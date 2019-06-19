Имя ему — децентрализация

В конце мая 2019 года в мейнстримные СМИ просочилась информация о неведомой доселе компании Unstoppable Domains, продающей имена в собственном домене.ZIL.

У домена.ZIL, который передается за 10 долларов в пожизненное владение (безо всяких возобновляемых платежей), два назначения: он служит псевдонимом адресов (то есть счетов) разных криптовалют, а также — псевдонимом традиционных веб-доменов. Первый функционал реализован уже в середине июня, второй — в конце 2019 года.

Вопрос на засыпку: каким образом проходная новость об очередном криптовалютном стартапе могла заинтересовать мейнстримные СМИ? Ответ: никаким. Потому что широкую мировую общественность мейнстримные СМИ кормят разговорами о биткоинах исключительно в контексте криминальной хроники, наркодилеров, педофилов и бинладенов, время от времени разбавляя ужастики — видимо, чтобы читатели не только страшились, но и завидовали — историями про пиццу, которую в 2010 году программист Ласло Ханич купил за 10 тысяч биткоинов, что по нынешнему курсу составляет 80 миллионов долларов.

Так же очевидно, что обывателю сытых цивилизаций доменный псевдоним для криптовалютных счетов нужен чуть меньше, чем сами криптовалютные счета. Это венесуэльцы и аргентинцы годами молятся на биткоин, спасающий их от чудовищной инфляции национальных денег. Жители Бремена и Льежа в шоколаде и со своими евродолларами.

Получается, что в истории с ZIL вирусным детонатором могла выступить только заключительная часть сообщения — использование домена в качестве псевдонима традиционных доменных адресов. Иными словами, система, построенная Unstoppable Domains, позволит ассоциировать novayagazeta.zil с привычным доменом novayagazeta.ru.

Спрашивается, кому это надо? Тем более, что тут сенсационного?

Рискну предположить, что новость о запуске домена.ZIL — не сенсация и даже не революция.

Это бомба, подложенная под брюхо всей сложившейся в мире системы отношений между государствами, политиками и корпорациями, с одной стороны, и всеми рядовыми обитателями планеты — с другой.

Понимаю, что утверждение не только непонятное, но и ко многому обязывающее, поэтому поясню свою мысль.

Начну с покаяния: ради поддержания интриги я чутка слукавил, утаив от читателей маленькую деталь. ZIL — не абы какой очередной домен, а явление совершенно иной природы. Домен компании Unstoppable Domains никак не интегрирован в сложившуюся сегодня в мире официальную систему доменных имен, которой рулит «Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN) со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе.

Домен.ZIL даже никак не связан с интернетом: он живет в блокчейне криптотокена Zilliqa, который, по определению, децентрализирован и распределен по тысячам компьютеров во всем мире.

Теперь все более ли менее начинает складываться в тревожную картинку. Воспользуюсь уже приведенным примером: если «Новая газета» зарегистрирует в вечную собственность домен novayagazeta.zil, его больше никто никогда у нее не сможет отнять. Ни по решению Белого дома, ни по решению Кремля, ни по решению интернет-провайдера, ни по решению Роскомнадзора, ни по решению суда, ни по решению Папы Римского.

Почему так? Потому, что такова природа децентрализованных сетей, криптоэкономики, блокчейна и, в нашей истории, доменного имени, которое живет в распределенной одноранговой сети. Домен novayagazeta.zil существует и одновременно его нет нигде.

Вы наверняка неоднократно читали, как по распоряжению того или иного американского (или любого другого прогрессивного и не очень) суда арестовывались либо конфисковывались те или иные домены? Помните Megaupload, PirateBay, Rutracker?

Так вот: домены.ZIL закрыть невозможно. В принципе.

Чувствуете, на какую скользкую тропинку заводит нас эта темная Unstoppable Domains? Вот только дальше за углом притаился зверь, пострашнее драконов Дейенерис Таргариен (никак не могу избавиться от этой метафоры!).

Ну хорошо, благодаря децентрализованному блокчейну доменное имя обретает бессмертие. Но ведь это всего лишь имя. А как обстоят дела с самим сервером, на который это имя указывает? Как защититься сайту, где публикуются статьи авторов и комментарии читателей?

Мы знаем, что одной конфискацией доменных имен священное дело борьбы с распространением неправильных идей не ограничивается. Конфискация домена, конечно, — средство самое действенное, но процедура слишком уж хлопотная. Чаще практикуется что-нибудь попроще: например, блокировка IP-адреса, если повезет — физический захват самого сервера.

Если кто-то думает, что рейдерство серверов — фирменная привилегия отечественной (или китайской) власти, он ошибается. Серверы в Соединенных Штатах тоже захватывают. И в Европе тоже. Вполне регулярно и методично. Просто потому, что интересы капитализма тотальной слежки (Surveillance capitalism, термин Шошаны Зубофф) не менее агрессивны, чем интересы нелиберальных демократий (Фарида Захария) и посткоммунистических мафиозных государств (Балинт Мадьяр).

И вот тут у нас момент истины.

Дело в том, что децентрализованный домен.ZIL — лишь один аспект глобального проекта, направленного на создание децентрализованного интернета.

Того самого, которому даже не нужно кричать «Дракарис!» — он сам по определению сметет все на своем пути.

О том, что часть человечества, не инкорпорированная в мировой истеблишмент, мечтает о создании децентрализованного интернета, который невозможно ни контролировать, ни закрыть, ни подавить, мы узнали из культового молодежного сериала «Силиконовая долина».

Гикнутый на всю голову Ричард Хендрикс со товарищи, в вокабуляре которого слово «fuck» встречается в 10 раз чаще, чем слово «я», успешно создает одноранговую компьютерную сеть, которая распределена сначала по умным холодильникам планеты, а затем уже всем смартфонам и компьютерам.

Зрители посмотрели сериал, повздыхали и вернулись, как им казалось, из сказки к реальности.

Так вот, зрители просчитались. Децентрализованный интернет — это не сказка, и уже даже не пилотный проект.

Это сотни энергично развивающихся проектов, многие из которых находятся сегодня в стадии заключительного тестирования.

А это значит, что в конце 2019 года, когда начнется поддержка ZIL-доменов реальных сайтов, будет готова к эксплуатации добрая дюжина блокчейнов, распределяющих по множеству серверов содержание одного и того же сайта.

Все это, между прочим, возможно пощупать уже сегодня. Соучредитель Unstoppable Domains Брэд Кэм рекомендует покупателям доменов.ZIL уже сегодня подключаться к IPFS (InterPlanetary File System — межпланетной файловой системе), которая по сути уже способна дублировать функционал современного интернета. С той лишь разницей, что IPFS непотопляема: к ней невозможно закрыть доступ (ни через блокировку IP, ни через конфискацию серверов, ни через DPI), в ней невозможно удалить ни один документ (текст, видео, звуковую запись, базу данных, электронную таблицу, изображение и т.п.) без разрешения и воли владельца этого документа.

Попытки создать децентрализованный интернет интенсивно ведутся с 2015 года. Многие, столкнувшись с технологическими сложностями, нехваткой финансирования и — не в последнюю очередь по важности — апатией потенциальных пользователей и широких народных масс, которым вполне хватает фейсбука и твиттера, закрылись (MegaNet толстого хакера Кима Доткома, Project Maelstorm компании BitTorrent). Но многие продолжают активно развиваться.

Из всего, что мне удалось просмотреть в процессе подготовки статьи, наиболее стабильное впечатление оставил венгерский проект ZeroNet, задействующий криптографию биткоина и протокол битторрент. К слову, ZeroNet предоставляет регистрацию доменов.BIT, которые расположены в блокчейне Namecoin и, тем самым, выступает прямым конкурентом компании Unstoppable Domains.

Вы не поверите, но сегодня в полной боевой готовности в децентрализованном сетевом пространстве существует практически полный набор популярных сервисов. В рамках одной лишь сети децентрализованных приложений Blockstack вы найдете:

Graphite — криптозащищенный, децентрализованный и неподцензурный аналог Google Docs для групповой работы над документами;

Recall — сервис хранения фото и видео, защищенный сквозным шифрованием (альтернатива Google Photos);

Stealthy — децентрализованный менеджер коротких сообщений (альтернатива WhatsАpp и Telegram).

А также нотариальная служба Blockusign, программа учета финансов Misthos, файловое хранилище Menvaul.

У конкурентов Blockstack запущены в эксплуатацию децентрализованные аналоги Twitter, Pinterest, YouTube, Facebook… Можете представить: все это уже есть и готово к массовому заселению!

Под занавес, как водится (против стиля не попрешь), — большая бочка дегтя. Как видите, децентрализованный интернет во всех необходимых аспектах — от доменных имен до хостинга и социальных сервисов — уже открыл свои двери и ждет клиентов. Вот только клиенты, почему-то, не особо спешат.

В итоге создается ситуация классического catch-22: децентрализованные сервисы уже сегодня готовы заменить собой классический интернет, который на 99% контролируется государственными властями и мегакорпорациями, однако сделать этого не может без массового спроса. А массового спроса нет. И — рискну предположить — в обозримом будущем не предвидится.

Как следствие даже такая продвинутая децентрализованная интернет-система как ZeroNet четыре года после запуска все еще пребывает в стадии ранней беты.

Почему это происходит. Сейчас я в очередной раз произнесу крамолу, которая позволит отмахнуться мировому истеблишменту от всего, написанного выше, как от безобидного пустяка: подавляющее большинство жителей нашей планеты проявляет абсолютное равнодушие и к политике, и к свободе самовыражения, и к защите своей цифровой идентичности, и ко всему остальному бреду, о котором почти уже как 30 лет пекутся криптоанархисты и либертарианцы.

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За нами, леммингами, следит страшный Цукерберг в любимом нашем Фейсбуке? Да на здоровье! Наша персональная пятиминутка славы! Продает мои персональные данные алчным рекламным агентствам, которые потом точечно впаривают мне только те товары, которые меня заинтересуют? Так исполать Цукербергу за это! Потому что консюмеризм — единственная религия, какую мы исповедуем. Это наша религия. Наша родная, любимая религия, и мы за нее — горой.

Неужели все так безнадежно? Да нет, конечно! Точно так же, как криптоэкономика никогда не заменит собой и не вытеснит с рынка классическую финансовую систему со всеми ее банками и кредитными деньгами, так и децентрализованный интернет никогда не заменит собой комфортную площадку Большого Брата.

И криптоэкономика, и нецензурированный интернет будут существовать параллельно в виде альтернативы для тех, кому это нужно.

На мой взгляд, более чем достаточно.