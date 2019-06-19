Германия — за сохранение санкций и «Северного потока-2»

Владимир Зеленский продолжил свою европейскую поездку: во вторник из Парижа, где накануне он пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Зеленский отправился прямиком в Берлин, где впервые лично встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обсуждали санкции против России, переговоры в «нормандском формате» и «Северный поток-2». По первым двум пунктам собеседники, кажется, остались довольны друг другом. В отношении российского газопровода позиция Германии неизменна — его надо достраивать.

Немецких журналистов больше всего по итогам полуторачасовой встречи интересовали не результаты переговоров, а здоровье госпожи канцлер — именно об этом были первые вопросы. В первые минуты встречи, когда президент Украины и канцлер слушали гимн Германии, Меркель вдруг начала довольно заметно дрожать всем телом — и не могла унять дрожь около минуты. На пресс-конференции она объяснила свое самочувствие жарой и обезвоживанием и сообщила, что выпила три стакана воды — после этого ей полегчало. «Я был рядом, так что канцлер была в полной безопасности», — пошутил Зеленский.

Впрочем, уже во время пресс-конференции Меркель выглядела абсолютно нормально и общалась с журналистами в свойственной ей спокойной манере. По ее словам, главной темой переговоров стало урегулирование конфликта в Донбассе: Зеленский еще перед встречей с Меркель, в интервью газете Bild, говорил, что очень рассчитывает на ее поддержку в этом вопросе.

«Ангела Меркель — сильная личность, которая пользуется неоспоримым доверием и обладает огромным опытом, — заявил он в интервью. — Украина рассчитывает, что Ангела Меркель, будучи влиятельным европейским и мировым политиком, поможет моей стране перед лицом вызовов, с которыми мы столкнулись. Мы уверены, что политика санкций должна продолжаться, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены».

Меркель подтвердила: Германия — за сохранение санкций до тех пор, пока Россия считает Крым своим, а конфликт в Донбассе продолжается.

«До тех пор, пока нет никакого прогресса в этом направлении, санкции не могут быть сняты, а те санкции, которые были введены после аннексии Крыма, могут быть отменены, только если Крым вернется в состав Украины», — заявила Меркель.

Тема дополнительных санкций, по словам Меркель, не обсуждалась. В упомянутом интервью Bild Зеленский призвал Европу подумать о расширении механизма санкций, если нынешних недостаточно, «чтобы освободить оккупированный регион и вернуть территориальную целостность». Во время пресс-конференции Зеленский напрямую обратился к политикам Германии, которые выступают за отмену санкций против России.

«Я знаю о призывах отдельных политиков и представителей крупного бизнеса в Германии о необходимости отмены санкций и возобновления деловой активности с РФ, — отметил он. — Не мы начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение каждый день, мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили стать рядом с нами, чтобы восстановить право и справедливость в Европе. Однако это единственный бескровный путь восстановления мира на континенте, и он должен быть пройден до самого конца».

Тех, кто, несмотря на это, против санкций, Зеленский призвал приехать в Донбасс и лично «убедиться, сколько бед принесла украинским людям эта война».

Главным итогом обсуждений конфликта на юго-востоке Украины стало предложение возобновить переговоры в «нормандском формате» — с участием России, Украины, Германии и Франции. Об этом Зеленский в понедельник говорил во время встречи с Макроном. Меркель озвучила возможную дату новой встречи — 12 июля, правда, пока непонятно, в каком формате она может пройти: на уровне министров иностранных дел или глав государств. Последняя встреча министров стран «нормандской четверки» прошла в июне прошлого года.

В отношении «Северного потока-2» — магистрального газопровода по дну Балтийского моря, который Россия планирует запустить в конце этого года — Зеленский и Меркель остались каждый при своем. В интервью Bild Зеленский в очередной раз подчеркнул, что считает «Северный поток-2» «угрозой энергетическому сектору Украины и Германии».

Но убедить в этом канцлера ему, судя по всему, не удалось. На пресс-конференции Зеленский поблагодарил Меркель за «готовность вести предметный диалог» по этому вопросу. А канцлер повторила то, что повторяла уже не раз. «Я постоянно говорила российскому президенту, что для меня вопрос транзита газа через Украину имеет очень важное значение. Президент Путин меня всегда заверял, что он знает об этом, — заявила Меркель. — В этой связи «Северный поток-2» и вопрос транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом». Другими словами, позиция Германии по этому вопросу неизменна:

«Северный поток-2» должен быть достроен, но его можно использовать как рычаг давления на Россию при переговорах о транзите российского газа через Украину.

С учетом того что Германия после завершения строительства газопровода сможет стать крупнейшим газовым хабом в Европе, а в самом строительстве активно участвуют в качестве инвесторов немецкие компании, эта позиция вряд ли изменится.