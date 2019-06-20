17-я «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным

Вопрос: как бы сделать так, чтобы надзорные органы не штрафовали и наказывали бизнес, а помогали развивать малый и средний бизнес?

«Плановые проверки резко возросли, потому что закончился период каникул. Естественно, проверяющие организации встали в план. И мы продлили каникулы на два годы. Мы стремимся, чтобы проверяющие организации —прокуратура, налоговая служба и другие — были менторами и помощниками. Мы вводим зеркальны реестр: не только проверявшие будут вести учет проверок, но и проверяемые», — ответил Путин.

Ведущая: что вы чувствуете когда ваши указания не выполняют?

«То, что и любой другой человек. Дело не в границах терпения, нужно добиться результатов. Самое простое в моей ситуации — гонять шашкой и делать выговоры. Если кто-то что-то не делает, то в этом и моя вина есть», — сказал Путин.

Омбудсмен по правам заключенных бизнесменов: количество людей, попадающих в СИЗО — очень большое. Он предлагает увеличить число залогов вместо ареста и говорит о том, что люди, выходящие под залог, не скрываются от правосудия.

«От нас не убежишь — слишком длинные руки. Но все равно убегают и отсиживаются у наших зарубежных партнерах. Но я согласен, что по экономическим преступлениям не должно быть так много арестов, но полностью исключить арест нельзя. Но нужно конечно чаще использовать подписку о невыезде и залог», — сказал Путин.

По его мнению, одна из главных проблем — «бесконечное содержание под стражей». Президент поручил разобраться в ситуации Генпрокуратуру.

Путин, отвечая на вопрос о давлении на бизнес и арестах, так и не упомянул дело находящегося под домашним арестом инвестора Майкла Калви.