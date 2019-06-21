Придет Бабич и всех проинтегрирует

30 апреля, когда после встречи с Александром Лукашенко Владимир Путин уволил посла в Беларуси Михаила Бабича, многие оптимистично настроенные политологи едва ли не рукоплескали: вот вам, граждане, наглядная иллюстрация пословицы «мал клоп, да вонюч». Велика Россия, и новыми территориями прирастает регулярно, а тут руководитель маленькой страны, ни черта не имеющей, кроме границы с ЕС, с легкостью влияет на принятие решений в большой стране и даже послов меняет по своему усмотрению.

А вот не стоит в наше время быть оптимистом, особенно комментируя политические решения Кремля. Потому что так не бывает: «Не нравится тебе посол Бабич — уберем, у нас такого добра хватает, пришлем другого, посимпатишнее». И убрал ведь, и прислал другого, тихого, так что в Минске благодарно расслабились. А зря: Михаил Бабич просто обязан был выйти на игровое поле именно тогда, когда все расслабятся. И вышел.

В понедельник, 17 июня, его назначили заместителем министра экономического развития России. На первый взгляд обычное передвижение по горизонтали: не повышение и не понижение — так, ротация. И если бы Михаил Бабич был назначен заместителем любого другого министра, никакого второго взгляда бы не понадобилось. Но кунштюк в том, что именно министр экономического развития Максим Орешкин возглавляет рабочую группу по вопросам российско-белорусской интеграции. Ту самую рабочую группу, которая была создана 25 декабря прошлого года, после многодневных тупиковых переговоров Минска и Москвы, когда первый требовал два миллиарда долларов в год в качестве субсидий для нефтеперерабатывающих заводов после начала российского налогового маневра, а вторая устами министра финансов Антона Силуанова говорила, что готова платить такие деньги, но должна понимать, какие именно отношения оплачивает. Простые дружба и добрососедство столько не стоят, но есть определенная степень близости, за которую вполне можно такие суммы платить. Единственным итогом тех многораундовых, многодневных и многочасовых переговоров стало создание рабочей группы, которую возглавил Орешкин. А теперь у него появился еще один заместитель — тот самый Михаил Бабич. И если перевести смысл его должности в разговорный язык, то должность его называется «зам по интеграции».

По словам самого Максима Орешкина, новый заместитель будет заниматься «всеми тремя контурами интеграции». Первый и главный контур — союзное государство, второй — ЕврАзЭС, третий — СНГ. А тут еще и Дмитрий Песков добавил, что у Бабича очень высокий уровень экспертизы в области интеграции, так что ему под силу ускорить любые интеграционные процессы.

«Три контура интеграции» — это, похоже, ожившие кольца враждебности из романа Владимира Войновича «Москва 2042». Сначала союзное государство, потом и вовсе весь бывший СССР начнет интегрироваться до полного сближения благодаря усилиям нового замминистра. Вопрос в другом: к чему именно прилагать усилия. Нет сомнений в том, что Михаил Бабич отлично выполняет команды: все его посольские заявления, от которых сводило челюсти у белорусского руководства, о том, что белорусская экономика фактически на содержании у российской, с цифрами и выкладками, несомненно, были санкционированы. Послы — не та публика, которая высказывает собственное мнение, да еще в таком фривольно-неформальном стиле, как это делал Михаил Бабич. И его формальное увольнение с должности посла с последующим назначением в интеграторы — это всего лишь перемещение в зону недосягаемости. Посла можно вызвать в МИД, вручить ноту, а то и объявить нежелательной персоной, если совсем достанет. Все-таки работа на чужой территории, даже под абсолютным покровительством, делает человека уязвимым. Теперь он недосягаем и неуязвим.

А вот чем конкретно придется заниматься Михаилу Бабичу, должно стать известно совсем скоро. На 21 июня в Минске намечена встреча премьер-министров двух государств, и к этой дате рабочая группа должна разработать интеграционную «дорожную карту». После встречи премьеров и утверждения ими «дорожной карты» в дело вступят главы государств. В минувшую субботу министр экономического развития и руководитель рабочей группы Максим Орешкин говорил, что 90% вопросов углубления интеграции уже согласовано, а после встречи премьеров согласование, возможно, будет уже стопроцентным. Или не будет. При этом ничего конкретного ни одна сторона не говорит. Ну да, Орешкин утверждает, что ключевым является совместное регулирование в промышленной (включая топливно-энергетический комплекс) и сельскохозяйственной сферах. Белорусские чиновники точно так же немногословно и размыто говорят, что вопросы интеграции изучаются, исходя из соответствия белорусским интересам и сохранения суверенитета страны. Но с такими формулировками можно было и не тратить время, деньги и человеческий ресурс на рабочую группу, командировки и переговоры. Можно было все то же самое произносить хоть каждый день в любом министерстве на «трехминутке ненависти». Кроме того, до сих пор неизвестно, какие вопросы входят в те самые 10%, по которым до сих пор не удалось добиться согласия (вряд ли это взаимное признание прививок от кори или членские взносы в «Славянский базар»). И что будет, если их повестка так и останется согласованной лишь на 90%.

Впрочем, что не договорил Орешкин — случайно или намеренно договорил министр финансов Антон Силуанов. Во время Петербургского экономического форума он выразился вполне ясно, без перевода переговоров в проценты: пока не будут решены проблемы интеграции, не имеет смысла выдергивать из контекста вопросы компенсации за налоговый маневр и кредитования. Тогда же, во время форума, Максим Орешкин встречался с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым. Орешкин тогда признался, что они с российским коллегой читали союзный договор, много думали и решили не обсуждать единую валюту. Потому что Центробанк России и Нацбанк Беларуси правительствам не подчиняются и, соответственно, не находятся в компетенции рабочей группы. Это вопросы исключительно президентского уровня, так что валюту пусть Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают. Дмитрий Крутой тогда же сказал, что в союзном договоре написано: финалом полной экономической интеграции является переход на единую валюту, и вот этой конструкции оба государства намерены придерживаться.

А вот теперь многое становится понятным. Во-первых, тот союзный договор, судя по всему, никто из ныне здравствующих не читал вообще, он так и пылился в канцеляриях Москвы и Минска да на таком же пыльном сайте союзного государства. Только теперь члены обоих правительств, включенные в рабочую группу по интеграции, начали его читать и нашли там много интересного. Например, возможность сачкануть переговоры по валюте. Во-вторых, именно то, что, по утверждению Силуанова, нельзя выдергивать из контекста, и есть ключевые вопросы, не подлежащие согласованию, те самые 10%, о которых туманно упоминал Орешкин: компенсация налогового маневра и кредитование белорусской экономики. Все остальные 90% смело можно забыть — это тот самый чиновничий спам, создающий иллюзию союзного государства и активной совместной деятельности. Ну ничего, придет Бабич и всех сынтегрирует.

Кстати, на встречу двух премьер-министров Дмитрий Медведев приедет в Минск не один, но и не с Бабичем. Он прилетит в сопровождении Рамзана Кадырова. Официально Кадыров едет на открытие Европейских игр. Правда, его туда никто не приглашал — Александр Лукашенко пригласил на открытие Владимира Путина. Но тот, очевидно, решил, что Кадыров своим присутствием добавит Дмитрию Медведеву изящества и убедительности.