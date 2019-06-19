Мимо них ни один гектар не проскочит

После ареста журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который работал над материалом о похоронном бизнесе и связях этого бизнеса с высокопоставленными чиновниками, были названы имена начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева. Сообщалось, что арест Голунова произошел после того, как он столкнулся с этими именами в своем расследовании. «Новая газета» совместно с «Трансперенси Интернешнл — Россия» и изданием Baza продолжает изучать имущество чекистов и бизнесы, которые так или иначе с ними пересекались.

Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев — близкие люди. В течение многих лет Медоев и Дорофеев совершали совместные поездки и, возможно, не только по работе, иногда к ним присоединялись родственники, рассказал «Новой» человек, имеющий доступ к данным транспортных сообщений. «Они завтракали, обедали и ужинали вместе», — поделился другой источник, близкий к ФСБ. Даже в уютном коттеджном поселке на берегу Истринского водохранилища их недавно построенные особняки обнесены общим забором, а между ними на участке проложена дорожка.

Особняки Дорофеева и Медоева. Фото: «Новая газета»

Этот поселок построила компания, связанная с бывшим сотрудником ФСБ, арестованным вместе с полковником Кириллом Черкалиным, у которого при задержании изъяли 12 млрд рублей. В поселке обосновались не только высокопоставленные выходцы из силовых ведомств. Но, к примеру, как обнаружил Иван Голунов, и родственница замдиректора службы по вопросам похоронного дела Москвы ГБУ «Ритуал».

Генеральский островок

Исследование показало, что некоторые силовики получали землю не один раз, иногда — вместе с родственниками. Отдельные нуждающиеся в земельных участках получали наделы от государства по просьбе ФСБ и тут же продавали коммерсантам.

Десять лет назад в администрацию Истринского района Московской области пришло письмо из ФСБ с просьбой помочь ветеранам боевых действий и выдать землю под дачное некоммерческое партнерство (как сообщал ЦУР). Так в деревне Подпорино образовалось ДНП «Дачный островок». Действительно, участки там получили люди из силовых структур, но довольно высокопоставленные, так что непонятно, можно ли считать их нуждающимися. Землю в 3 гектара поделили между собой 18 человек — руководящие силовики, в том числе Марат Медоев, Алексей Дорофеев и их родственники.

Справка «Новой». Кто получил землю в «Дачном островке» заместитель начальника Управления «К» СЭБ ФСБ, генерал Константин Гавриков;

руководитель Контрольной службы ФСБ, генерал-полковник Владимир Крючков;

советник директора по корпоративной защите Учебного центра «Газпрома», выпускник Академии ФСБ Андрей Корпяков;

заместитель руководителя УСБ СК РФ Сергей Кирюхин ;

; член Академии геополитических проблем Александр Клипачев , которого называют генералом ФСБ;

, которого называют генералом ФСБ; бывший заместитель руководителя Федеральной таможенной службы, генерал-лейтенант, выпускник Высшей школы КГБ СССР Игорь Завражнов. Должности еще двоих подтвердить не удалось, но оба они имеют не последнее отношение к ФСБ. Андрей Кислых — сын замначальника следственной части КГБ СССР Геннадия Кислых. Жена Андрея Кислых работала заместителем бухгалтера в Центре информационной безопасности ФСБ под руководством Андрея Герасимова, вышедшего на пенсию сразу после шпионского скандала. Павел Циндик, по данным транспортных сообщений, с 2004 года не раз совершал перелеты с нынешним директором ФСБ Александром Бортниковым. Источник «Новой» документально подтвердил эту информацию.

Почти у всех получивших эту землю силовиков нужда в участках пропала уже через два месяца. В один день они продали их топ-менеджерам строительной «Группы ЛСР» Андрея Молчанова (известного тем, что помощником его отца — проректора ЛГУ Юрия Молчанова в далекие 1990-е был Владимир Путин).

Так, Марат Медоев продал свой участок жене Андрея Молчанова — Елизавете. В «Группе ЛСР» объяснили «Новой», что компания никак не была заинтересована в покупке этой земли. Это была частная инициатива физических лиц, которые не раскрывают сумму сделки.

В ФСБ также еще не прокомментировали ситуацию и не рассказали о том, почему поощрили землей высокопоставленных сотрудников с родственниками и каким образом эта земля была продана спустя два месяца после получения.

Адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе считает, что подобные сделки очень похожи на фиктивные и могли случиться с целью завладения государственной землей.

«Не исключаю, что лица, которые купили потом эту землю, каким-либо образом могли быть связаны с этими «ветеранами», — полагает Динзе. — Когда такие сделки проводятся одним днем, а покупателями является группа связанных лиц, как в данном случае, — это повод для вопросов».

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн отметил, что ситуация, когда участки продаются большей частью получивших их людей уже через два месяца, выглядит странно, и он готов в ней разобраться со своей стороны. «Но я с трудом могу поверить, что те люди, которых вы называете, генералы ФСБ, могли быть участниками какой-то аферы», — подытожил Хинштейн.

Дальше в лес

Некоторые силовики, получившие землю, не так уж в ней и нуждались. В 40 минутах езды от Подпорино, в деревне Савельево рядом с СНТ «Лысая гора», им уже были выделены участки: 17 соток достались матери Марата Медоева — Ирине. Рядом с ней землю получили соседи сына по «Дачному островку» Андрей Корпяков и жена Андрея Кислых. К ним присоединились и новые высокопоставленные люди: замначальника 6-й службы 9-го управления ФСБ Игорь Демин и генерал-майор ФСБ Владимир Платонов. Про Платонова известно, что он был одним из влиятельных лиц из окружения Анатолия Чубайса, входил в правление РАО «ЕЭС России» (три своих участка Платонов передал сыну Геннадию, который в ФСБ не служил. У Платонова-младшего общий бизнес с Юрием Шамановым, сыном генерал-полковника, экс-губернатора Ульяновской области и председателя Комитета по обороне Госдумы Владимира Шаманова).

Участки, выделенные в деревне Савельево Истринского района Подмосковья. Скриншот Яндекс.Карт

Дело оставалось за малым: вырубить деревья и построить дома. Но что-то пошло не так. На участках так и остался лес. Продавать их никто не стал.

Администрация Истринского района пока не ответила на вопросы «Новой», почему участок леса был выделен силовикам для садоводства и огородничества.

Близкие соседи

Еще одна попытка силовиков обосноваться в Подмосковье увенчалась успехом. В 2017 году отец Медоева, легендарный чекист из Северной Осетии, и начальник УФСБ по Москве и Московской области Дорофеев стали владельцами трехэтажных особняков площадью более 700 кв. метров каждый. Дома сотрудников ФСБ стоят в самом удобном месте коттеджного поселка «Лесная бухта» среди густого леса на берегу Истринского водохранилища. Между их участками нет забора, дома соединены дорожкой, обустроен общий задний двор с беседкой и игровой зоной для детей.

Особняк Эльды Медоевой, который, судя по выписке, теперь принадлежит Российской Федерации. Фото: «Новая газета»

Тут же, по соседству, расположен участок, который в 2014 году купила дочь Игоря Медоева — Эльда. Но в сентябре 2018 года ее имя в выписке из Росреестра изменилось на «Российскую Федерацию» (как произошло, например, и с главой «Роснефти» Игорем Сечиным).

Выписка из Росреестра

Рядом с особняком Игоря Медоева можно видеть еще более примечательный дом площадью 860 квадратных метров. На участке продолжаются строительные работы. Эксперты по недвижимости оценили стоимость такого дома в 75 млн рублей. Владеет всем этим Анастасия Мазараки, жена Льва Мазараки, а его брат Валериан — первый заместитель директора ГБУ «Ритуал». Эти детали, в частности, обнаружил в своем расследовании Иван Голунов (подробнее читайте в готовящемся расследовании «Медузы»).

Помимо этого, по сведениям источника, имеющего доступ к данным транспортного сообщения, Марата Медоева и Льва Мазараки связывают и общие поездки в Санкт-Петербург.

Особняк Анастасии Мазараки. Фото: «Новая газета»

Сам поселок небольшой — 57 домов на 10 гектарах земли, но место живописное и со всеми удобствами: территория находится под круглосуточной охраной, есть парковая зона на берегу с площадками для барбекю, беседками и оборудованным пляжем, пирсом. «Мачты сосен приветственно встречают Вас, покачиваясь на ветру», — говорится в рекламе поселка. А если не хочется ехать на машине — «К Вашим услугам собственная вертолетная площадка».

По оценкам экспертов, рыночная стоимость домов Медоевых и Дорофеева может достигать 65–70 миллионов рублей. Официально дом записан на отца Медоева — Игоря, но, как выяснила «Новая газета» совместно с расследовательским центром Словакии ICJK и чешским центром Investigate.cz, сейчас он живет вместе с супругой в Словакии. По его словам, дом в предместье Братиславы он приобрел на средства от продажи коттеджа. Что еще продал отец Марата Медоева, чтобы купить еще один особняк, но в Подмосковье, неизвестно. Кроме того, ни он, ни его жена крупным бизнесом не владеют, а их сын всю жизнь проработал в УФСБ.

Ранее ФБК Алексея Навального обнаружил недвижимость у семьи Медоевых в Москве на один миллиард рублей и большой автопарк: не менее десяти автомобилей, среди которых три Land Rover и три Mercedes Benz. В 2017 году Марат Медоев продал машину Валерию Большакову — человек с таким же именем указан на сайте ГБУ «Ритуал» как «начальник отделения».

Связь с арестованными полковниками

Строительством поселка «Лесная бухта» занималась компания «Ст.Группа»: 99% в ней принадлежит офшору с Виргинских островов R.D.I. WEST GROUP (данные о владельцах компании в этой юрисдикции не раскрываются), а руководит «Ст.Группой» владелец одного процента Максим Яценко, известный в прошлом по работе в общественной организации содействия воспитанию молодежи «Идущие вместе».

О содействии, которое получали «Идущие», Яценко говорил так: «Нам никогда не отказывают в ФСБ и ФСО. Любой вопрос тут же решается».

Оставив общественную деятельность, Яценко занялся строительством клубных коттеджных поселков в Подмосковье, но «связь» со спецслужбами, видимо, не утратил.

Поселком управляет одноименное УК «Лесная бухта», которая принадлежит Валерию Васильеву. Он же вместе с Яценко учредил дачное ТСН «Лесная бухта». Именно у Васильева купил свой участок Алексей Дорофеев. А сын Васильева — экс-сотрудник ФСБ Андрей Васильев стал хорошо известен после своего громкого задержания вместе с главой второго отдела Управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным и его замом Дмитрием Фроловым. При обыске у них изъяли 12 миллиардов рублей. По словам источника «Новой», имеющего доступ к данным транспортного сообщения, когда Андрей Васильев был еще на свободе, он совершал совместные поездки с Алексеем Дорофеевым.

Коттеджный поселок «Лесная бухта». Инфографика: «Новая газета»

Сейчас у отца Васильева в «Лесной бухте» целых три участка с особняками, два из которых стоят по соседству с Медоевыми, Дорофеевым и Мазараки.

Протесты дольщиков

Участки, которыми сейчас владеют сотрудники ФСБ и их родственники, могли достаться обычным дольщикам. В 2011 году люди, которые вложили деньги в постройку коттеджного поселка «Барселона» на Новой Риге, выходили с митингами к Центробанку, чтобы привлечь внимание руководства банка, правоохранительных органов и СМИ к участию высокопоставленного чиновника ЦБ Дмитрия Рубинова в строительстве поселка. Жена Рубинова — Ирина владела компанией, которой принадлежал участок, где велось строительство. Фирма обанкротилась, и строительство прекратилось. Максим Яценко как представитель этой компании, по словам дольщиков, сообщал, что на месте предполагаемого поселка будет построен либо большой торговый центр с удобным съездом с Рижского шоссе, либо комплекс многоэтажек.

А дольщики могут жаловаться «хоть королю Испании», но «Барселону» достраивать не будут.

Позже уже собственная компания Яценко «Ст.Группа» выкупила у банкрота долговые обязательства. Дольщикам предложили переуступить свои векселя и пообещали, что внесенные ими деньги будут в будущем зачтены при покупке жилья в других строящихся поселках — «Лесная бухта» или «Сысоево» в том же Истринском районе. Среди владельцев земли в «Лесной бухте» действительно нашлись несколько имен тех самых людей. Чем эта ситуация кончилась для других дольщиков, точно неизвестно, но председатель движения за права дольщиков Анна Криндач рассказала «Новой», что в 2017 году французская журналистка обратилась к другим инвесторам «Барселоны», продолжающим сражаться за свои деньги. По словам Криндач, «после расследования журналистки они имели большие проблемы криминального характера. На них кто-то «наехал», после этого они попросили нас больше никому не давать их контакты».

При участии Олеси Шмагун