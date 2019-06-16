Где, кого, за что

Сказочные оскорбления

Растет число нарушителей Закона о «Неуважении к власти»

Верховажский районный суд Вологодской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Шадрина за статус в «ВКонтакте» (ч. 3 ст. 20.1 КоАП — «Неуважение к власти»). Протокол на Шадрина составили еще в середине мая. Активист написал в статусе своей страницы в соцсети: «Путин ******* не сказочный, а реальный». Знакомые Шадрина полагали, что полицейские мстят ему за митинг против пенсионной реформы, который он организовал в селе летом прошлого года.

Двумя неделями ранее полиция составила протокол об административном правонарушении за оскорбление представителя власти на блогера из Смоленска Сергея Командирова за публикацию им в соцсети фотографии с подписью: «Знает каждый гражданин, кто… N1». Командирову грозит арест до 15 суток или штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Дело будет рассматривать Ленинский райсуд Смоленска.

А вот пользователь «ВКонтакте» из Новгородской области Юрий Картыжев уже приговорен в апреле к штрафу в 30 тысяч рублей за размещение на своей странице записи «Путин — сказочный ********». В ней суд усмотрел неуважение к главе государства. Сам Картыжев заявлял, что стал жертвой неизвестных хакеров. Слово «сказочный» с тех пор стало мемом в российском сегменте интернета.

Закон о наказании за «явное неуважение к государству» вступил в силу в марте этого года. За первое нарушение грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, за второе — штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Но пока, как показывает правоприменительная практика, этот закон больше дискредитирует тех, кто на него реагирует и принимает адекватные, как им кажется, меры. А выходит только хуже.

Вера Челищева,

«Новая»

10 лет за что?

Суд в Санкт-Петербурге вынесет приговор журналисту Игорю Рудникову по делу о вымогательстве у генерала СКР

17 июня Московский районный суд Санкт-Петербурга огласит приговор по делу о вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя калининградского следственного управления СКР Виктора Леденева. Обвиняемыми по делу проходят редактор калининградской оппозиционной газеты «Новые колеса» Игорь Рудников и бывший заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Александр Дацышин. Правовую поддержку журналисту оказывает Центр защиты прав СМИ и адвокаты Тумас Мисакян и Анна Паничева.

По версии следствия, Игорь Рудников требовал у генерала деньги за прекращение критических публикаций. Незадолго до этого в его газете вышли тексты, в которых, в частности, рассказывалось о шикарном особняке, принадлежащем главе управления СКР. Следователи посчитали, что Александр Дацышин выступал в качестве посредника.

В ноябре 2017 года помощнице Рудникова была передана папка, в которую были вложены меченые деньги. В этот же день Игорь Рудников был задержан и помещен в СИЗО, где находится до сих пор. Обвиняемый настаивает на том, что в папке должны были быть только документы, касающиеся расследования дела о покушении на него. Оно произошло в 2016 году, осужден был только один из нападавших.

Во время судебных заседаний второй обвиняемый Александр Дацышин и вовсе сообщил, что за помощью к нему обратился именно генерал Леденев, который хотел «решить вопрос» с прекращением публикаций в газете. Игорь Рудников также заявлял, что инициатором переговоров был не он, а именно глава управления СКР. Сам потерпевший в суде говорил, что от Игоря Рудникова в его адрес не было никаких угроз.

Несмотря на это, гособвинение просит для журналиста 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, для Александра Дацышина — 8 лет колонии. Этот приговор может стать самым суровым в отношении журналистов за последние 20 лет, считает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

«Это неадекватно суровое наказание, особенно в ситуации когда нет доказательств, когда дело было спровоцировано самим генералом Леденевым, искавшим выходы на редактора, чтобы о его не по средствам роскошной жизни журналисты больше не писали. Мы рассматриваем это как попытку заткнуть рот не только Рудникову, но и другим журналистам, которые проводят расследования о коррупции или имуществе высокопоставленных чиновников. И мы призываем журналистов обратить внимание на это дело, потому что здесь, как и в случае с Иваном Голуновым, используется схема, которую часто применяют в отношении неугодных журналистов. Именно это дело выделяется своей циничностью и явной попыткой правоохранительной системы выгородить генерала Леденева в очень сомнительной для него ситуации».

«Новая»

Где, кого, за что

Дело ученого Кудрявцева

Лефортовский суд Москвы арестовал сотрудника ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) и доцента МФТИ Романа Ковалева по делу о госизмене (ст. 275 УК), в рамках которого почти год назад арестовали его подчиненного — 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева.

Ковалев, возглавляющий в ЦНИИмаше Центр теплообмена и аэрогазодинамики, был учеником Кудрявцева, они написали несколько совместных научных работ. Мужчину задержали после обысков в квартире и на даче. До этого он проходил по делу Кудрявцева свидетелем. Ранее адвокат Иван Павлов рассказывал, что следователь предлагал Кудрявцеву дать показания на Ковалева в обмен на перевод под домашний арест, однако тот отказался.

Дело Гайзера

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. Суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве, отмывании денег и получении взятки. При этом по эпизоду о преступном сообществе Гайзер был оправдан. Прокурор запрашивал для него 21 год колонии.

Остальные 13 фигурантов дела получили от трех лет условно до 11 лет колонии. Материалы в отношении одного из подсудимых, Льва Либензона, суд вернул в прокуратуру, поскольку следствие допустило серьезные нарушения.

Дело полковника Захарченко

Пресненский районный суд Москвы приговорил к 13 годам колонии полковника МВД Дмитрия Захарченко. Он лишен специального звания «полковник полиции», государственных наград и медалей, а также права работать на госслужбе. Суд признал Захарченко виновным в получении особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. При этом суд посчитал недоказанным факт получения им взятки в размере 800 тысяч долларов от Дусса и оправдал полковника по этому эпизоду.

Дмитрий Захарченко был арестован осенью 2016 года. При обыске у него нашли почти 9 млрд рублей.

Дело Шевченко

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил домашний арест активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко до 17 сентября. Напомним, ее дело — первое в России по новой «политической» статье 284.1 УК РФ («Деятельность нежелательной организации»). В своем выступлении сама Шевченко заявила, что будет выдвигаться в городскую думу Ростова-на-Дону и не станет отказываться от своих планов.

Суд продлил домашний арест еще на три месяца. Матери двоих детей грозит до 6 лет лишения свободы.

Дело Удота

Химкинский городской суд продлил до 16 июля домашний арест члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту по делу об «угрозе убийством» журналистке НТВ.

Адвокат Максим Пашков пытался добиться в суде от дознавателя Юлии Казаковой объяснений, зачем Удоту продлевать арест, если за месяц, что он сидит дома, было проведено лишь одно следственное действие — члену движения «Голос» разъяснили суть обвинений. Дознаватель, опустив глаза, ответила, что дальнейший арест нужен «для проведения следственных действий». «Основания продления ареста — занятия преступной деятельностью: Удот может продолжить высказывать угрозы в адрес потерпевшей. Может скрыться от суда», — быстро произнесла дознаватель.

Обвиняемый и правозащитники связывают его уголовное преследование с намерением помешать работе «Голоса» перед сентябрьскими выборами. Правозащитный центр «Мемориал» уже признал Романа Удота политзаключенным.

Анастасия Тороп,

Вера Челищева,

«Новая»