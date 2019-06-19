Дневник волонтера: «Собиратор»

Москва объявила, что с 2020 года город перейдет на раздельный сбор мусора. Отличный план, но пока этим в столице занимаются только энтузиасты-волонтеры.

Весь мой опыт по раздельному сбору мусора заключался в грамоте за сдачу макулатуры во втором классе и знакомстве с недавно установленными в редакции раздельными контейнерами для пластика, бумаги и стекла. В поездках за рубеж разноцветные баки с надписями и обозначениями, необходимость зачем-то мыть пакеты из-под сока прежде, чем их выбрасывать, ставили меня в тупик. Поэтому, когда я первый раз приехала в московское отделение экологического движения «Раздельный сбор», я не знала о переработке мусора почти ничего.

В Москве недалеко от метро Кантемировская действует пункт приема и сортировки вторичного сырья «Собиратор». Он находится по адресу: Кавказский бульвар, дом 54, строение 5, склад № 4. Здесь ежедневно с двенадцати часов дня до восьми вечера ведется прием самых разнообразных вещей, о возможности переработки которых я даже не догадывалась.

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»

На мой дилетантский вопрос, что вы тут весь день сидите и возитесь с мусором, сотрудник «Собиратора» Дима отвечает:

«Не с мусором, а с вторсырьем. Мусор на полигонах, у нас сырье для вторичной переработки. И да, весь день возимся, мне это нравится гораздо больше, чем возиться с людьми».

Я окончательно теряюсь в непонятных надписях над мешками и контейнерами с абсолютно одинаковым для меня на вид, но чем-то очень разным пластиком, картоном, фольгой, жестяными банками, банковскими карточками, зубными щетками, старыми кассетами, дискетами, дисками, коробочками от яиц и тоннами другого «хлама». Когда волонтер Паша приглашает меня сделать что-то понятное и полезное — помочь посетительнице Елене рассортировать принесенные после генеральной уборки старые вещи.

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»

Кроме очевидного стекла, картона и пластика, в «Собиратор» также можно приносить и одежду в приличном состоянии. Переработать ее трудно, зато можно передать благотворительным организациям, которые распределят ее среди нуждающихся.

Елена, кроме пластика и одежды, приносит еще и несколько сумок с компакт-дисками. Чтобы их переработать, нужно вытащить диски из пластиковой коробки, саму коробку разделить на части, потому что они состоят из пластика разных видов, и достать изнутри бумажную обложку. Все это разложить в соответствующие мешки на складе.

Пока мы это делаем, находим героев из «прошлой жизни» — Леонид Агутин, Дмитрий Маликов, «Руки вверх», «Дискотека авария». Елена со смехом рассказывает, что пришлось выносить сумки с этим старьем втайне от мужа, если бы он узнал, то дрался бы за них не на жизнь, а на смерть.

После обеда приезжает фургон службы помощи малоимущим, куда мы помогаем грузить «благотворилку», — одежду, которую вместе с сырьем приносят в «Собиратор». Ее оказывается так много, что сотрудникам службы приходится выбирать, что брать в первую очередь, а за чем вернуться в другой день.

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»

Мой второй волонтерский день начинается на другом складе, куда грузовики привозят огромные мешки выше меня ростом с вторсырьем, собранным на акциях, проводимых «Собиратором» в районах Москвы и области. Сотрудник экодвижения Максим учит меня сортировать.

Мешки называются «бигбэги», от английского выражения big bag — большая сумка. Чаще всего в них привозят пластик. Пластика, пригодного к переработке, бывает несколько видов. Они обозначаются цифрами от одного до семи в треугольных значках на дне бутылки, контейнера или другого изделия. К сожалению, сейчас в России к переработке у населения принимают только четыре вида. И только в том случае, если сырье тщательно отсортировано и содержит минимум примесей. Этим нам и предстоит заниматься.

«Когда здесь работаешь, занятно думать, что все эти бутылки, например, могли бы лежать тоненьким слоем по планете, а теперь станут чем-то полезным»,

— добавляет смысла нашей монотонной работе на жаре Максим.

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»

Чтобы пластик был рассортирован правильно и его приняли к переработке, из бигбэга, до отказа набитого всем, что сдающие квалифицировали как «пластик на переработку», нужно в один мешок разложить «пет микс» — это пластик вида PET, кроме бутылок. Питьевые бутылки, кроме белых, — отдельно, белые — отдельно. «Двойку» и «пятерку» в другие мешки, отдельно «шестерку». А еще попадаются «чебурашки» — пластик тех видов, которые не принимаются к переработке или вообще не подписанный. Такие неопознанные объекты отправляются в мусорный контейнер на обычный полигон.

Когда мне объясняют всю эту схему, я еще раз смотрю на огромный бигбэг перед нами и семь мешков для сортировки, ужасаюсь. Задача кажется если не невыполнимой, то очень трудной и, главное, долгой. Комментарий волонтера Яны не добавляет оптимизма:

«Надо помнить, что все, что ты тут видишь, — это всего лишь один процент, который сознательные люди постарались хотя бы донести до раздельного сбора. Пока таких крайне мало, потому что сознание большинства застряло на примитивном уровне: вот идет человек по улице, докурил, у него в руке бычок, он разжал пальцы, бычок исчез из его руки и перестал быть его проблемой, а что там с ним дальше стало — об этом человек не думает».

К моему удивлению, в четыре руки с Яной, которая занимается волонтерством в «Собираторе» с февраля, мы довольно быстро расправляемся с четвертью бигбэга. Она объясняет мне, что не обязательно смотреть обозначение с видом пластика на каждом изделии. Питьевые бутылки — это всегда «единичка», их можно просто отправлять в отдельный мешок. Белые бутылки тоже достаточно определить визуально. Бутылки из-под моющих средств, кондиционеров для белья — чаще всего «двойка». А «шестерку» и вовсе можно определить по звуку, она хрустит, а если попытаться сложить — ломается. Так дело идет значительно быстрее, и всего за сорок минут бигбэг пустеет. Дима тут же приносит из недр склада следующий с надписью «На разбор».

Следующее утро на складе начинается бодрым:

— Макс, привет, я сегодня со своим мусором! Смотри, я его даже помыла!

— Привет, как только ты помыла этот тетрапак, он перестал быть мусором и стал вторсырьем, запомни уже.

Весь день Максим и Дима воюют с бигбэгами тетрапаков с акции. Когда пресс наполняется, волшебная кнопка делает из груды пакетов от сока и молока аккуратный кубик, как в мультике «Валли». Волонтеры так ласково и зовут пресс, который значительно облегчает жизнь на складе, — Валек.

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»

Правда, побочным эффектом от производства кубика из тетрапаков становится весьма специфический запах — когда пресс доходит до дна, из-под пакетов начинают шипеть, течь и вонять «органические отходы», которых, вообще-то, не должно там быть, особенно при температуре окружающей среды +32 градуса.

Наличие органики волонтер Алена емко объясняет:

«Сознательность большинства людей, сдающих вторсырье, пока состоит в основном из двух мыслей: первая — я спасаю планету, вторая — неважно, как я это делаю и кто исправляет мои косяки. Поэтому инструкцию по раздельной сдаче мусора читает мало кто, а еще меньше людей ее соблюдает, например, моет тетрадки прежде, чем их принести сюда».

Обрызганный органическими отходами несознательных «спасателей планеты» Макс поддерживает Алену: «Многие люди почему-то считают, что сюда можно сдавать мусор».

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»

Все волонтеры и сотрудники в «Собираторе», с которыми мы проводим время над бигбэгами с пластиком, разбираем на запчасти дозаторы, прессуем упаковки от яиц и пакеты, когда-то случайно узнали о возможности чем-то помочь планете, сделать что-то простое. Нашли способ меньше вредить окружающей среде своей жизнедеятельностью. Для кого-то из них это стало работой, а для кого-то — полезным хобби.

Теперь у меня дома есть отдельный мешок для сбора вторсырья, я его мою. А еще собираю в выходные по друзьям, которые до этого или не задумывались о раздельном сборе совсем, или ограничивались ссыпанием стекла и жестяных банок в сетку «Эколайн» около мусорки. Два раза в месяц мы с самыми озабоченными судьбой планеты подругами стараемся ездить в гости к Диме, Максу и Вальку со своим вторсырьем и помогать на разборе на большом складе после акций «Собиратора».

Помочь проекту, узнать, как сдать вторичное сырье и стать волонтером, можно здесь: https://rsbor-msk.ru