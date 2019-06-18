«Готов был сидеть 10 лет»

17 июня Московский районный суд Петербурга приговорил главного редактора калининградской газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова к 550 часам общественных работ и освободил его в зале суда, посчитав, что свое наказание тот уже отбыл в СИЗО. Обвинения в вымогательстве, по которым Рудников провел под стражей полтора года, судья Валерия Ковалева смягчила до «покушения на самоуправство» (ст. 330 УК). По мнению участников процесса, вердикт нанес серьезный удар по репутации главы Следственного управления СК РФ по Калининградской области генерала Виктора Леденева.

Игорь Рудников после освобождения. Фото: Георгий Марков

Под контролем ФСБ

История началась с того, что в 2017 году в газете «Новые колеса» были опубликованы статьи, в которых рассказывалось об особняке стоимостью в несколько миллионов долларов, якобы принадлежавшем генералу Леденеву. Параллельно Игорь Рудников пытался добиться расследования покушения, которое было совершено на него в 2016-м. Бездействие следственных органов и лично Леденева главред связывал с его коррумпированностью.

Позже Рудников и Леденев встретились — по просьбе генерала СК встречу организовал тогдашний зам полпреда президента в СЗФО Александр Дацышин. По словам Рудникова, генерал обещал передать ему папку, где находились документы о расследовании покушения на журналиста. Однако внутри оказался конверт с деньгами — как выяснилось на судебном процессе, их туда вложили сотрудники ФСБ, взявшие по просьбе Леденева ситуацию под контроль. В день получения конверта Игорь Рудников был задержан.

По версии следствия, Рудников и Дацышин пытались получить у генерала взятку в 50 тысяч долларов, пообещав взамен перестать публиковать в СМИ «порочащие его сведения». Фигуранты проходили по ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). Для Рудникова и Дацышина гособвинение просило 10 и 8 лет колонии соответственно.

Преступное самоуправство

Оглашение приговора в Московском райсуде длилось больше двух с половиной часов. В крошечный зал заседаний допустили только нескольких представителей СМИ, запретив фото- и видеосъемку.

Судья Ковалева указала на ряд противоречий в показаниях и защиты, и обвинения. По мнению суда, сумму в 50 тысяч долларов, которая фигурировала в деле как взятка, Игорь Рудников на самом деле хотел получить от генерала СК, только в качестве компенсации расходов за собственное расследование покушения, эти действия суд и признал «самоуправством». Разговор о деньгах всплывал в ходе переговоров Рудникова и Леденева через посредника Дацышина, однако

речь о шантаже высокопоставленного силовика не шла, потому что на тот момент порочащие его сведения уже были опубликованы.

Ковалева отметила, что «преступный умысел» Рудникова (и Дацышина) «не был доведен до реализации благодаря вмешательству правоохранительных органов». Таким образом, к действиям ФСБ у суда претензий также не оказалось: в них не нашлось следов возможной провокации.

Выбирая меру наказания главреду, Ковалева учла и смягчающие обстоятельства: наличие у него профессиональных наград и официального трудоустройства. Арест на имущество Рудникова и Дацышина отменен, а сами они освобождены в заде суда.

Спасибо судье

По словам адвоката Игоря Рудникова — Тумаса Мисакяна, «учитывая российскую реальность», прозвучавший 17 июня приговор — безусловная победа. «Однако наша позиция состояла в том, что Рудников невиновен и должен быть оправдан, — заявил защитник. — Я буду доводить до логического завершения все жалобы, поданные мною в Европейский суд, на необоснованное содержание под стражей, на пытки при задержании и неудовлетворительные условия содержания в СИЗО, а также на нарушение права на свободное выражение мнения».

Сам главред «Новых колес» рассказал журналистам, что не рассчитывал на подобный финал. «Я благодарен судье за возможность активно защищаться, — признался Рудников. — Потому что на самом деле уже готовился сидеть десять лет».

Игорь Рудников на свободе!

«Я готов был сидеть 10 лет. Возможно, на пользу мне сыграло то, что суд проходил в Санкт-Петербурге. Благодарен судье за принципиальную позицию. Важно, что в ходе судебных слушаний вскрылась коррупционная деятельность генерала Леденева», — сказал он. pic.twitter.com/Z9KDVTusXJ — Новая Газета (@novaya_gazeta) 17 июня 2019 г.

По его словам, главное, что удалось сделать на суде, — пролить свет на деятельность самого генерала Леденева: «Всплыли его нелегальные доходы, проживание в доме-дворце друга-бизнесмена, крышевание фирм... Я надеюсь, все это получит какое-то развитие в рамках внутренней проверки СК и станет предметом уголовного разбирательства уже в отношении генерала».

Провокатором назвал Леденева и освобожденный из-под домашнего ареста другой фигурант уголовного дела — Александр Дацышин. По его словам, в конфликте он участвовал по личной просьбе генерала и исключительно как посредник в переговорах: «Я думал, это шутка, когда меня пришли арестовывать. Позвонил генерал, попросил поговорить. Ты идешь, спрашиваешь, а потом…»

Эффект Голунова?

Приговор по делу калининградского журналиста не вызвал большого резонанса в Петербурге: в день вынесения приговора «Новая» не обнаружила у здания суда одиночных пикетов и других проявлений гражданской активности. Однако с самого начала к делу Игоря Рудникова было приковано большое внимание со стороны журналистского сообщества и правозащитных организаций. Не исключено, что в пользу журналиста сыграло и то, что решением Верховного суда заседание по делу было перенесено из Калининграда в Петербург, чтобы избежать давления на правосудие.

На вопрос, считает ли Рудников, что на его судьбу повлияла общественная реакция на дело Ивана Голунова, он ответил утвердительно и добавил, что внимательно следил за происходящим вокруг спецкора «Медузы», находясь в СИЗО.

По мнению директора Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, в истории с Рудниковым сработала совокупность факторов: профессиональная работа адвокатов, абсурдность обвинений и беспрецедентное сплочение медиасообщества по делу Ивана Голунова. «Все это продемонстрировало власти, что преследование любого журналиста не пройдет в атмосфере страха и молчания, — прокомментировала она. — Медиасообщество может спасти незаконно преследуемых журналистов. Просто не нужно отсиживаться и молчать».