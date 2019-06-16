Мы Леся Рябцева и Лада-Русь

На проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг «Закон и справедливость для всех», организаторами которого выступили глава Союза журналистов России Владимир Соловьев (однофамилец телеведущего), журналистка RT и член президентского Совета по правам человека Екатерина Винокурова, а также главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. Изначально митинг планировался как акция «в поддержку журналиста Ивана Голунова», альтернативная несогласованному шествию 12 июня.

Митинг на проспекте Сахарова 16 июня. Фото: Лилит Саркисян / «Новая газета»

Глава СЖР Владимир Соловьев звал на митинг самого Ивана Голунова. «Увы, он не пришел», — признался он ТАССу. «Говорят, что адвокаты не советуют...»

Имя Голунова на плакатах участников митинга почти не встречалось, зато было сразу несколько лозунгов «Я/Мы Светлана Лада-Русь». Речь идет о Светлане Пеуновой — целительнице из Самары, стороннице народной медицины, которая верит, что рептилии с планеты Нибиру уничтожат цивилизацию, а США уже почти завоевали Россию. В 2012 году она пыталась баллотироваться в президенты России, но не была зарегистрирована как кандидат. С 2016 года Пеунова объявлена в международный розыск и заочно арестована по подозрению в мошенничестве.

Фото: Лилит Саркисян / «Новая газета»

Я подхожу к двум женщинам: одна из них держит плакат «Верните подписку на честную газету «Хочу в СССР!», другая — плакат в поддержку Пеуновой. Спрашиваю, слышали ли они о деле Голунова.

— Я слышала, что подбросили [наркотики], но по-моему, это для того, что отвлечь людей от основного, — говорит мне Надежда, женщина средних лет.

— Ему дали слово, его защищают, а вот Светлане Ладе-Русь СМИ не дают [слова], не дают ей защищаться…

Дело Голунова «проплачено», убеждена Надежда, потому что его освещали СМИ, по ее словам, поголовно проправительственные.

Сама женщина гораздо больше озабочена тем, что на почте отменилт подписку на газету «Хочу в СССР!». «На почте установили табу, чтобы люди на нее не подписывались. А почему? Потому что здесь говорят правду», — уверяет Надежда, вручая мне экземпляр газеты, где сообщается о прошедшем недавно Съезде граждан СССР пятого созыва.

Я собираю все листовки и газеты, которые мне предлагают на этом немногочисленном, но разношерстном митинге. Среди них сразу две газеты «Национально-освободительного движения» (НОД). Одна из них пишет, что 12 июня — «день зависимости» России, когда декларация о суверенитете РСФСР стала «решающим рычагом распада Советского союза». Другая дает «оценку нынешнего плачевного состояния и единственный путь выхода из него путем обретения независимости, то есть восстановления Отечества».

Фото: Лилит Саркисян / «Новая газета»

Несколько митингующих в первом ряду у сцены стоят с плакатами «Свободу Тульской правде!». Речь идет о газете «Тульская правда» КПРФ: 28 мая в Новомосковске полицейские изъяли 3 номера издания тиражом более 100 тысяч экземпляров.

«Там было напечатано соглашение о вывозе московского мусора на тульский полигон, — объясняет Виктория, которая специально приехала на митинг из Тульской области. — Мы тут за всё: и за журналистов, и за своё, просто хотим, чтобы общественность увидела нашу проблему, помимо нашумевшей проблемы [с историей Голунова]».

На сцене за полтора часа, которые продлился митинг, успевает выступить больше десятка человек.

— Кто-то знает меня как призера Олимпийских игр по дзюдо, который со сломанной рукой завоевал медаль для нашей страны, — представляется со сцены Дмитрий Носов, — кто-то знает как депутата Госдумы шестого созыва и соавтора антитабачного закона. Но здесь сегодня я как лидер движения «Антидилер» — самого мощного движения в России по противодействию наркотикам.

Фото: Лилит Саркисян / «Новая газета»

Экс-спортсмен и экс-депутат отчитывается: за последние 6 лет он изъял 6 тонн наркотиков — вместе с правоохранительными органами, добавляет Носов. За эти годы они «отправили за решетку» больше тысячи наркодилеров и около сотни «клятвоотступников» и «оборотней в погонах» — так он называет правоохранителей, которые подбрасывают наркотики.

История Голунова обнажила слабость статьи 228 УК РФ в ее нынешней редакции, говорит он, и сразу предлагает ее изменить: «Никакого хранения [наркотиков] не должно быть. Согласны? (Скорее всего, Носов имел в виду необходимость уголовного наказания только для дилеров, — Ред.). А те, кто подбрасывает наркотики, фабрикует дела, должны нести тройное наказание», — заключает активист.

На митинге мог выступить любой желающий, стоило только записаться в очередь на выступление. Павел Гусев призывал всех это делать: «У нас абсолютно свободный митинг!»

На сцену вышли родители тех, кто был, как и Иван Голунов, задержан по 228-й, «народной», статье.

Фото: Лилит Саркисян / «Новая газета»

Выступил и известный предприниматель Сергей Полонский, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он провел в СИЗО 26 месяцев — с мая 2015 по июль 2017 года, но не отбывал приговор из-за истечения срока давности.

— Сегодня к нам обратились журналисты в связи с беспределом по делу Ивана Голунова. Мы, предприниматели России, находимся в такой же ситуации — против нас каждый год возбуждают 480 тысяч уголовных дел! — срывается на крик Полонский. — Такого количества предпринимателей в России нет!

Бизнесмен утверждает, что его дело было возбуждено тем же самым УВД по ЗАО Москвы, что и у Голунова. «Если бы тогда, в 2011 году, когда я объявил голодовку, вы, товарищи журналисты, пришли, разобрались и поддержали, я убежден, что не было бы истории с Голуновым!»

Фото: Лилит Саркисян / «Новая газета»

Организатор митинга Екатерина Винокурова по просьбе корреспондента «Коммерсанта» всё же сказала со сцены, что задерживать журналистов, находящихся на работе, как то было на несогласованном марше 12 июня, незаконно. А по просьбе своей коллеги с RT Марии Бароновой напомнила о преследовании активистов — например, Анастасии Шевченко, которой недавно продлили домашний арест по статье о «нежелательной» организации (284.1 УК РФ).

— Та ситуация, которая происходила последнюю неделю, не только про журналистскую консолидацию, — заявила со сцены журналистка Леся Рябцева. — Это про общественное. Про то, что может затронуть кого угодно. Вне зависимости от наших мировоззрений, у нас у всех есть общие ценности — мы все ратуем за свободу слова, за свободу мысли. Поэтому выходим на митинг 12-го, а кто-то — 16 июня.

Рябцева убеждена, что Винокурову «затравили» за организацию согласованного митинга.

«Мне кажется это совершенно неверным. Мы теряем себя и теряем друг друга. Мы становимся врагами и оттого становимся слабее».

Некоторые из тех, с кем мне удалось поговорить на митинге, ходили на марш 12 июня, другие — нет. Те, кто там был, обещали прийти и на другую акцию в поддержку Ивана Голунова — согласованный митинг Либертарианской партии и независимого Профсоюза журналистов. Он пройдет на проспекте Академика Сахарова 23 июня.

Митинг завершился в 14:24, на полчаса раньше заявленного времени. В этот раз обошлось без задержаний (на несогласованном марше в день России, по данным ОВД-инфо, задержали 530 человек, многие среди них — журналисты).

Сотрудники Росгвардии, стоявшие за ограждениями, всего лишь просили освободить проезжую часть, на которой вскоре возобновится движение.

Фото: Лилит Саркисян / «Новая газета»

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Напомним, что вечером 11 июня с Голунова были сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков. Накануне о намерении провести несогласованный марш 12 июня, в день России, объявили журналисты и активисты, участвовавшие в проведении пикетов перед управлением московской полиции на Петровке, 38. Акция сразу заявлялась как несанкционированная — согласно ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» подавать заявку на согласование публичного мероприятия нужно не позднее, чем за 10 дней до его проведения.

Из-за разногласий по поводу того, стоит ли договариваться с московской мэрией о безопасности людей на марше, несколько человек вышли из инициаторов марша, среди них — спецкоры «Новой газеты» Илья Азар и Ирина Гордиенко.

В то же время озабоченность несогласованным характером грядущей акции (не отмененной, несмотря на освобождение журналиста) проявил главред «Московского комсомольца» и глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев. «Призывы выходить на несанкционированные акции являются пропагандой и попыткой внести раскол в гражданское общество», — писал он в своем обращении в МК. 11 июня Гусев подал заявку на проведение митинга в поддержку Голунова — и правительство Москвы ее согласовало, хотя до мероприятия оставалось всего 5 дней. Пресс-служба московского правительства объяснила это «высоким общественным резонансом».

Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова рассчитывали увидеть на нем до 20 тысяч человек — столько было указано в заявке. Традиционное место проведения оппозиционных митингов в Москве нередко собирает такое число участников. Например, 10 марта на митинг за свободный интернет пришло больше 15 тысяч человек.

В этот раз, по оценкам журналистов разных изданий, число участников колебалось от 500 до 1000 человек. Наиболее оптимистичный подсчет произвело МВД: по данным ведомства, на митинг «Закон и справедливость для всех» вышло 1600 человек.