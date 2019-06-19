Дневник волонтера: «Собиратор»
Хроники волонтерской работы в московском проекте по раздельному сбору и переработке вторичного сырья
Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»
Анастасия Егороваруководитель направления «Волонтеры России»
Москва объявила, что с 2020 года город перейдет на раздельный сбор мусора. Отличный план, но пока этим в столице занимаются только энтузиасты-волонтеры.
Весь мой опыт по раздельному сбору мусора заключался в грамоте за сдачу макулатуры во втором классе и знакомстве с недавно установленными в редакции раздельными контейнерами для пластика, бумаги и стекла. В поездках за рубеж разноцветные баки с надписями и обозначениями, необходимость зачем-то мыть пакеты из-под сока прежде, чем их выбрасывать, ставили меня в тупик. Поэтому, когда я первый раз приехала в московское отделение экологического движения «Раздельный сбор», я не знала о переработке мусора почти ничего.
В Москве недалеко от метро Кантемировская действует пункт приема и сортировки вторичного сырья «Собиратор». Он находится по адресу: Кавказский бульвар, дом 54, строение 5, склад № 4. Здесь ежедневно с двенадцати часов дня до восьми вечера ведется прием самых разнообразных вещей, о возможности переработки которых я даже не догадывалась.
На мой дилетантский вопрос, что вы тут весь день сидите и возитесь с мусором, сотрудник «Собиратора» Дима отвечает:
«Не с мусором, а с вторсырьем. Мусор на полигонах, у нас сырье для вторичной переработки. И да, весь день возимся, мне это нравится гораздо больше, чем возиться с людьми».
Я окончательно теряюсь в непонятных надписях над мешками и контейнерами с абсолютно одинаковым для меня на вид, но чем-то очень разным пластиком, картоном, фольгой, жестяными банками, банковскими карточками, зубными щетками, старыми кассетами, дискетами, дисками, коробочками от яиц и тоннами другого «хлама». Когда волонтер Паша приглашает меня сделать что-то понятное и полезное — помочь посетительнице Елене рассортировать принесенные после генеральной уборки старые вещи.
Кроме очевидного стекла, картона и пластика, в «Собиратор» также можно приносить и одежду в приличном состоянии. Переработать ее трудно, зато можно передать благотворительным организациям, которые распределят ее среди нуждающихся.
Елена, кроме пластика и одежды, приносит еще и несколько сумок с компакт-дисками. Чтобы их переработать, нужно вытащить диски из пластиковой коробки, саму коробку разделить на части, потому что они состоят из пластика разных видов, и достать изнутри бумажную обложку. Все это разложить в соответствующие мешки на складе.
Пока мы это делаем, находим героев из «прошлой жизни» — Леонид Агутин, Дмитрий Маликов, «Руки вверх», «Дискотека авария». Елена со смехом рассказывает, что пришлось выносить сумки с этим старьем втайне от мужа, если бы он узнал, то дрался бы за них не на жизнь, а на смерть.
После обеда приезжает фургон службы помощи малоимущим, куда мы помогаем грузить «благотворилку», — одежду, которую вместе с сырьем приносят в «Собиратор». Ее оказывается так много, что сотрудникам службы приходится выбирать, что брать в первую очередь, а за чем вернуться в другой день.
Мой второй волонтерский день начинается на другом складе, куда грузовики привозят огромные мешки выше меня ростом с вторсырьем, собранным на акциях, проводимых «Собиратором» в районах Москвы и области. Сотрудник экодвижения Максим учит меня сортировать.
Мешки называются «бигбэги», от английского выражения big bag — большая сумка. Чаще всего в них привозят пластик. Пластика, пригодного к переработке, бывает несколько видов. Они обозначаются цифрами от одного до семи в треугольных значках на дне бутылки, контейнера или другого изделия. К сожалению, сейчас в России к переработке у населения принимают только четыре вида. И только в том случае, если сырье тщательно отсортировано и содержит минимум примесей. Этим нам и предстоит заниматься.
«Когда здесь работаешь, занятно думать, что все эти бутылки, например, могли бы лежать тоненьким слоем по планете, а теперь станут чем-то полезным»,
— добавляет смысла нашей монотонной работе на жаре Максим.
Чтобы пластик был рассортирован правильно и его приняли к переработке, из бигбэга, до отказа набитого всем, что сдающие квалифицировали как «пластик на переработку», нужно в один мешок разложить «пет микс» — это пластик вида PET, кроме бутылок. Питьевые бутылки, кроме белых, — отдельно, белые — отдельно. «Двойку» и «пятерку» в другие мешки, отдельно «шестерку». А еще попадаются «чебурашки» — пластик тех видов, которые не принимаются к переработке или вообще не подписанный. Такие неопознанные объекты отправляются в мусорный контейнер на обычный полигон.
Когда мне объясняют всю эту схему, я еще раз смотрю на огромный бигбэг перед нами и семь мешков для сортировки, ужасаюсь. Задача кажется если не невыполнимой, то очень трудной и, главное, долгой. Комментарий волонтера Яны не добавляет оптимизма:
- «Надо помнить, что все, что ты тут видишь, — это всего лишь один процент, который сознательные люди постарались хотя бы донести до раздельного сбора. Пока таких крайне мало, потому что сознание большинства застряло на примитивном уровне: вот идет человек по улице, докурил, у него в руке бычок, он разжал пальцы, бычок исчез из его руки и перестал быть его проблемой, а что там с ним дальше стало — об этом человек не думает».
К моему удивлению, в четыре руки с Яной, которая занимается волонтерством в «Собираторе» с февраля, мы довольно быстро расправляемся с четвертью бигбэга. Она объясняет мне, что не обязательно смотреть обозначение с видом пластика на каждом изделии. Питьевые бутылки — это всегда «единичка», их можно просто отправлять в отдельный мешок. Белые бутылки тоже достаточно определить визуально. Бутылки из-под моющих средств, кондиционеров для белья — чаще всего «двойка». А «шестерку» и вовсе можно определить по звуку, она хрустит, а если попытаться сложить — ломается. Так дело идет значительно быстрее, и всего за сорок минут бигбэг пустеет. Дима тут же приносит из недр склада следующий с надписью «На разбор».
Следующее утро на складе начинается бодрым:
— Макс, привет, я сегодня со своим мусором! Смотри, я его даже помыла!
— Привет, как только ты помыла этот тетрапак, он перестал быть мусором и стал вторсырьем, запомни уже.
Весь день Максим и Дима воюют с бигбэгами тетрапаков с акции. Когда пресс наполняется, волшебная кнопка делает из груды пакетов от сока и молока аккуратный кубик, как в мультике «Валли». Волонтеры так ласково и зовут пресс, который значительно облегчает жизнь на складе, — Валек.
Правда, побочным эффектом от производства кубика из тетрапаков становится весьма специфический запах — когда пресс доходит до дна, из-под пакетов начинают шипеть, течь и вонять «органические отходы», которых, вообще-то, не должно там быть, особенно при температуре окружающей среды +32 градуса.
Наличие органики волонтер Алена емко объясняет:
- «Сознательность большинства людей, сдающих вторсырье, пока состоит в основном из двух мыслей: первая — я спасаю планету, вторая — неважно, как я это делаю и кто исправляет мои косяки. Поэтому инструкцию по раздельной сдаче мусора читает мало кто, а еще меньше людей ее соблюдает, например, моет тетрадки прежде, чем их принести сюда».
Обрызганный органическими отходами несознательных «спасателей планеты» Макс поддерживает Алену: «Многие люди почему-то считают, что сюда можно сдавать мусор».
Все волонтеры и сотрудники в «Собираторе», с которыми мы проводим время над бигбэгами с пластиком, разбираем на запчасти дозаторы, прессуем упаковки от яиц и пакеты, когда-то случайно узнали о возможности чем-то помочь планете, сделать что-то простое. Нашли способ меньше вредить окружающей среде своей жизнедеятельностью. Для кого-то из них это стало работой, а для кого-то — полезным хобби.
Теперь у меня дома есть отдельный мешок для сбора вторсырья, я его мою. А еще собираю в выходные по друзьям, которые до этого или не задумывались о раздельном сборе совсем, или ограничивались ссыпанием стекла и жестяных банок в сетку «Эколайн» около мусорки. Два раза в месяц мы с самыми озабоченными судьбой планеты подругами стараемся ездить в гости к Диме, Максу и Вальку со своим вторсырьем и помогать на разборе на большом складе после акций «Собиратора».
Помочь проекту, узнать, как сдать вторичное сырье и стать волонтером, можно здесь: https://rsbor-msk.ru
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.