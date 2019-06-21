Писать стихи об этом — дико,
Стихи сегодня не в цене.
А если адресат твой — Быков,
Смешно, наверное, вдвойне.
Мне Бог не дал таких талантов,
Соревноваться не хочу.
Хотя возможны варианты:
Я 40 лет больных лечу.
Больное сердце,
плохо дышит,
И боль пронзает до костей.
О нем ведь «Яндекс» не напишет
На первых строчках новостей.
Его семья, они — не люди?
Скажите, разве я не прав?
А ведь о нем звонить не будет
В Уфу заботливый Минздрав.
Вот он лежит один в палате
И угасает день за днем.
Быть должен кто-то
в ЮДЕНРАТЕ,
Кто позаботится о нем.
Кто призовет к нему подмогу,
Тот, кто не трусит
бить в набат,
Кто каждый день
трубит тревогу
И… растрясает ЮДЕНРАТ.
Вы правы. РАТ спасти
не может,
Пускают в Бабий Яр без виз,
Но пусть он одному поможет,
И я восславлю компромисс!
Мы с Вами оба — не пророки,
И голос наш — не Божий глас,
И не о Вас все эти строки,
Хотя, конечно, и о Вас.
Л.М. Печатников,
заслуженный врач РФ
От редакции
Это стихотворение написано в ответ на публикацию «Геттское» Дмитрия Быкова (№64 «Новой» от 17 июня 2019 года). Всем, кто, как и Леонид Печатников, увидел в словах Быкова упрек лично Нюте Федермессер и был задет этим, а также самой Нюте, редакция и главный редактор лично приносят извинения.
При этом мы и дальше не будем цензурировать поэта, писателя и публициста Дмитрия Быкова, как бы нам порой этого ни хотелось.