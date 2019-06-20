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ОНЛАЙНОбновлено 15 минут назад

17-я «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным

Политика

 

Президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян

О давлении на бизнес

Вопрос: как бы сделать так, чтобы надзорные органы не штрафовали и наказывали бизнес, а помогали развивать малый и средний бизнес? 

«Плановые проверки резко возросли, потому что закончился период каникул. Естественно, проверяющие организации встали в план. И мы продлили каникулы на два годы. Мы стремимся, чтобы проверяющие организации —прокуратура, налоговая служба и другие — были менторами и помощниками. Мы вводим зеркальны реестр: не только проверявшие будут вести учет проверок, но и проверяемые», — ответил Путин.  

Ведущая: что вы чувствуете когда ваши указания не выполняют? 

«То, что и любой другой человек. Дело не в границах терпения, нужно добиться результатов. Самое простое в моей ситуации — гонять шашкой и делать выговоры. Если кто-то что-то не делает, то в этом и моя вина есть», — сказал Путин. 

Омбудсмен по правам заключенных бизнесменов: количество людей, попадающих в СИЗО — очень большое. Он предлагает увеличить число залогов вместо ареста и говорит о том, что люди, выходящие под залог, не скрываются от правосудия. 

«От нас не убежишь — слишком длинные руки. Но все равно убегают и отсиживаются у наших зарубежных партнерах. Но я согласен, что по экономическим преступлениям не должно быть так много арестов, но полностью исключить арест нельзя. Но нужно конечно чаще использовать подписку о невыезде и залог», — сказал Путин. 

По его мнению, одна из главных проблем — «бесконечное содержание под стражей». Президент поручил разобраться в ситуации Генпрокуратуру. 

Путин, отвечая на вопрос о давлении на бизнес и арестах, так и не упомянул дело находящегося под домашним арестом инвестора Майкла Калви. 

Про «Яндекс» и беспилотные автомобили

Телеведущая «Россия 24» Мария Гладких рассказывает про «красивую девушку» гендиректора «Яндекса» Елену Бунину. Та, в свою очередь, говорит про беспилотные автомобили и проблемы с законодательством, которые мешают  прогрессу в сфере IT.

«В Америке 1400 беспилотных машин тестируются, а мы сегодня ровно пять вывели. Что сделать, чтобы у нас был прорыв в технологиях, и мы были круче всех?», — спрашивает Бунина.

«Сам хочу, – говорит Путин, — Нужно создавать так называемые «песочницы»: вот в Сколково есть полигон, где обкатывают беспилотники, но я согласен, что надо расширяться. И хочу отметить, что сейчас  «Яндекс» успешно конкурирует с Google, но тоже не без поддержки государства».

О коррупции и деле полковника Захарченко

Житель Магадана спрашивает Путина про дело полковника Захарченко, у которого нашли около 9 млрд рублей и интересуется, откуда берутся и куда деваются конфискованные деньги.

«Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали», — отвечает Путин.

И продолжает: «Откуда берутся эти деньги? Из коррупционных схем! Виноваты и взяткодатели, и взяткополучатели. Когда узнаешь о миллиардных взятках, нет печатных слов. Но эта тема есть практически во всех странах. Посмотрите на США, там коррупционерам дают по 150 лет тюрьмы».

А в конце добавляет, что число коррупционных преступлений в России снижается. 

Про разницу зарплат чиновников и рабочих

Путин зачитывает вопрос с экрана: «Когда чиновники будут получать такую же зарплату, как рядовые работники?»

«Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не  было бедных», — говорит президент.

И объясняет: если резко понизить зарплаты чиновникам, то они, будучи высококвалифицированными специалистами, уйдут в бизнес или уедут за границу, а это будет плохо для тех самых рабочих.

«Но я согласен, что разница не должна быть колоссальной. Меня тоже иногда цепляет, честно скажу, когда смотришь на уровень доходов глав госкорпораций. Но у них в компаниях много иностранных специалистов и уровень их доходов считается от первых лиц. Если им резко понизить, то там тоже будет дефицит кадров», — добавляет Путин.

Об украинских осужденных

Украинский журналист спрашивает о задержанных и осужденных в России украинцах. 

«Подобные вопросы должны решаться в комплексе. Надо сначала подумать о небезразличных нам российских гражданах, удерживаемых на Украине», — сказал президент. 

Про «банду патриотов из «Единой России» и отпуск для полицейских за границей

Президент зачитывает вопросы с экрана: «Куда нас ведет эта банда патриотов из «Единой России?».

Путин говорит, что если люди берут ответственность за происходящее в стране, то это зрелые люди. «Я не буду называть бандой тех, кто был у руля в 90-х, но за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, оборонка, довели страну до гражданской страны на Кавказе. Но далеко не все, кто работал в 90-х, несут ответственность за это. Но должны быть и те, кто должны нести», — пространно отвечает Путин.

Еще один вопрос: «Почему не пускают полицейских за границу?»

Путин: сотрудники МВД не все, но являются обладателями секретов. Мы с главой МВД недавно договорились, что расширим географию выезда полицейских за границу. Но у них все-таки особые полномочия, и они должны сделать выбор, хотят ли они работать в органах с такими ограничениями или нет.

Ведущая сообщает, что call-центр «Прямой линии» подвергся «мощной DDoS-атаке из-за рубежа». Но не переживайте, сейчас уже все хорошо!

«DDos атака, которая положила приложение „Москва Путину“, была с Украины», — сообщила главред RT Маргарита Симоньян.

О проблемах фермерского хозяйства

Основатель фермерского кооператива LavkaLavka говорит о том, что государство больше помогает агрокомплексам, чем фермерам. Он предлагает запустить в Россию программу по созданию территориальных продуктов и местных продуктовых брендов. 

Путин вспоминает о Вологодском масле и говорит, что такие бренды есть. Он считает, что государство должно обратить внимание на небольшие фермерские хозяйства. «Крупные производства дают основное число продукции, но забывать о фермерских хозяйствах нельзя. Отмечу, что объем фермерских хозяйств в последнее время вырос», — сказал президент. 

Про «китовую тюрьму»

Корреспондент выходит в эфир из «китовой тюрьмы» в Приморье. «Немыслимой красоты животные», — говорит журналист «России 1».

Далее президенту включают репортаж, в котором показывают как белух и косаток готовят к выпуску на волю в районе Шантарских островов.

«Проблема известна, — говорит Путин, — Там, где больше деньги, там всегда сложности с решением».

Вице-премьер Алексей Гордеев рассказывает, что ситуацию решала группа, созданная правительством, потому что там понимают важность проблемы. Операция по выпуску животных в естественную среду займет около четырех месяцев, а чтобы такое больше не повторялось, правительсто решило запретить вылов белух и косаток в культурно-просветительских целях, оставив вылов для народов севера и для научных целей. 

О санкциях

Ведущий: звучат призывы со всеми помириться — с Евросоюзом, США и другими странами, наложившими санкции. Что будет, если Россия выполнит все их требования? 

«Во-первых, мы ни с кем не ругались. За эти годы Россия не получила около 50 млрд долларов, Евросоюз — 240 млрд долларов. Поэтому именно они теряют наш рынок», — считает Путин. Он уверен, что Россия после введения санкций «включила мозги и стала понимать, что делать в цифровой экономике». 

«Программа импортозамещения заставила развивать те сферы, в которыми мы никогда не занимались. Например, за несколько лет мы сделали свои морские двигатели. Сейчас мы экспортируем 25,7 млрд долларов сельхозпродукции, 10 лет назад в это бы никто не поверил. По многим направлениям санкции нас мобилизовали». 

«Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои фундаментальные национальные интересы, то сильно ничего не изменится. Если мы хотим заняться достойное место под солнцем, то мы должны становиться сильнее — прежде всего в сфере экономики», — заключил президент. 

А вот и первая реакция!

Власти Мурманской области заявили, что проводят проверку после жалобы местных врачей на низкие зарплаты.

Про детские выплаты

Молодая мама Екатерина из Московской области спрашивает про так называемые детские выплаты: «Среди моих знакомых такая сумма – в 50 —100 рублей в месяц на ребенка — воспринимается как насмешка. Лучше бы вообще ее отменили и не растрачивали бы деньги из бюджета».

Путин: мы искали решение, я считаю, что оно найдено. Мы хотим выплачивать деньги семьям по нуждаемости, которые имеют детей от 1,5 до 3 лет. Распространим такую меру на семьи, которые получают по два прожиточных минимума (около 23 тысяч на человека). Если семья в месяц зарабатывает 45 тысяч, то от государства получит выплату в размере прожиточного минимума ребенка по региону.

Про мусор

Ведущая показывает на экране фотографии мусорных свалок, которые присылают россияне, а затем подключает в эфир 15-летнюю инстаблогера Катю Адушкину, которая спрашивает Путина про мусорные полигоны: «В итоге же весь мусор сваливается в одну кучу. Что с этим делать?».

Путин: это большая проблема, она возникла не вчера. Мы десятилетиями копили мусор, никто этим не занимался. Усугубляется это тем, что мы живем в обществе потребления.

Надо посмотреть, откуда эти картинки взялись, надеюсь, нам удастся исправить ситуацию в ближайшее время. Больше 300 млрд рублей потратим на строительство мусорных полигонов, остальные деньги привлечем из бизнеса. 

Вопрос: После начала мусорной реформы ситуация с мусором никак не изменилась, но платить стали больше. Почему? 

«Никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора. Никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки, поэтому мусор надо вывозить дальше. А это стоит дополнительных денег. Но повышение тарифов требует дополнительной проверки», — сказал Путин. 

Про строительство мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, где протестуют люди, пока никто не вспомнил. 

Еще раз о нацпроектах

Вопрос из Москвы: какие результаты в нацпроектах уже есть и какие цели ставятся? 

«Считаю эту тему очень важной. Нам нужно понять, что мы должны сделать и чего должны добиться, чтобы поднять уровень жизни. Нам нужно изменить структуру нашей экономики, сделать ее технологичной и цифровой, чтобы толкнуть производительность труда и обеспечить рост благосостояния граждан. Для этого и нужны нацпроекты. Результаты должны чувствоваться уже сейчас. Да, проблемы есть, но мы видим положительную тенденцию», — сказал Путин. 

Про льготные лекарства

Президента спрашивают, почему на всех не хватает льготных лекарств. Путин говорит, что федеральные деньги полностью перечислены в регионы, но, тем не менее, наблюдаются сбои. В субъектах не вовремя проводят аукционы, нет хорошо налаженной системы информационного обеспечения даже в рамках региона.

«Склады завалены лекарствами, а до потребителей не доходят. Почему? Потому что нету хорошей системы обеспечения информацией. Резервов есть очень много», — объясняет президент.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова говорит что более 150 млрд рублей перечислили в регионы еще в феврале. Сейчас проблемы со льготными лекарствами существуют в тридцати регионах страны.

Одновременно в эфир приходят вот такие сообщения:

О здравоохранении

Съемочные группы отправились в больницы в Челябинской, Псковской и Смоленской областей. Люди рассказывают о проблемах, с которыми они столкнулись при обращении к врачам: долгие очереди и отсутствие профильных специалистов. В администрациях медучреждений рассказывают о низких зарплатах и нехватке медперсонала, но не считают, что ситуация критична. 

«В селе в Челябинской области вновь заработал фельдшерский-акушерский пункт, который не работал два года по причине отсутствия денег. Есть фельдшер, медсестра и даже стоматолог приезжает раз в месяц!» — рассказывает корреспондент, добавляя, что основная проблема — нехватка кадров. 

Путин признает, что проблемы в здравоохранении есть и говорит, что необходимо их решать. 

«Существует дефицит специалистов, одна из ключевых задач — повышение зарплаты. Да, в целом по стране зарплаты у врачей растут — в этом году уже на 5%. Но есть, конечно, регионы, которые отстают», — сказал Путин. 

Про низкий уровень жизни и маленькие зарплаты

Ведущая рассказывает, как много россиян страдает от бедности, а особенно бюджетники, вынужденные выживать на маленькую зарплату.

Звучит вопрос от пожарного из Калининграда. Он рассказывает, что у них зарплаты 12-13 тысяч рублей, прожить невозможно, приходится работать на трех работах, а из-за этого рушатся семьи. «Когда наведут порядок?», — задается он вопросом.

«О 10 тысячах – это нужно реально проверить. Потому что мы довели МРОТ до прожиточного минимума 11200 рублей. Человеку не могут платить меньше», — парирует Путин.

В МЧС, по словам президента, сложилась не лучшая ситуация, потому что люди в погонах получают 43 тысячи а гражданские — по 13-16 тысяч. «Мы с Зиничевым много раз об этом говорили. Решение принято: будут выделены 4,3 млрд рублей, что позволит поднять зарплаты сотрудникам МЧС до 24 тысяч рублей».

Президент добавляет, что реальные доходы сокращались, но после 2016 года начали расти.

Путин: Я хочу оговориться, чтобы люди на меня не сердились, потому что у них нет таких зарплат, как я называю. Почему нам приходится пользоваться средними цифрами? Потому что у нас разная ситуцация по отраслям и регионам. Но формат нам не позволяет говорит про каждый случай отдельно. Но даже средние цифры показывают определенные тенденции.

А помогут нам в решении всех проблем нацпроекты, резюмирует Путин.

Тем временем внизу экрана подкрался вопрос о деле Ивана Голунова.

Путин начинает с любимой темы — с нацпроектов. Говорит про то, что они помогут поставить экономику на новые рельсы, поднять уровень жизни граждан и так далее. В общем, все как обычно.

Началось!

И немного вводных. По данным на 10.00 мск, президенту поступило от россиян более 1,5 млн вопросов. В среднем за эфир он обычно успевает ответить на 60-80 из них.

А пока Путин не появился в студии, напомним формат: президент в прямом эфире слушает жалобы и вопросы россиян, а потом в режиме ручного управления решает эти проблемы, публично журя губернаторов и мэров. Последние при этом начинают отчитываться о первых итогах еще до конца эфира. Вот такая магия!

Уже меньше, чем через 10 минут начнется «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Этот эфир станет уже семнадцатым по счету и, судя по сеткам вещания федеральных телеканалов, продлится три часа (но не исключено, что будет идти и дольше: например, в 2013 году он длился почти пять часов).

«Новая газета» по традиции смотрит «прямую линию» вместо вас (ну, или вместе с вами) и рассказывает о самом интересном.

Поехали!

Теги:
прямая линия с путиным
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