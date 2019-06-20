Врачебная специальность — стрелочник

Около 62 миллионов человек должны пройти в нынешнем году диспансеризацию в поликлиниках. Это почти в три раза больше, чем в 2018-м. Для жителей старше 40 лет обследование станет теперь ежегодным. По новым правилам, утвержденным федеральным правительством, врачи обязаны приглашать жителей на осмотр, проводя подворовые обходы, вести прием по вечерам и в субботу.

Расширение масштабов диспансеризации вызвало критические отзывы экспертов: многие сомневаются, что участковые поликлиники, страдающие от нехватки врачей, справятся с наплывом пациентов — если те действительно придут обследоваться. Согласно отчету Счетной палаты, в документах лечебных учреждений обнаруживается приписок на 36 миллиардов рублей в год. Летом 2018-го медработники запустили петицию, адресованную президенту, с просьбой «остановить вал уголовного преследования за действия, вызванные несовершенством системы диспансеризации». По мнению авторов, из-за «системных просчетов в организации» и «постановки невыполнимых задач» врачи вынуждены «рисовать показатели». В результате доктора «становятся крайними» и попадают на скамью подсудимых по уголовному обвинению.

В служебном подлоге обвиняется участковый терапевт Ивантеевской районной больницы Алена Мордвинова. По мнению следователей, выпускница медуниверситета, приехавшая в село по программе «Земский доктор», подделала записи о прохождении диспансеризации в медицинских карточках 15 больных.

Женское дело

На стеклянных дверях районного дома кино «Колос» две афиши: утренний сеанс — мультфильмы, цена билета 20 рублей, вечерний — мелодрама о любви неизлечимо больных подростков в американской клинике, билеты по 25 рублей. Клиника больше похожа на санаторий — домашнего вида палаты, бассейн, тренажеры. Справа от афиш — расписание работы ЗАГСа, находящегося в этом же здании. В Ивантеевке — 5,5 тысячи жителей, во всем районе — чуть больше 13 тысяч. Посетителей и в ЗАГСе, и в кинотеатре не много.

— Я не только первый рабочий день помню, но и первого пациента, — говорит Алена, усаживаясь на скамейку под ёлками за кинотеатром. — Это был молодой человек с температурой и болями в горле. Врачей он, наверное, боялся, пришел с мамой. И мне, знаете, как страшно было поначалу. Нас же теперь сразу после университета к больным выпускают, без интернатуры.

Больница в Ивантеевке. Фото: Матвей Фляжников, для «Новой»

Алена выросла в соседнем селе Николаевка. Окончила школу с золотой медалью. Выбирала, кем стать, — учителем или врачом. Родственники одобрили медицинский: «Сказали, доктор в семье нужен». Девушка поступила на бюджетное отделение, во время учебы подрабатывала медсестрой в саратовской поликлинике. После шестого курса прошла в ординатуру по эндокринологии. Но в последний момент забрала документы и поехала в Ивантеевку. По программе «Земский доктор» молодым специалистам обещали миллион рублей и квартиру.

В районной больнице Ивантеевки не хватает почти четверти врачей. 70% работников — пенсионеры. Всего региону, по подсчетам областного минздрава, дополнительно требуется 1910 врачей, в том числе 1365 — в сельской местности. В прошлом году по программе «Земский доктор» в районы уехали 26 человек.

Букет из одуванчиков

Мордвиновой достался большой участок — 2 тысячи человек (при норме до 2100 пациентов в городской местности). Основными пациентами стали пенсионеры с хроническими заболеваниями.

В отличие от многих городских терапевтов, вынужденных вести прием в одной комнате с двумя-тремя коллегами, сельскому доктору повезло: ей выделили отдельный кабинет и медсестру.

Компьютера в 2017 году еще не было. Из оборудования — ручной тонометр, шпатель, фонендоскоп, который врач купила в студенчестве, и фонарик на телефоне.

«Как нас учили, главные инструменты терапевта — глаза, уши и руки», — улыбается Алена.

Прием начинается в 8.30. На каждого пациента дается 12 минут. За это время нужно выяснить, на что жалуется больной, как давно начались проблемы, чем лечился и какой это дало эффект. Обязательно задать вопросы о перенесенных заболеваниях, контактах с инфекционными больными, недавних поездках, операциях и травмах. Пациента надо послушать, пальпировать и заполнить бумажки.

Прием заканчивается в 13.30, но порой доктор задерживается на полтора-два часа: «Бывает, половина пациентов идет без записи, ведь талонов на всех не хватает. Если люди несколько часов ехали ко мне из села, как им откажешь?» Всего на прием приходит по 30 человек в день. По словам Мордвиновой, многие захотели перевестись к ней с соседних участков. «Бывало, что и благодарили: один букет одуванчиков принес», — смеется врач.

Алена Мордвинова. Фото: Матвей Фляжников, для «Новой»

Кроме работы на участке собеседнице дали инфекционный кабинет (врача-инфекциониста в Ивантеевке нет) и дежурство по стационару. Выходной у терапевта раз в неделю. В отпуск Алена обычно ездит в село к родителям. Выбраться в Саратов, где есть книжные магазины и театры, конечно, хотелось бы. Но билет на автобус в одну сторону стоит 700 рублей.

По официальной статистике, средняя зарплата врача в регионе составляет 47,8 тысячи рублей. В Ивантеевке оклад участкового терапевта — 16 тысяч. Со всеми надбавками в месяц получается 26 тысяч. В первый год 5 тысяч рублей уходило на съемную квартиру.

С просьбой выделить жилье Мордвинова обращалась к главврачу, в районную администрацию. Когда в Ивантеевку приехал спикер ГД Вячеслав Володин, девушка напомнила о жилищной проблеме перед телекамерами. После отъезда высоких гостей начальство попеняло молодому доктору за несанкционированную активность, но согласилось частично оплачивать поднаем.

Не время болеть

«Когда я начала работать, то сразу предупредила руководство больницы, что план по диспансеризации слишком большой. Мы разносили приглашения, звонили в сельские ФАПы, чтобы они агитировали жителей. Но под конец года народ не шел», — вспоминает Алена. Забота о собственном здоровье в глубинке сильно зависит от сезона. Осенью пенсионерки заняты сбором и засолкой урожая. Дороги из-за дождей становятся непроезжими. Общественный транспорт между деревнями и райцентром не ходит. Такси стоит 700–800 рублей. «К врачу люди не едут, если не заболело. Да и то стараются дотерпеть, чтобы собралось несколько человек и можно было поделить расходы на дорогу». Машину для проведения диспансеризации в отдаленных селах больница не давала.

Отметим, что медицинское сообщество давно высказывает сомнения в объективной необходимости всеобщей диспансеризации. Как пишет портал «Медвестник», «для больных медицинская помощь становится еще более недоступной, так как врачи в условиях кадрового дефицита заняты бесполезным обследованием здоровых».

По словам Алены Мордвиновой, руководство учреждения на планерках напоминало о необходимости выполнять план. «Мне звонили, приходили в кабинет, ругали за то, что участок срывает показатели, требовали, чтобы статистические талоны (форма отчетности о прохождении пациентом диспансеризации. — Н.А.) были сданы в срок. Медсестра заполнила их и передала в орготдел», — рассказывает Алена.

В апреле 2018 года районная прокуратура потребовала предоставить медицинские карты пациентов Мордвиновой, которые, как указывалось в статталонах, прошли диспансеризацию в декабре 2017-го.

«Нас с медсестрой сняли с приема и посадили заполнять карточки. На каждую уходило минут по двадцать. Мы внесли записи примерно в 15 карточек». По словам врача, она не приписала людям ни одного недостоверного диагноза: «Я вносила записи только на основании предыдущих приемов врача и ранее сделанных заключений о наличии у пациента хронических заболеваний. Для пациентов эти записи не несли никаких отрицательных последствий: медицинские услуги, обязательные при диспансеризации, остаются бесплатными и доступными по полису ОМС».

В тот момент Алена не подозревала, что правоохранительные органы могут расценить эти действия как уголовное преступление.

«Меня бросили одну»

Через две недели Мордвинову вызвали в прокуратуру на опрос. Затем — в соседний Пугачевский район, где располагается Следственный отдел. В июле возбудили уголовное дело. Сначала обвиняли в мошенничестве по статье 159 УК. Но для уголовного преследования по этой статье ущерб должен быть не меньше 5 тысяч рублей. В случае с диспансеризацией врачу не платят фиксированную сумму за каждого осмотренного пациента. Выполнение плана — плюс для лечебного учреждения в целом. За хорошие показатели больница получает финансирование на выплату стимулирующих, а вот как эта сумма делится между сотрудниками, порой не могут понять сами врачи. Следствие тоже не разобралось, и обвинение переквалифицировали на статью 292 УК «Служебный подлог».

Кабинет главврача Ивантеевской больницы. Фото: Матвей Фляжников, для «Новой»

Как пишут авторы петиции на сайте Change.org, «в отношении медицинских работников возбуждаются десятки уголовных дел, связанных с проведением диспансеризации, по статьям 292, 159, 285 Уголовного кодекса РФ (служебный подлог, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями)». Например, сейчас в Татарстане, как сообщает республиканская прокуратура, расследуется уголовное дело в отношении терапевта участковой больницы села Шереметьевка Нижнекамского района, которая незаконно заполнила карты учета прохождения диспансеризации на шестерых граждан. Врача обвиняют в служебном подлоге.

Сколько Российская Федерация потеряла от действий терапевта Алены Мордвиновой, неизвестно, но размах работы правоохранительных органов впечатляет. Полиция, не жалея бензина, объезжала отдаленные села и опрашивала пенсионеров, были ли они на приеме в районной больнице. Врача по два раза в неделю вызывали на допросы за 30 километров в соседний Пугачев. Проводили очные ставки. В суде состоялось 14 заседаний, на одном из которых девушку допрашивали больше часа. После этого у нее случился нервный срыв.

По словам Алены, руководство больницы заявило, что никаких указаний по украшению отчетности не давало.

«Домой меня везли родители. Всю дорогу я кричала, не могла поверить: меня бросили одну, на меня все свалили!

— вспоминает девушка. — С того дня я везде хожу с диктофоном».

Алена достает из сумочки речь на трех листах — подготовленное для суда «последнее слово» с аргументами в пользу оправдательного приговора. Врач потратила очень значительную для села сумму на адвокатов, но теперь защищает себя сама.

До выступления с последним словом не дошло: по ходатайству стороны обвинения дело истребовали из суда и вернули в Следственный отдел. Как полагает Алена, следователи стараются дождаться окончания срока давности, чтобы замять ставшее скандальным разбирательство, не испортив своей отчетности.

Главный врач районной больницы Дмитрий Алексеев и пресс-служба областного минздрава воздержались от комментариев «на период следствия».

Между тем на днях дело в отношении доктора Мордвиновой было прекращено за отсутствием состава преступления, на чем она и настаивала в судебном заседании.

Известные борцы со злом

Как уже рассказывала «Новая», в сентябре прошлого года прокуратура Ивантеевского района поддержала обвинение в отношении местной жительницы Ольги Журавлевой, которая в одиночку воспитывает двух дочерей (одна из девочек больна эпилепсией). Женщина получала пособие по безработице в размере 4900 рублей в месяц и неофициально подрабатывала уборщицей в пиццерии. Как заключила прокуратура, Журавлева совершила мошенничество и нанесла государству ущерб в размере 7040 рублей. Мировой суд приговорил женщину к 120 часам обязательных работ.

После того, как делом заинтересовались СМИ, надзорное ведомство изменило мнение на противоположное. Меньше чем через месяц после решения мирового судьи прокуратура подала жалобу в Пугачевский районный суд и потребовала отменить приговор в связи с малозначительностью действий обвиняемой. Женщину оправдали.

Ольга Журавлева подала иск о взыскании компенсации за незаконное уголовное преследование. Прокуратура оценила моральный ущерб, причиненный сельчанке, в 500 рублей. Суд назначил сумму в 30 тысяч.

Примечательно, что в отделе полиции, возбудившем дело в отношении Журавлевой, прошла служебная проверка, но никто из сотрудников не был наказан, а старший дознаватель, проводивший расследование, получил повышение.