Писать стихи об этом — дико,

Стихи сегодня не в цене.

А если адресат твой — Быков,

Смешно, наверное, вдвойне.

Мне Бог не дал таких талантов,

Соревноваться не хочу.

Хотя возможны варианты:

Я 40 лет больных лечу.

Больное сердце,

плохо дышит,

И боль пронзает до костей.

О нем ведь «Яндекс» не напишет

На первых строчках новостей.

Его семья, они — не люди?

Скажите, разве я не прав?

А ведь о нем звонить не будет

В Уфу заботливый Минздрав.

Вот он лежит один в палате

И угасает день за днем.

Быть должен кто-то

в ЮДЕНРАТЕ,

Кто позаботится о нем.

Кто призовет к нему подмогу,

Тот, кто не трусит

бить в набат,

Кто каждый день

трубит тревогу

И… растрясает ЮДЕНРАТ.

Вы правы. РАТ спасти

не может,

Пускают в Бабий Яр без виз,

Но пусть он одному поможет,

И я восславлю компромисс!

Мы с Вами оба — не пророки,

И голос наш — не Божий глас,

И не о Вас все эти строки,

Хотя, конечно, и о Вас.

Л.М. Печатников,

заслуженный врач РФ