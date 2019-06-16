Куклы просят президента

Президент страны должен был защитить знаменитый кукольный театр, взявший курс на кадровое обновление, — ​от вновь назначенного заместителя директора театра Ю.Б. Шерлинга (1944 года рождения). 12 июня назначение Юрия Шерлинга было еще в силе. К тому же, в театре (по состоянию дел на 12 июня) считали Шерлинга «советником министра культуры». Хотя источники «Новой» в министерстве культуры РФ утверждают: советником министра Юрий Шерлинг никогда не был. А вот назначение в Театр Образцова — ​да, получил.

Юрий Шерлинг — ​человек ярких взлетов и падений. В мае 2009 года он был назначен ректором ГИТИСа. В должности бывший режиссер музыкального театра продержался три дня. Дружный протест профессионалов был высказан в письме, подписанном десятками преподавателей и людей театра (в том числе — ​Сергеем Женовачом, Дмитрием Крымовым, Романом Виктюком). Шерлинг из ГИТИСа ушел.

Почему Министерство культуры последовательно пристраивает человека, которому не рады ни в одном подведомственном учреждении, — ​мрачная загадка. Неужели не знают историю своего ведомства на десять лет вглубь?

Первые инициативы Шерлинга в Театре Образцова — ​демонтаж уникальных часов, права на торговлю спиртным в кукольном театре и пачка заявлений об уходе по собственному желанию от артистов, работников цехов и администрации.

Выход кукол на Садовое кольцо в День России был замечен. 14 июня Юрий Шерлинг снят с должности. Двенадцать деревянных зверей в часах на Садовом вздохнули спокойно.

Тем не менее — ​публикуем письмо «образцовцев». Опыт показывает, что скандал подобного рода может вспыхнуть мгновенно, в кулисах любой российской сцены. И хочется сказать людям театра в Год театра: защищая свои подмостки (в случае чего) — ​стойте храбро. Как образцовские куклы.

«Новая» будет следить за развитием ситуации.