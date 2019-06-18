Больше в Польше

Украинец Александр Савченко, 31 год, строит метро в Москве. Фото: Антон Карлинер для проекта «Москвичи» о мигрантах из стран СНГ в России. Смотрите его историю здесь

Институт миграционной политики опубликовал исследования о миграционных процессах на постсоветском пространстве, от распада СССР до сегодняшнего дня. Один из главных трендов последних лет для украинских и белорусских мигрантов — переориентация с России на Польшу и другие европейские страны.

Россия всегда была основным направлением для мигрантов на постсоветском пространстве. Украинцев и белорусов привлекали и до сих пор привлекают облегченный порядок пребывания и проживания, возможность оформления вида на жительство, территориальная близость, отсутствие языкового барьера и относительно высокие зарплаты, особенно для белорусов (белорусы в России в среднем получают $620, украинцы — $480).

Переломный 2014-й

2014 год стал переломным для миграции на постсоветском пространстве.

После аннексии Крыма и развертывания военных действий на Донбассе многие украинцы перестали ездить в Россию по политическим и экономическим соображениям. Хотя миграционный поток из Украины с тех пор значительно усилился (по тем же причинам, а кроме того из-за вступления в силу безвизового режима со странами ЕС), его направление с тех пор изменилось принципиально.

Если в ноябре 2014 года в России находились 2,6 миллиона украинцев, то к ноябрю 2018 их количество снизилось до 1,98 миллиона. Да, частично это сокращение можно объяснить получением российского гражданства, но главная причина — все больше украинцев стали уезжать на заработки в Польшу и другие европейские страны. На выбор страны повлияла и неблагоприятная экономическая ситуации в самой России.

Экономико-финансовый кризис 2014-2015 годов привел к снижению зарплат, падению курса рубля и сокращению рабочих мест. Мигрантов стали искать другие страны для заработков. Сегодня, говорят исследования, украинские и белорусские трудовые мигранты все больше ориентируются на Европу, особенно — на Польшу.

Интересно, что кризис временно повлиял даже на центральноазиатскую миграцию в Россию — до сих пор самую крупную по масштабу (сейчас в России 4 миллиона мигрантов из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана). В 2014 она снизилась на 20-25%, но к 2018 году почти полностью восстановилась — в отличие от украинской и белорусской.

Узбеки кладут плитку в Москве. Фото: Виталий Кавтарадзе, для проекта «Москвичи» о мигрантах из стран СНГ в России. Смотрите их историю здесь

Польша — новый магнит, и использует это

Ежегодно из Украины в Польшу в 2016–2017 годах прибывало по 200–300 тысяч украинцев. Количество белорусских мигрантов тоже растет — в 2017 году польские консульства в Беларуси выдали более 35 тысяч рабочих виз — в два раза больше чем в 2016.

Польша в ответ реформирует законодательство, снижая бюрократические пороги для оформления мигрантов на легальную работу. В январе 2018 года вступили в силу поправки в польский закон о трудоустройстве. Теперь закон допускает выдачу разрешения на трудоустройство с целью выполнения сезонных работ на срок до 9 месяцев для граждан шести стран Восточного партнерства, в том числе украинцев и белорусов. Оформить этот документ гораздо проще, чем обычное разрешение на работу. Кроме того, польский работодатель может принять трудового мигранта на сезонную работу сразу после подачи необходимых документов и не ждать официального решения.

Переводы мигрантов в пять раз больше иностранных инвестиций

Значительную часть заработанных денег мигранты отправляют своим семьям на родину. Денежные переводы мигрантов — весомая часть ВВП стран постсоветского пространства, особенно, Украины. И этот процент с каждым годом растет.

За первые семь месяцев 2018 года трудовые мигранты перечислили в Украину 6,35 миллиардов долларов — это в пять раз больше, чем прямые иностранные инвестиции в страну за это время. Треть всех денежных переводов мигрантов направляется в Украину из Польши, на втором месте все еще Россия (14,6%).

В Беларуси переводы мигрантов — это 2,2% ВВП по данным 2017 года. Это в два раза больше чем в 2008. В Украине денежные переводы мигрантов в 2017 составили 10,8% ВВП страны. Это почти в три раза больше, чем в 2008.

Причем официальные денежные переводы — лишь часть фактического объема средств, поступающих в страну от мигрантов. Вне учета остаются средства, направляемые по неформальным каналам.

Пугающая убыль населения

Население Украины и Беларуси при этом постоянно сокращается. И это тоже естественным образом влияет на показатели миграции.

Так, за последние 15 лет население Украины сократилось на 10 миллионов человек — до 42,3 миллиона человек, (данные Государственной службы статистики Украины учитывают жителей Донецкой и Луганской областей, но не включают жителей Крыма). При том, что после распада СССР население Украины еще немного росло — в Украину устремились люди с российского Севера, Дальнего Востока и Казахстана, на родину из других республик возвращались этнические украинцы и крымские татары. Но уже в середине 90-х из-за сложной экономической ситуации население начало быстро сокращаться, а в 2014 году убыль населения приобрела огромные масштабы.

В Беларуси тенденция убыли населения не настолько критичная, но тоже серьезная. Как и в Украине, население Беларуси после 1991 года увеличивалось, но и тут в середине 90-х изменения — в худшую сторону. По данным официальной статистики, за прошедшие 15 лет население Беларуси сократилось на 700 тысяч. На начало 2018 года в Беларуси проживает 9,5 миллионов человек.

Если показатели миграции, рождаемости и продолжительности жизни останутся неизменными, то к 2050 году в Украине останется лишь 32,9 миллионов жителей, в Беларуси — 8,5 миллионов.

Светлана Козлова, «Медиасеть», для «Новой»

Материал подготовлен на основе исследований Ирины Лапшиной и Сергея Абашина, сделанных по заказу Института миграционной политики.