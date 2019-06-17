Трафик раздора

В конце прошлой недели абоненты «Билайна» столкнулись с резким замедлением работы сервисов Mail.Ru Group («Вконтакте», Delivery Club, «Одноклассники» и другие) — притом что сервисы других интернет-компаний работали с нормальной скоростью. Сперва сотовый оператор объяснил происходящее техническими проблемами на стороне Mail.Ru Group, однако позже оказалось, что речь идет о корпоративном конфликте. Чем он грозит отрасли?

Причиной трудностей доступа стало целенаправленное отключение Mail.ru Group прямых каналов обмена трафиком с «Билайном». Теперь сотовый оператор вынужден покупать трафик через европейские точки обмена, что снижает пропускную способность сети и увеличивает время загрузки страниц.

«Прямые каналы связи — это аналог пиринговых соглашений между операторами, когда крупные интернет-ресурсы либо напрямую подключаются к точкам обмена трафиком, либо заводят свои каналы в сеть оператора связи», — объясняет главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

«На сегодняшний день прямые каналы используются практически всеми крупными ресурсами — как российскими, так и иностранными. Кроме того, существуют специализированные сервисы CDN, которые занимаются доставкой тяжелого контента в сети операторов связи. Коммерческие отношения в данном случае — достаточно запутанная вещь: платить за прямые каналы может как компания, так и оператор связи, а могут обеспечиваться прямые соединения на взаимовыгодных условиях», — говорит эксперт.

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В Mail.ru Group утверждают, что отказ от прямого канала связи стал вынужденной реакцией на то, что полтора месяца назад «Билайн» в одностороннем порядке принял решение о повышении стоимости сервисных SMS (используются для получения пользователями уведомлений, паролей и т.д.) сразу в шесть раз. По словам источника «Ведомостей», повышение может обойтись интернет-компании в миллионы рублей, поэтому в качестве ответного шага Mail.ru Group отказалась «дотировать» прямой канал связи с «Билайном».

Сотовый оператор при этом настаивает на том, что за прямые соединения стороны платили в равном объеме, а корректировка тарифных условий на услуги SMS связана с рыночными факторами и коснулась не только Mail.ru Group, но и других компаний.

Намеренное замедление оператором связи передачи данных, за исключением целей безопасности или обеспечения качества услуг, является нарушением принципа сетевого нейтралитета. Во многих странах обязанность провайдеров одинаково обращаться с любыми типами трафика закреплена на законодательном уровне (в частности, в ЕС). В России сетевой нейтралитет не имеет статуса отдельного закона, однако ФАС считает, что антидискриминационные требования вытекают из общих правил закона «О защите конкуренции» и специфических лицензионных требований к операторам связи, объясняет Казарян.

Это уже не первый конфликт «Билайна» и Mail.ru, однако до сих пор им удавалось договориться. В этот раз от конфликта пострадали обычные пользователи, поэтому на него обратила внимание Федеральная антимонопольная служба. Представители ФАС заявили, что попросят «Билайн» и Mail.ru Group объяснить ситуацию и проведут дополнительный анализ рынка.

«Вероятность того, что ФАС поддержит претензии Mail.Group, довольно высока», — оценивает антимонопольный экономист Вадим Новиков.

— Во-первых, ФАС уже давно интересуется деятельностью телеком-компаний, в том числе темой стоимости SMS и роуминга (в мае служба признала мобильных операторов виновными в завышении тарифов на СМС-рассылки для банковских организаций. — Ред.). Вполне вероятно, что ФАС будет благодарна за повод для еще одного исследования в этой отрасли. Вторая причина состоит в том, что по закону опережающий рост цен (если «Билайну» не удастся показать, что он сопровождался таким же ростом затрат) является формальным поводом для претензии.

Согласно антимонопольным нормам, если компания занимает доминирующее положение на рынке, то она не может устанавливать цены с необычно высокой прибылью. Впрочем, сам по себе «Вымпелком», как и любая другая российская телеком-компания, не является монополистом. На рынке сотовых операторов речь идет скорее о коллективном доминировании, когда возможность влиять на происходящее на рынке есть только у основных компаний вместе, но не по отдельности, объясняет Новиков. Поэтому с юридической точки зрения многое зависит от того, сопровождался ли рост цен на SMS для Mail.ru Group аналогичным ростом у других компаний.

ФАС следует присмотреться как к ценообразованию на услуги SMS-оповещения, так и к сознательным действиям, направленным на ухудшение предоставления качества услуг пользователям. «Если учесть, что самый большой российский оператор («Ростелеком». — Ред.) связи открыто призывал к дискриминации трафика ресурсов Google, я не удивлюсь, если в будущем мы будем видеть такие ситуации чаще», — прогнозирует эксперт.

«Такие события, особенно разворачивающиеся в публичной плоскости, могут расширить зону внимания ФАС, привлечь ее к деятельности не только телеком-операторов, но и других интернет-сервисов. В конечном счете этот взаимный конфликт может дать ФАС дополнительные аргументы в пользу очередного антимонопольного пакета, с которым она сможет получить себе роль дополнительного регулятора отрасли наряду с уже имеющимся Минкомсвязи», — полагает Новиков.

При участии Дарьи Козловой, специально для «Новой»