Стрелков, Хмурый, Гюрза и Крот

19 июня в голландском городе Ньювегейн JIT обнародует официальные обвинения в причастности к крушению малазийского боинга в адрес трех россиян и одного гражданина Украины. Фигурантами дела стали генерал-майор Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), полковник Олег Пулатов («Гюрза»), полковник Игорь Стрелков (наст. фамилия Гиркин) и украинец Леонид Харченко («Крот»).

ОТ РЕДАКЦИИ Информацию спецкору Павлу Каныгину передали родственники жертв, которые были оповещены до начала официального объявления.

О причастности генерал-майора российской армии Сергея Дубинского, возглавлявшего в ДНР контрразведку, «Новая газета» сообщала в апреле 2017 года, идентифицировав его по голосовым записям. По данным «Новой газеты», Дубинский отвечал за транспортировку установки «Бук» по территории Донбасса и мог координировать ее боевое применение.

В своем докладе следователи JIT фактически подтвердили сведения «Новой», установив, что Дубинский руководил перемещением ЗРК. Кроме прочего, у следователей есть подтверждение, что до 2015 года Сергей Дубинский находился на службе в российской армии.

Самый известный персонаж обвинения — россиянин Игорь Стрелков-Гиркин.

В день атаки на МН17 он возглавлял в структуре ДНР вооруженные силы. Сергей Дубинский был непосредственным подчиненным Стрелкова-Гиркина. Оба активно пишут и комментирует в социальных сетях.

Широко известно заявление Стрелкова-Гиркина, сделанное им в социальных сетях вскоре после гибели МН17, в котором он сообщил об успешной атаке сил ДНР на украинский военный самолет («очередной птичкопад»).

Пресс-конференция Международной следственной группы (JIT) в г. Ньювегейн, Нидерланды. Фото: Павел Каныгин

Третий фигурант обвинения — гражданин России Олег Пулатов с позывными «Гюрза» и «Халиф» — также немало сообщает о себе в интернете. В частности, из переписки на форумах реконструкторов можно узнать о его участии в битве рядом с Саур-Могилой. На сайте «Одноклассники» Пулатов выкладывал видео битвы, выступая под псевдонимом «Святой Сталин». JIT называет Пулатова заместителем Дубинского в структуре контрразведки ДНР. Как Гиркин и Дубинский, в прошлом Пулатов служил в войсках специального назначения Минобороны РФ, принимал участие в боевых действиях в Чечне.

В день атаки на МН17 Пулатов сопровождал боевую машину и в момент запуска ракеты находился рядом с установкой.

Из открытых источников известно, что Пулатов родился 24 июля 1966 года и имеет узбекские корни. В 1990 году он закончил военную академию им. Фрунзе в Киеве, информация об этом есть на веб-сайте учебного заведения. Упоминания Олега Пулатова имеются в открытой базе данных судебных решений, где говорится, что он был уволен с военной службы в 2008 году в звании подполковника. Там же указан его домашний адрес в Ульяновске.

По данным «Новой газеты», Пулатов имеет двух взрослых сыновей. В 2014 году старший сын закончил магистратуру МФТИ по теме «Анализ риска аварий нефтепроводной системы», ранее он участвовал в конкурсе Imagine Cup компании Microsoft; по данным «Новой», в последние годы Пулатов-младший работал за рубежом в одной из крупных российских нефтяных госкомпаний. В данный момент Пулатов-младший работает в Нидерландах, в компании гостиничного бронирования Booking.com. Любопытно, что сын другого известного фигуранта дела МН17 генерала ГРУ Олега Иванникова, также работает в IT-индустрии за рубежом — в швейцарском Цюрихе.

Четвертый фигурант обвинения — Леонид Харченко с позывным «Крот» — на данный момент, пожалуй, наименее известен широкой публике. Родился 10 января 1972 года, имеет украинское гражданство. По данным расследования, Харченко находился в подчинении Пулатова и возглавлял одно из подразделений ГРУ ДНР.

JIT заявляет, что Харченко вместе с Пулатовым сопровождал установку «Бук» в окрестностях города Снежное, откуда был совершен выстрел. В момент выстрела Харченко находился рядом с установкой.

Подробности об обвинении JIT читайте на сайте «Новой» в ближайшие часы.

г. Ньювегейн, Нидерланды