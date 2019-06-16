Миллион демонстрантов против Пекина

Больше миллиона жителей Гонконга вновь вышли 16 июня на улицы в центре города, чтобы заявить о своем намерении продолжить борьбу против попыток Пекина ограничить достаточно широкие по китайским меркам политические и юридические свободы этого автономного района КНР, бывшей британской колонии. Несмотря на 30-градусную жару, многие демонстранты были одеты в черное – этот цвет сейчас стал для них символом непримиримой решимости. В руках они несли белые гвоздики в знак мирных намерений. Над колоннами реяли плакаты с надписью: «Не стреляйте – мы гонконгцы!»

Доспехи из старых журналов

Минувшая неделя была заполнена событиями, которых в 7-миллионном Гонконге ни разу не бывало с 1997 года, когда он был передан под власть Пекина. В предыдущее воскресенье 9 июня в демонстрации протеста в центре города впервые в истории приняли участие более миллиона человек – невообразимое людское море буквально затопило все пространство перед кварталом административных учреждений. Полиция тогда активно вмешиваться не посмела, однако дала бой в среду, когда десятки тысяч манифестантов вновь подтянулись к зданию Законодательного совета, местного парламента.

Участники акции протеста были настроены серьезно – многие пришли в шлемах, в смоченных водой марлевых масках на случай газовой атаки и в импровизированных доспехах из толстых журналов, прикрученных к телу. Но и полиция проявила редкую жестокость для гонконгских блюстителей порядка, которые обычно ведут себя достаточно корректно.

По демонстрантам было выпущено более 150 гранат со слезоточивым газом, их впервые в истории Гонконга густо обстреливали резиновыми пулями.

«Очень больно, когда в тебя попадает эта штука, она просто сбивает с ног», — рассказал потом репортерам один из пострадавших. Впрочем, демонстранты отвечали, как могли — метали пластиковые бутылки с водой, орудовали зонтиками.

В результате стычек ранения получили до 80 человек, включая около двадцати полицейских. Одиннадцать манифестантов задержаны. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам твердила, что на уступки смутьянам не пойдет, однако все неожиданно изменилось в субботу 15 июня.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам. Фото: EPA

Власти получили достоверные сведения о том, что на вторую воскресную демонстрацию может выйти не меньше людей, чем 9 июня. Акция, как и прежде, организовывалась в первую очередь с использованием кодированных сообщений мессенджера Telegram — он вышел сейчас в Гонконге на первое место по продажам среди всех приложений для смартфонов. Местная полиция и пекинские власти не могут перехватывать эту групповую переписку, что усиливает страхи по поводу возможного нарастания масштабов выступлений.

В результате Кэрри Лам неожиданно объявила о желании пойти навстречу демонстрантам, надеясь сбить волну протестов. Но это не удалось — негодование против планов Пекина урезать автономию этого анклава никуда не испарилось, люди настроены серьезно.

Выдать могут любого

Жителям бывшей колонии при передаче во власть КНР в 1997 году гарантировали, что все останется, «как при англичанах» в рамках формулы «одна страна — две системы». В Гонконге были сохранены независимый суд по британским стандартам и свободная экономика, собственная валюта, свобода слова и печати, местный парламент, юридическая независимость от Пекина.

Именно с последним пунктом сейчас возникли проблемы: Законодательный совет Гонконга с февраля начал рассматривать законопроект, разрешающий выдачу в КНР лиц, осужденных там или объявленных в розыск. В анклаве не сомневаются, что документ разработан под диктовку Пекина, поскольку в местном парламенте преобладают его сторонники.

Смысл законопроекта понятен — Гонконг теряет юридический иммунитет, а там, глядишь, и другие свободы.

И все понимают, что к выдаче в КНР могут оформить кого угодно, включая граждан других государств. Кстати, у многих жителей там имеются британские паспорта.

Именно это и вывело 9 июня на улицы миллион человек, среди которых была не только пылкая молодежь. Как сообщается, перемены пугают и многих влиятельных людей, которые осознают, что процветание Гонконга держится именно на его свободах британского типа. Именно они привлекают в анклав иностранные капиталы, делают его важнейшим мостиком между миром Запада и гигантским Китаем.

Печать сообщала, что даже некоторые пропекинские депутаты гонконгского парламента и представители крупного бизнеса просили главу местной администрации Кэрри Лам отойти от чрезмерно жесткого курса. Появились сообщения о том, что богатые люди стали переводить свои капиталы из анклава в более безопасный Сингапур. В конце концов совет смягчить противостояние поступил и от руководства КНР – там, как передавала гонконгкская пресса, пришли к выводу, что бои с массовыми демонстрациями пока нужно отложить.

Американские угрозы

Накануне предстоящего в Японии в конце июня саммита «двадцатки» Пекину явно не нужен «второй Тяньаньмэнь», который может поставить председателя КНР Си Цзиньпина в неприятное положение в ходе прямых контактов с президентом США Дональдом Трампом и другими западными лидерами. К тому же в Вашингтоне уже стали предприниматься попытки использовать кризис в Гонконге для того, чтобы усилить давление на Пекин.

Акция протеста на одной из улиц Гонконга. Фото: EPA

В частности, поднимается вопрос о возможности введения американских экономических санкций в отношении этого особого района КНР, если там будут серьезно нарушен принцип «одна страна — две системы». Пока США выводят Гонконг за рамки своей торговой войны с Китаем, поскольку считают его заповедником свобод. Распространение санкций на анклав может нанести дополнительный болезненный удар по всей экономике КНР, предупреждают специалисты.

Короче, в субботу глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила, что рассмотрение вопроса о высылках в КНР разыскиваемых и осужденных преступников откладывается на неопределенное время. В любом случае, сказала она, до конца года об этом не может быть и речи.

Однако сам законопроект из местного парламента не отзывается - так что к его утверждению еще можно вполне вернуться. Поэтому участники миллионной демонстрации 16 июня требовали полного отказа от этого документа и немедленной отставки непопулярной Кэрри Лам. Говорят, что ее смещение вполне возможно: с точки зрения Пекина эта дама позорно провалила выполнение порученной ей задачи.