«Факты насилия доказаны экспертизами»

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК — «Убийство группой лиц по предварительному сговору» Это одна из наиболее тяжких квалификаций статей российского УК. «Девочкам грозит от 8 до 20 лет тюрьмы», — сказал «Новой» адвокат одной из них Алексей Липцер.

Защитники в недоумении: такое обвинение предъявлено, несмотря на то, что в ходе следствия было установлено и доказано экспертизами: отец сестер Михаил Хачатурян в течение нескольких лет систематически применял к дочерям физическое и сексуальное насилие, и никакие обращения бывшей жены (ее он последние годы не подпускал к дочерям) в полицию ситуацию не меняли.

Напомним, 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли убитым в межквартирном холле дома в Москве в июле 2018 года. Он погиб от многочисленных колото-резаных ран. По подозрению в убийстве задержали трех его дочерей, которым было на тот момент 19, 18 и 17 лет. Сначала их арестовали и поместили в СИЗО, но в сентябре 2018 года Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий. Экспертиза признала двух старших сестер вменяемыми и установила, что младшая, несовершеннолетняя Мария, в момент убийства отца не отдавала отчет в своих действиях — то есть была в состоянии аффекта.

Несмотря на то, что мотив преступления изменился — теперь это результат противоправных насильственных действий со стороны отца, — квалификация этих действий осталась прежней. В ходе следствия также было установлено экспертами, что действия отца причинили серьезный ущерб психике девушек, они жили в условиях многолетней психотравмирующей ситуации. Однако это не повлияло на квалификацию по тяжкой статье. И теперь, похоже, обвинение в «убийстве группой лиц по предварительному сговору» будет означать, что

многолетние издевательства, изнасилования, пытки и эксплуатация в условиях декриминализации насилия в семье не будут приниматься судом во внимание.

Адвокаты сестер Хачатурян Алексей Липцер, Алексей Паршин и Ярослав Пакулин категорически не согласились с квалификацией обвинения и подали жалобы руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Защитники настаивают, что девушки убили отца в рамках необходимой обороны (ст. 37 УК РФ) от продолжавшегося многие годы насилия. Адвокаты призвали прекратить уголовное дело в отношении сестер или переквалифицировать статью обвинения. Кроме того, адвокат Алексей Паршин, защищающий среднюю сестру (Ангелину), предложил посмертно возбудить дело против отца сестер.

«Факт того, что действия девушек были спровоцированы действиями самого потерпевшего, установлен следствием и подтвержден экспертизами, — рассказал «Новой» Алексей Паршин. — Мы настаиваем на том, что нападение было совершено дочерьми в ответ на систематическое моральное и физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера. Эксперты провели более 20 судебных экспертиз, анализ которых доказывает: отец девушек неоднократно посягал на их половую неприкосновенность».

По словам Ярослава Пакулина, защитника младшей сестры (Марии), эксперты-психологи установили, что насилие со стороны отца повлекло серьезные последствия для психики девочки: у нее диагностировали «острую реакцию на стресс».

Защитник старшей сестры (Крестины) Алексей Липцер подытоживает, что расстройства психики зафиксированы у всех трех девочек — и именно вследствие противоправных действий со стороны отца.

«Наши подзащитные — жертвы жестокого насилия и циничной безнаказанности. На данный момент никем не оспаривается, что девушки жили в условиях, когда каждая из них постоянно испытывала угрозы собственной жизни и жизни своих сестер. В условиях относительной изоляции они были уверены в невозможности получить внешнюю помощь, что делало ситуацию безвыходной. Их действия были направлены на то, чтобы остановить неизбежные страшные преступления, которые совершались против них», — подчеркивают защитники.

Кризисный центр для женщин (Crisis Center for Women), в свою очередь, уже призвал общественность присоединяться к поддержке пересмотра обвинения в адрес сестер Хачатурян. Эксперты центра отмечают, что российское государство вопреки своим национальным и международным обязательствам в настоящее время не дает ни одного легального механизма защиты от насилия, и пострадавшие могут только молча терпеть.

19 июня у здания Главного следственного управления СК по Москве на Арбате началась серия пикетов в поддержку сестер Хачатурян.

«У жертв насилия не должно быть этого страшного выбора (а точнее — отсутствия выбора) — умереть дома от рук насильника или сесть в тюрьму за самозащиту»

По словам организаторов из проекта «Насилию.нет», цель акции — не только заставить власти пересмотреть дело сестер, но добиться принятия закона о домашнем насилии и ратификации международного соглашения Совета Европы против насилия в отношении женщин и в семье (Стамбульская конвенция). В среду в серии пикетов приняли участие около 200 человек.