его контактов с гражданами, употребляющими наркотические средства, иного подозрительного поведения (при отсутствии угрозы расшифровки оперативного интереса);

— прослушивание телефонных переговоров фигуранта, снятие информации с используемых им технических каналов связи;

— наблюдение, в том числе осуществляемое оперативно-поисковыми подразделениями, за предполагаемым сбытчиком наркотиков с документированием оперативно значимых действий и контактов. Применение в ходе указанного ОРМ специальных технических средств по фиксации разговоров объекта с окружением или возможными покупателями, содержащих данные о его инициативном предложении приобрести наркотики или участии в их систематическом сбыте неопределенному кругу лиц.

На данном этапе возможно использование конфиденциального содействия лиц, имеющих оперативные подходы к объекту и (или) предоставивших первичную информацию (далее – первичные конфиденты), при проведении соответствующих оперативно-технических мероприятий. При этом их линия поведения в отношении фигуранта должна носить исключительно пассивный характер. Допускается содействие в оборудовании объекта проведения оперативно-технического мероприятия, а также в форме личного использования специальных технических средств. Какое-либо активное воздействие на поведение объекта оперативной проверки, в том числе выражающееся в просьбах и уговорах сбыть наркотики, запрещается.

Этап №2. Подготовка и проведение ОРМ «проверочная закупка».

Основание: задокументированные результаты ОРМ, которые могут быть предоставлены органу предварительного расследования без ущерба интересам ОРД и проверены в уголовно-процессуальном порядке, прямо или косвенно свидетельствующие о причастности фигуранта к незаконному обороту наркотиков.

Цель: документирование возможного факта сбыта наркотических средств; пресечение пре6ступной деятельности фигуранта (при принятии решения о его задержании).

На данном этапе оперативный сотрудник подбирает лицо для участия в качестве покупателя при проведении проверочной закупки (далее – покупатель). Указанное лицо не должно являться первичным конфидентом. Согласие гражданина на участие в ОРМ в качестве покупателя в обязательном порядке должно быть оформлено в виде письменного заявления с отражением его ознакомления с признаками неприемлемых провокационных действий.

Следует отметить, что при наличии задокументированных результатов первичных ОРМ, отвечающих указанным требованиям, в качестве покупателя может выступать также и оперативный сотрудник.

В ходе организации проверочной закупки в органах ФСКН России оперативный сотрудник составляет рапорт на ее проведение, который представляет начальнику оперативного подразделения. При необходимости к рапорту прилагается проект плана проведения проверочной закупки, а также другие необходимые документы (справка-меморандум, выписка из агентурного сообщения и т.п.) (пункт 9 Инструкции) [4].

[4] Инструкция о порядке организации и проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденная приказом ФСКН России от 22.06.2009 №0025 (далее – Инструкция от 22.06.2009).

Постановление о проведении проверочной закупки выносится оперативным сотрудником ФСКН, организующим ее проведение, и состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Вводная часть должна включать в себя наименование документа, место и дату его вынесения, фамилию, инициалы, должность и специальное звание лица, вынесшего постановление.

В описательной части постановления в обязательном порядке должны быть указаны суть имеющейся оперативной информации, когда, где, в течение какого срока планируется провести проверочную закупку, что является предметом проверочной закупки и конкретная цель проводимого ОРМ. Описательная часть постановления должна заканчиваться ссылкой на статью 6 и 8 Федерального закона №144.

Одновременно необходимо учитывать, что ведомственным приказом запрещается отражать в описательной части постановления о проведении ОРМ номер и (или) наименование дела оперативного учета, а также любые данные о лицах, оказывающих конфиденциальное содействие (в том числе псевдонимы). Указанные ограничения обеспечивают соблюдение принципа конспирации в связи с последующим направлением постановления следователю и ознакомлением с ним участников уголовного процесса.

В резолютивной части постановления излагается решение о проведении ОРМ, принятое лицом, вынесшим постановление, указывается его должность, специальное звание, фамилия, инициалы.

Постановление о проведении проверочной закупки выносится в одном экземпляре и утверждается в ФСКН России директором ФСКН России (его заместителем в соответствии с распределением обязанностей); в территориальном органе ФСКН России – начальником территориального органа ФСКН России (его заместителем в соответствии с распределением обязанностей).

Следует иметь в виду, что начальникам территориальных органов ФСКН России разрешается предоставлять начальникам межрайонных (городских) отделов право утверждения лишь постановлений о проведении проверочной закупки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых не запрещена либо оборот которых не ограничен (пункт 10 Инструкции от 22.06.2009).

В системе МВД России перед вынесением постановления о проведении проверочной закупки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, предусматривается подготовка оперативно-служебных документов, содержащих имеющиеся сведения о продавце, задачах, решаемых данным ОРМ, расчет привлекаемых сил и средств (пункт 34.1 Наставления). Указанное постановление утверждается руководителем, правомочным на осуществление ОРД (перечень руководителей определен приказом МВД России от 19.06.2012 № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России»). При подготовке оперативным подразделением МВД России проведения проверочной закупки, в отличие от требований ФСКН России, в каждом случае составляется план с указанием позиций, предусмотренных пунктом 34.4 Наставления.

При проведении проверочной закупки должны в обязательном порядке использоваться аудиозапись и (или) видеозапись, и(или) киносъемка, и (или) фотосъемка,

а также могут использоваться другие технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей среде.

Уполномоченным прокурорам надлежит помнить, что при наличии объективных причин, препятствующих использованию технических средств при проведении проверочной закупки, оперативный сотрудник представляет до начала проведения указанного ОРМ начальнику оперативного подразделения территориального органа наркоконтроля мотивированный рапорт.

Начальник оперативного подразделения принимает решение о возможности проведения ОРМ без использования технических средств (пункт 4 Инструкции от 22.06.2009).

Порядок проведения проверочной закупки детально регламентирован лишь в нормативном правовом акте ФСКН России и заключается в следующем.

Перед началом проведения проверочной закупки оперативный сотрудник в присутствии не менее двух очевидцев (аналог института понятых в уголовном процессе) должен досмотреть лицо, имитирующее роль «покупателя», на предмет фиксации отсутствия у данного лица при себе, в его одежде, находящихся при нем вещах, используемом транспортном средстве наркотических веществ, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, денежных средств; иных материалов и предметов, свободный оборот которых на территории Российской Федерации ограничен или запрещен.

Лицу, имитирующему роль «покупателя», выдаются технические средства (с указанием сведений об аудио- и видеоносителе информации, а также применяемых мерах по обеспечению невозможности его подмены, например, путем опечатывания соответствующего отсека) и денежные средства (предметы), предназначенные для использования в качестве средств платежа в ходе проверочной закупки, которые предварительно копируются и (или) фотографируются, и (или) описываются их индивидуальные отличительные признаки (вид валюты, количество, номинал, серия и номер каждой купюры), и (или) помечаются специальными средствами. При необходимости привлекается специалист. Результат оформляется соответствующим актом.

После проведения проверочной закупки в присутствии не менее двух очевидцев лицо, имитирующее роль «покупателя», обязано выдать оперативному сотруднику закупленные наркотики и ранее переданные ему технические и денежные средства (при наличии таковых), о чем составляется соответствующий акт.

В случаях, когда проведение проверочной закупки направлено на непосредственное пресечение преступной деятельности сбытчика наркотиков, предусматривается его задержание. В свою очередь, при задержании лица, в отношении которого проводилась проверочная закупка, в соответствии с пунктом 13 Инструкции от 22.06.2009 оперативный сотрудник должен провести его досмотр, получить у задержанного образцы для сравнительного исследования (смывы с ладоней, подногтевое содержимое или срезы ногтей). При необходимости осматриваются одежда и карманы на предмет наличия следов специального вещества или наркотического средства (иного закупаемого вещества), производится изъятие соответствующих образцов с одежды. Результат оформляется соответствующим актом.

Следует отметить, что действующим Федеральным законом №144 основания и порядок проведения задержания и досмотра задержанных лиц в ходе осуществления органами внутренних дел и наркоконтроля оперативно-розыскной деятельности не предусмотрены.

Указанные вопросы в зависимости от конкретных обстоятельств регламентированы Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (пункт 13 части 1 статьи 13 «Права полиции (для ОВД), статья 14 «Задержание»), КоАП РФ (статья 27.3 «Административное задержание», статья 27.7 «Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице») и УПК РФ.

При этом, учитывая наличие различных видов физического ограничения свободы лиц в связи с осуществлением мер государственного принуждения и соответствующих им особенностей процессуального оформления, действия оперативных сотрудников по изъятию предметов, переданных покупателем сбытчику в ходе проверочной закупки, на практике целесообразно документировать в следующих правовых режимах.

Так, после получения данных о состоявшейся сделке по купле-продаже наркотиков оперативные сотрудники вступают в контакт со сбытчиком, представляются, объявляют о проведении в отношении его ОРМ, разъясняя соответствующие права и обязанности. После этого ему предлагается выдать имеющиеся у него предметы и пояснить их происхождение, предъявив для осмотра содержимое карманов одежды и ручной клади. В случае добровольной выдачи денежных средств и иных предметов, представляющих оперативный интерес, в том числе наркотиков, последние изымаются в порядке пункта 1 части 1 статьи 15 Федерального закона №144 с составлением протокола в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Для удостоверения указанных действий, при наличии условий, определяемых оперативной обстановкой, могут быть привлечены с их согласия отдельные лица, отвечающие требованиям, предъявляемым к понятым в уголовном судопроизводстве.

В случаях, требующих обязательного проведения задержания сбытчика наркотиков, соответствующие действия оперативных сотрудников организуются во взаимодействии с органом предварительного следствия и осуществляются по основаниям и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством.

Как правило, решению задач по пресечению функционирования организованных преступных групп и преступных сообществ, установлению всех их участников, каналов поступления и мест производства наркотиков предшествует проведение целой серии проверочных закупок, в ходе которых по замыслу оперативной разработки до определенного момента не производится задержание «рядовых» сбытчиков при обязательном условии документирования их действий и изъятия наркотиков из незаконного оборота.

При этом по результатам первоначальных проверочных закупок с учетом соблюдения требований УПК РФ в разумные сроки возбуждаются уголовные дела, в рамках которых при принятии решения о реализации материалов ОРД с одновременным пресечением криминального поведения фигурантов и производится их уголовно-процессуальное задержание.

Верховный Суд Российской Федерации в этой связи предлагает учитывать, что проведение очередной проверочной закупки у одного и того же лица должно быть обоснованно и мотивировано, в том числе новыми основаниями и целями, и с обязательным вынесением нового постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность [5].

[5] Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.06.2012

Следует обратить внимание на то, что кроме указанных оперативно-служебных документов пункт 14 Инструкции от 22.06.2009 обязывает оперативных сотрудников окончательные результаты проверочной закупки оформлять предусмотренным соответствующим приложением актом. К нему прилагаются документы, подтверждающие совершение сделки (при их наличии), приобретенные (изъятые) предметы, вещества и продукция, другие необходимые материалы.

Кроме того, результаты проверочной закупки оперативный сотрудник должен доложить рапортом лицу, утвердившему постановление о ее проведении.

В рапорте излагаются:

— основные результаты проведенного мероприятия;

— материалы, отражающие ход и результаты проверочной закупки, а также закупленные и изъятые в ходе ее проведения ценности, предметы, вещества, продукция. Указывается, куда и в каких целях они были представлены или должны быть направлены;

— предложения по дальнейшему использованию или месту хранения документов, в которых отражены подготовка и ход проведения проверочной закупки, закупленных и изъятых в ходе ее проведения ценностей, предметов, веществ, продукции;

— при необходимости предложения по мерам обеспечения безопасности участвовавших проведенной проверочной закупке лиц;

— другие необходимые сведения.

К рапорту должен быть приложен акт проведения ОРМ «проверочная закупка» и акт о расходовании выделенных на проведение проверочной закупки денежных средств (пункт 15 Инструкции от 22.06.2009).

В системе МВД России результаты проверочной закупки также оформляются актом (пункт 34.8 Наставления).

Предложенный алгоритм документирования хода и результатов проведения проверочной закупки не противоречит требованиям Наставления и может использоваться в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

(Заключительный этап) Использование результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»

Порядок предоставления результатов ОРД органу предварительного расследования или в суд достаточно подробно регламентирован Инструкцией [6].

[6] Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденная приказом МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России ФСКН России, СК России №776/703/509/507/1820/42/535/398/68 от 27.09.2013 (далее – Инструкция от 27.09.2013)

Каких-либо существенных особенностей предоставления результатов ОРМ «проверочная закупка» в порядке статьи 11 Федерального закона №144, требующих отдельного изложения, не имеется.

При этом на практике зачастую допускаются следующие нарушения в деятельности оперативных подразделений, которые следует учитывать при реализации надзорных полномочий:

— результаты ОРД предоставляются в орган предварительного следствия одновременно в виде рапорта об обнаружении признаков преступления и сообщения о результатах ОРД;

— подготавливаемые оперативно-служебные документы не соответствуют образцам, предусмотренным Инструкцией от 27.09.2013;

— результаты ОРД, предоставляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и последующего формирования доказательств, не содержит сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; отсутствуют указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства (имеют место случаи отражения лишь данных об организационно-тактических формах применения специальных технических средств: «НАЗ», «НВД», «НСИ» и т.п.).

Резюмируя указанные требования к доказательствам, полученным в результате проведения проверочной закупки, следует указать одно непреложное правило документирования наркопреступлений:

результаты проверочной закупки не должны быть единственным и основным доказательством по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Заключение



Массовое использование в преступных целях безконтактных способов передачи запрещенных веществ, затрудняющих идентификацию сбытчика (службы мгновенного обмена сообщениями (ICQ), интернет-сайты с высокой степенью криптозащиты технических каналов, электронные системы взаиморасчетов, тайниковые операции и т.п.), а также фактическое общение субъектов теневой купли-продажи исключительно в виртуальном пространстве нивелируют эффективность и зачастую целесообразность ранее существовавших приемов и методов противодействия наркопреступности. В этой связи современное состояние оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов в условиях динамично развивающейся информационно-технической инфраструктуры общества, беспрецедентной активизации криминальных структур на рынке реализации новых типов наркотиков требует существенного совершенствования ее организации и тактики.

Неукоснительное соблюдение требований российского законодательства и общепризнанных норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод становится фундаментальным принципом эффективного противодействия наркоугрозе, способствующем неотвратимости наказания участников организованных преступных формирований. При этом констатируемые в настоящее время шаблонность при организации и непосредственном осуществлении ОРД, отсутствие творческого подхода к решению ее задач в совокупности с юридической неграмотностью ряда оперативных сотрудников приводят к снижению наступательности в ликвидации наркотрафика. Лишь четкое понимание оперативным составом оснований и условий правомерной реализации своих полномочий, нацеленность на решение конкретных задач ОРД путем эффективного и комплексного использования имеющихся сил и средств будут способствовать укреплению законности в указанной сфере.

При рассмотрении дел против Российской Федерации ЕСПЧ высказана неоднозначная позиция о том, что отсутствие четкой и предсказуемой процедуры санкционирования проведения проверочной закупки, ее разрешение посредством простого административного решения одного и того же органа дает возможность проводить мероприятие без какого-либо независимого контроля и необходимости обосновывать его осуществление. Делая подобный вывод, ЕСПЧ не учел нормативно закрепленные полномочия органов прокуратуры по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, в том числе при подготовке и проведении проверочной закупки.

Вместе с тем возникновение подобной позиции суда неслучайно и во многом обусловлено неоднократными нарушениями закона при осуществлении ОРД, не пресекаемыми уполномоченными прокурорами из-за отсутствия системы реализации превентивных механизмов надзорной деятельности.

Таким образом, особая роль в обеспечении законности при осуществлении ОРД несомненно принадлежит прокурорскому надзору.

Управление по надзору за производством

дознания и оперативно-розыскной деятельностью