В Мещанском суде длится антракт

17 июня после двухмесячного перерыва возобновилось рассмотрение дела «Седьмой студии» — Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Алексея Малобродского, Юрия Итина. Однако заседание длилось всего четверть часа. Следующее — в августе.

Дело «Седьмой студии» было отправлено на новую экспертизу еще 15 апреля — и к июню эксперты еще не завершили рассмотрение этих двухсот с лишним томов. Судья Ирина Аккуратова объявила на заседении в Мещанском суде: «…Ориентировочное время окончания — вторая половина августа, при условии достаточности материалов, предоставленных экспертам».

Следующее заседание в Мещанском суде состоится 16 августа, в 10 часов утра.

Еще в начале апреля участники процесса освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. «В антракте» суда подследственные занимаются своим прямым и кровным делом. В РАМТе (где еще весной овацией встретили возвращение Софьи Апфельбаум на пост директора) выходит премьера за премьерой. Только в последние недели на сцену театра вышли «Манюня» Рузанны Мовсесян по замечательной детской книге Наринэ Абгарян, «Станционный смотритель» Михаила Станкевича, «Зобеида» по сказке Карло Гоцци в постановке Олега Долина.

Актеры Гоголь-центра готовятся к фестивальному проекту OUTSIDE — он будет показан в июле на Авиньонском фестивале (Франция). Соавторы Кирилла Серебренникова в этом проекте — композитор Илья Демуцкий (автор партитур «Героя нашего времени» и «Нуреева), хореографы Иван Естегнеев и Евгений Кулагин. Спектакль посвящен судьбе и образному миру китайского поэта и фотохудожника Рена Ханга (1987-2017), колоссальному портрету всесветного мегаполиса и смятения юных в этом мегаполисе, летописью которого стали блестящие, похожие на горячечные сны очень талантливого и очень тревожного человека стихи и снимки Рена Ханга.

Но это, повторяю, в реальных наших условиях — антракт. Процесс же вновь начнется осенью.

И, как предполагают, будет еще довольно долгим.