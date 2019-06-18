Лицедеи вышли на площадь

По натянутой на головокружительной высоте проволоке побежал к фронтону Александринки канатоходец-Арлекин с факелом в руке. Он запустил движение, и завертелись шестеренки часового механизма, установленного аккурат перед квадригой Аполлона. Бухнули петарды. Заструился серый дым. Красный занавес, которым был затянут весь фронтон Александринского театра, стал разъезжаться, обнажая царский балкон и белую колоннаду. Но актеры появились вовсе не из парадного входа Александринки, а с противоположной стороны. Сценой стала площадь вокруг театра.

Команда барабанщиков Trance Express появилась со стороны сквера и стройной колонной двинулась прямо на слегка растерявшихся от слаженного напора марширующих музыкантов зрителей. Барабанщики разрезали толпу или выгораживали в ней островки для своего действа. Они двигались и барабанили безостановочно, увлекая и вовлекая всех. Они не переставали барабанить, даже когда всемером зависли на высоте сорока метров над площадью, поднятые гигантским подъемным краном. Бешеный ритм, точное чувство дистанции, умение взаимодействовать с любой толпой — спектакль Mobile Homme театра Trance Express задал ритм и формат открытия Театральной олимпиады в Санкт-Петербурге...W

Церемония открытия Театральной олимпиады в Петербурге. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Когда у Валерия Фокина впервые возникла идея Театральной олимпиады — 2019 в Санкт-Петербурге, местные остроумцы окрестили ее «несвоевременной мыслью». Сермяжная правда в скепсисе была. В 2001 году, когда Театральную олимпиаду в Москве организовывал и проводил Валерий Шадрин, — все флаги всех государств стремились в Россию. Наша страна была на пике популярности, ведущие мастера и театры мира стремились лично посетить страну упавшего железного занавеса. И действительно в памяти навсегда останутся и карнавальные шествия на Тверской, и Корабль дураков Славы Полунина, и уличные театры в саду Эрмитаж, и бесконечная шеренга блистательных постановок со всего света, и парад великих имен и громких названий.

Времена изменились: отношение к нашей стране поменялось если не на 180 градусов, то близко к тому. И, несмотря на глобальное потепление,

мировой общественный климат решительно похолодал. Насколько сейчас он подходит для масштабных театральных дружеских состязаний — вопрос открытый.

К счастью, Валерия Фокина трудности предвкушаемой затеи обычно смущают мало, скорее они его мотивируют и стимулируют. «Если не я, то кто же?» — похоже, спрашивает он себя перед очередным грандиозным предприятием, тесно смыкающимся с авантюрой.

Но личный авторитет в мировом театральном пространстве, дружеские связи с ведущими актерами сценической Ойкумены оказались более чем весомыми. Театральная олимпиада — 2019 пройдет на две страны — Россию и Японию. В Японии она будет длиться в течение месяца. В России — пять месяцев. Среди участников — более пятидесяти спектаклей из двадцати одной страны. А специальная программа олимпиады на Дальнем Востоке стартовала 10 июня.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В церемонии открытия олимпиады в Санкт-Петербурге участвовали театры: из Франции (Trance Express), Германии (Titanick), Нидерландов (Gajes и Close Act), Чехии («Кто»), театры «Огненные люди» и «Эскизы в пространстве» из Москвы, а также петербургская труппа «Странствующие куклы господина Пэжо».

Всю эту гремучую смесь из постановок разных стилей, форм, эстетических направлений режиссер церемонии Николай Рощин и художник Алексей Трегубов сумели превратить в цельное концептуальное представление-высказывание. Сценой стало пространство вокруг Александринки. А главными действующими лицами вечера — пришедшие на площадь Островского жители и гости Петербурга.

Многочисленные камеры снимали и транслировали в режиме онлайн все происходящее. Артистов, которые играли среди толпы, а главное — самих людей толпы, их реакцию: радость и восторг, замешательство и ликование.

Каждый мог увидеть себя на гигантских экранах и вдруг ощутить, что ты давно уже не зритель, а полноправный участник действа.

Вопящая от восторга девочка существовала на равных с конферансье-распорядителем из Firebirds, а расплакавшаяся от избытка эмоций бабушка была не менее важна, чем коверные, умело раздвигающие толпу перед шоу авиаторов, гордо дефилирующих туда-сюда на своих неправдоподобных летательных аппаратах.

Это тебя причащает с балкона нечестивый черный ангел, вовлекая в действо. Это ты — очевидец давних событий яркой и площадной «Одиссеи», которую разыгрывают актеры на ходулях прямо над твоей головой (театр Gajes). Ты становишься частью эстетской вселенной утонченной мистерии Malaya (театр Close Act). Волшебные существа плыли в своих шарах не обособленно, но став частью собравшегося людского хора.

Четыре часа волшебств, превращений, огненных колес, полетов и цирковых аттракционов, минут общего восторга и созерцательной тишины. Николаю Рощину удалось достичь главного — чувства единения и сопричастности, чувства театрального братства и ощущения огромного мира, в котором все мы — лицедеи Господни.

Ольга Егошина, специально для «Новой»