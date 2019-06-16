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Куклы просят президента

12 июня под знаменитыми часами артисты Театра Образцова с куклами в руках записали видеообращение к Владимиру Путину

Этот материал вышел в № 64 от 17 июня 2019
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Культура

Дарья Зеленая«Новая газета»

 

Президент страны должен был защитить знаменитый кукольный театр, взявший курс на кадровое обновление, — ​от вновь назначенного заместителя директора театра Ю.Б. Шерлинга (1944 года рождения). 12 июня назначение Юрия Шерлинга было еще в силе. К тому же, в театре (по состоянию дел на 12 июня) считали Шерлинга «советником министра культуры». Хотя источники «Новой» в министерстве культуры РФ утверждают: советником министра Юрий Шерлинг никогда не был. А вот назначение в Театр Образцова — ​да, получил.

Юрий Шерлинг — ​человек ярких взлетов и падений. В мае 2009 года он был назначен ректором ГИТИСа. В должности бывший режиссер музыкального театра продержался три дня. Дружный протест профессионалов был высказан в письме, подписанном десятками преподавателей и людей театра (в том числе — ​Сергеем Женовачом, Дмитрием Крымовым, Романом Виктюком). Шерлинг из ГИТИСа ушел.

Почему Министерство культуры последовательно пристраивает человека, которому не рады ни в одном подведомственном учреждении, — ​мрачная загадка. Неужели не знают историю своего ведомства на десять лет вглубь?

Первые инициативы Шерлинга в Театре Образцова — ​демонтаж уникальных часов, права на торговлю спиртным в кукольном театре и пачка заявлений об уходе по собственному желанию от артистов, работников цехов и администрации.

Выход кукол на Садовое кольцо в День России был замечен. 14 июня Юрий Шерлинг снят с должности. Двенадцать деревянных зверей в часах на Садовом вздохнули спокойно.

Тем не менее — ​публикуем письмо «образцовцев». Опыт показывает, что скандал подобного рода может вспыхнуть мгновенно, в кулисах любой российской сцены. И хочется сказать людям театра в Год театра: защищая свои подмостки (в случае чего) — ​стойте храбро. Как образцовские куклы.

«Новая» будет следить за развитием ситуации.

Письмо образцовцев

Дорогие друзья, 12 июня в 14.30, в День России, куклы Театра Образцова вместе с коллективом выходят на улицу. Под символом нашего театра, под знаменитыми часами мы собираемся записать театрализованное обращение на горячую линию президента.

Причиной тому явилось назначение первым заместителем директора теат­ра советника министра культуры на общественных началах Юрия Борисовича Шерлинга.

30 апреля коллективу был представлен новый молодой и перспективный руководитель Владимир Всеволодович Бакулев. За то время, пока он знакомился с коллективом и входил в курс дела, у нас сложились нормальные рабочие отношения. Владимир Всеволодович открыт к диалогу, принимает любого сотрудника театра, слушает и вникает в проблемы, дает возможность творческой реализации. Предложения В.В. Бакулева вызывают интерес и желание их осуществлять, что мы и начали делать. Но 23 мая заместителем директора был назначен Ю.Б. Шерлинг, 1944 года рождения, человек в театральном мире нерукопожатный.

За несколько дней его работы в театре сложилась нездоровая обстановка, обусловленная абьюзом, угрозами увольнения, запугиванием и обвинением в некомпетентности коллектива. На стол директора легли многочисленные заявления об уходе от профессионалов своего дела.

Юрий Борисович неуважительно относится к бренду Театра Образцова: известной всему миру «руке с шариком», знаменитым часам на фасаде театра — ​одному из символов города Москвы. За время пребывания в ГАЦТК он не посмотрел ни одного спектакля театра, которым пытается руководить. Под угрозой срыва находится наш Международный театральный фестиваль стран-членов БРИКС, запланированная несколько лет назад масштабная выставка международной организации UNIMA (при UNESCO), издание журнала «Театр чудес», выпуск запланированных новых спектаклей, срыв гастролей, телевизионных съемок и т.д.

В результате подобной «деятельности» господина Шерлинга, в коллективе театра складывается крайне тревожная и нездоровая ситуация, которая не способствует дальнейшему творчеству. Возникла реальная опасность безвозвратной потери того национального достояния, которым является Театр Образцова: в театре работают лучшие режиссеры, художники, композиторы, именами которых гордится Россия, спектакли театра получают многочисленные премии (в том числе и национальные), а также гран-при на многочисленных международных фестивалях в десятках стран мира.

Коллектив нашего театра кричит SOS. Несколько лет назад всем театральным сообществом отстояли ГИТИС, куда Ю.Б. Шерлинг был назначен и.о. ректора. Теперь помощь нужна Театру Образцова.

Теги:
театр образцова, театр кукол

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