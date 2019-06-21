Девочка и кот — бродячий сюжет мировой фотографии

Рассказ о том, как из-за двух похожих снимков случилось странное сближение трёх разных, несоединимых между собой сюжетов. Один — о деревне по имени Москва, другой — о ленинградской Блокаде, третий — о первых фронтовых репортажах Константина Симонова и первых фронтовых фотокадрах Павла Трошкина.

Фотография, снятая Павлом Трошкиным летом 1941 года

30 августа 1997 г. Суббота. Деревня Москва.

Сюжет 1-й. «…А кругом на тысячу вёрст Россия».



Деревню нынче встретил на рассвете:

На ладан дышит, но ещё жива.

«Как звать тебя?» -- спросил. Ответил ветер

Мне за неё, шумя листвой: «Москва».

Здесь над прудами дремлют дерева,

Закольцевав в стволах тепло столетий,

Свет, не погасший в памяти веков,

И доживает пара стариков.

До первых не достроена звонков,

Пустует школа. С родиной в разлуке,

В столицах – дети, в заграницах – внуки.

От полевой страды отвыкли руки,

И зимний стариковский быт суров:

Ни фельдшерского пункта нет, ни дров…

Москва, Москва – как много в этом звуке!

А в ней всего-то несколько дворов.

За последние годы, проводя отпуска в псковских краях, в Порхове, я вместе с начальником местной почты Мартином Нармантасом объездил чуть ли не весь Порховский район. Но только вчера добрался, наконец, до места, где давно хотел побывать.

Деревня Москва, а кругом на тысячу вёрст Россия — не перефраз Тургенева применительно к нашей первопрестольной «большой деревне». Поселение с таким именем действительно живёт на Псковщине. Вообще-то имя нередкое. Есть тёзка столицы на Урале. Есть даже в заокеанской Америке. Но псковская — самая маленькая. Всего восемь дворов. Почему её назвали Москвой? Об этом мне поведали Анна Семёновна Егорова (а ей мать рассказывала, а той — бабушка) и учительница из Тиней Ольга Васильевна Ефимова.

Оказывается, эпидемии переименований поражали Россию не только в нашем веке. Около ста лет назад такая волна прокатилась по Порховскому уезду. Дымово стало Зимяховым, Кукаретиха – Тинеями, Болото – Столыпиным (интересно, что о Петре Столыпине тогда ещё и слыхом не слыхивали). А Малую Житницу постановили именовать Москвой. Тут хотя бы была своя логика: почтальоны часто путались и почту, адресованную в Малую Житницу, заносили в соседнюю Большую. Ну а когда родилась сама Малая Житница – этого теперь уже никто не знает. Тайна сия уходит в глубину истории.

Асфальт от околицы до околицы.



Свой ренессанс деревня чуть было не пережила, когда страну обуяла очередная кампания – по подъёму Нечерноземья. Порховскую Москву задумали преобразить в опорный пункт подъёма. Тянули сюда хорошую дорогу. Главную и единственную улицу заасфальтировали от околицы до околицы. Начали строить красивую школу и интернат к ней. ТВ такую пропаганду раскрутило, что из разных концов Союза стали прибывать письма, ходоки-разведчики, а то и сами добровольцы.

Жил, например, в столице СССР Василий Павлович Борунов. Жил одиноко, жена умерла. Увидел однажды по ТВ деревню Москву и её жительницу Евдокию Васильевну – она как раз крынки вешала на плетень. Написал ей письмо. Она ответила. Познакомились. Поженились. И вот уже двенадцать лет живут в Москве. Только – летом в деревне, а зимой в одноименном городе, столице нашей родины.

Затем кампания по подъёму кончилась. Дорогу не дотянули. Недостроенная школа стоит пустая, без света в окнах. Дети из Москвы и соседних Шелешней учиться ходят в Тинеи, за пять километров, лесом. Местный колхоз «Комсомол» бедствует. Из всей деревни работает там всего один человек. А ведь деревня всё-таки пока не умерла. Здесь люди живут. Что ни дом – своя жизнь, укоренившаяся на этой земле. С очень разными судьбами. Вот одна из них.

Как немцы Москву от партизан обороняли. (Рассказ Нины Ивановны Петровой). В Москву я, дитёнок, вышла замуж семнадцати годков. Тут как раз война случилась, и муж мой Коля подался в партизаны. В деревне нашей неделями проживали то они, то немцы. Однажды были мы все немцами в один дом согнаты. Туды вон, проти нас. Я-то с одним робетёнком. А вот в том доме, где теперь Тамара, было семь штук робят. Смерти ждали. Они ракету как пустят, мы все прощаемся. Думали – зажигают. Наутро выпустили. Коров доить. Молока несить им. Так перво сама попей. Боялись, что потравятся. Вечером стали собирать свои котомки. Забрякали кухни, запрягли коней и поехали. Наши дома не тронули. А соседнюю деревню от Москвы зажгли. От моей бани огнемётами стреляли. Вот нюшкина баня, а вторая – моя. А однажды у нас бой был. Немцы в Москве оборонялись. Как раз Коля мой вёл партизан на постой, но немцы их упредили. Вот тута и встретились. Огня страсть было. Лошадь ранили. И корову, которая сбегши. Я как раз попалася между двох огнёв. С робетёнком шла, свою корову подоимши. В ручей свалилась, подойку вылила. Лежу с робёнком, чтобы меня не убили только. Потом добралась до ямы. Там робята, бабы. Два немца заглянули. Один отстёгивает гранату от пояса, хотит шиндарахнуть сюды, к нам. А другой плюнул: мол, на кого снаряд портишь? Ушли. Партизаны залегли. А я думала, немцы их с пулемёта покосили. Выскочила: «Ой, Коленьку мово убили!» Полицай мне говорит: «Знаешь что хозяйка, ложись-ка ты сама междугрядью». Рыжий такой. Полицаи тоже не все плохие были. Зиму-то полную партизаны в Москве жили. У меня в избе санчасть стояла. Я и бинты стирала, и гладила, и раненых перевязывала. В моём же доме жил партизанский врач, хирург из Ленинграда. Круглов Василий Иванович. Командир отряда был Заваринов Фёдор Иванович. Я его после встречала, где Богу-то молятся, в Печорах. Когда партизаны уходили, он мне корову оставил. А я за Колей уехала, коровку и увели тут. Ещё сильный бой был, где церква на горе, во Владимирце. Там мой Коля много немцев из пулемёта положил. Но в конце осталось от ихнего отряда только три человека. Колю ранило в плечо. Он домой ночью прибрёл. Но в деревню не пошёл: там немцы. У нас старый дуб рос. Коля в дупле прятался. Потом подался в Чёрное болото. С пастухом прислал весть: где искать, если помрёт. Потом он всё равно погиб. От Коли у меня сын остался – Анатолий. После войны я вышла замуж за Колиного брата, на девять лет меня старше. Он с войны пришёл, а жонка вышла за другого. Дети погибли: его дом в Ленинграде разбомбили. Вот и приехал он к своей маме. А я с ней в Москве жила. Ну и остался. Сорок лет шофёром проработал. Раньше таких ценили. Никакой аварии он за всё время не сочинил, судимый ни разу не был. Так и умер. Народилось у меня от него два сына. Серёжа и Витя. Серёженька живёт в Славковичах. Сын у него, дочка и жонка. Она бухгалтером, он шоферит в совхозе. А Витя сидит. Он без работы был в Пскове. Раньше машины большенные водил. Ну скажи, самая молодёжь – и без работы. Который-то выпить хочет. А ведь другой есть хочет. В магазин они компанией забралися. Запихали на шесть лет только мово. Других-то жонки выкупили и живут с мужьями дома. А мой ничего не имел, и в Коми угнатый. Год, как расконвоированный. На тракторе, на погрузчике грузит лес. Пишет: мамушка, день и ночь работаем, голодом мрём. Я ему каждый месяц посылаю либо денег от пенсии, либо посылку. Три года ещё осталось. А Толю, старшего, прошлой зимой во Пскове зарезали. Хоронили мы его во Владимирце, за семь километров от нас. Там мой сынок и лежит на горке, как входишь на кладбище, рядом. Раньше нас и в кино делали, и по телевизору показывали, с Москвы, которая большая, приезжали фотографировать. Теперь вокруг пока не совсем развалимши. Но сулят, что вот-вот всё рассыплется. Вся жизнь прошла в колхозе, а пенсия маленькая. Две сотки. Обидно, дитёнок. Задерживают иногда. Но это лучше, чем в колхозе. Там по полгода ничего не дают. Хотя какие это деньги? Один раз в магазин сходить. Когда бы и бутылочку взять надо. В кошелёк заглянешь – нельзя. Так-то ничего. Мы – деревня, у нас всё своё. Пока, слава богу, работаем с утра до ночи. А вот как сил не будет, не знаю, что тогда. Дети разлетемши. А нам как-то надо доживать дома, на своей земле.

Вот приедет барин?



Есть на районной карте гора Страшный суд. А рядом деревня Хозоново. Но в натуре жизни тут уже нет. Рядом с именем на карте – «нежил.». И подобных «нежил.» множество: Глубокое, Сябрино, Спорница, Ровняк, Жаворонки, Максименки… Деревни умирают буквально на глазах. Проезжаем одну. Шофёр говорит: «Сюда уже и почтальон не ходит. Жила последняя старушка, так давеча померла». А дома ещё стоят.

Во время первых своих путешествий с почтарями по Порховскому району, начатых уже несколько десятилетий назад, меня поразило, как много было на этой земле мёртвых «белых пятен» вместо когда-то живых деревень. Но в подавляющем большинстве всё это было эхо войны. На одном из таких пепелищ, на месте сожжённой немцами вместе с жителями Красухи, открыт впечатляющий памятник – Скорбящая псковитянка. На этой земле – десятки таких Красух.

Знал, что, отступая, немцы почти полностью сожгли райцентр Порхов. Факельщики шли по улицам и поджигали дом за домом. Но, оказывается: то же самое происходило и в сельской местности.

Факельщики на машинах и мотоциклах ехали от деревни к деревне и поджигали избу за избой. Что особенно печально: с каждым годом, с каждой новой поездкой по району замечаю, что к этим зловещим пепелищам прибавляется всё больше и больше деревень, вымерших уже в наши дни. Картина – как после нейтронной бомбы: дома стоят, а в них – ни одной живой души.

Наконец наступил момент, когда число деревень, вымерших уже в новой России, превысило число военных пепелищ.

Нет, у Москвы пока ещё не такая судьба. Она сегодня вписалась в тот тип современных сельских поселений, в коих зимой тишь да глушь, одни старики, а летом съезжаются вроде как на дальние дачи дети и внуки из Пскова и Питера, из большой Москвы. Но это всё – пока ещё не иссякли силы у старшего поколения. Сменять его тут молодые не собираются.

А что дальше? Если не случится чудо, Москва обречена на вымирание. Ибо нынешняя жизнь неумолимо вписывает её судьбу в общую для Митрофановской волости, куда она входит, тенденцию, документально схваченную порховскими журналистами Владимиром Калиниченко и Виктором Павловым:

«На территории волости осталась 61 деревня. Там проживает 620 человек, из них – 300 пенсионеры, около сотни – молодёжь от грудного до двадцатилетнего возраста, остальные – колхозники «Красного Октября» и «Комсомола», работники социальной сферы. Летом население увеличивается на сто с лишним человек за счёт дачников. Для сравнения: в начале 70-х годов здесь и деревень было больше, и населения – почти на тысячу, да все местные. Такого понятия как дачники и не существовало. В нынешнее время в волости ежегодно рождаются 1-2 человека, а около 20 уходят в мир иной».

Как и вся Россия, Москва нынче раскололась надвое по поводу купли-продажи земли. Одни говорят: станут продавать — придёт, наконец, настоящий хозяин, наведёт порядок. Другие возражают: когда приватизацию устраивали, тоже говорили, что нужен хозяин. Вот новые хозяева богатую страну и прикарманили, в иностранные банки заложили, в государственной казне ни на что денег не оставили. И с землёй так же будет, как с ваучерами.

Ни те, ни другие, впрочем, себя в роли покупателей земли не видят. Откуда у них такие деньги? С нищих пенсий?

Перебирают разные варианты спасения Москвы. И ничего путного не находят.

Фермеры? Так ведь удачливому фермеру нужно нынче Героя России давать. Прогрызать ему приходится глубоко эшелонированную оборону. Кредитов нет, а если есть – под грабительские проценты. Техники нет. В фермеры пока подаются или авантюристы, которые быстро прогорают, или вправду герои.

Если бы нашлись крепкие молодые люди, как раньше в студотрядах, да приехали надолго, здесь такую жизнь можно устроить!

Вспомнили выуженную из какой-то телепередачи цифру: в России миллион двести тысяч беженцев. Наверное, не меньше, чем в Отечественную. На псковской земле их тоже много. Но от них помощи не ждут: люди чаще всего городские. Приедут, посмотрят, посмотрят, поворачиваются и уезжают. Места, говорят. красивые. Но – работы нет. Ездить же в город далеко. Москва, действительно, в дальней южной глубинке района.

Такие вот разговоры ходят по кругу в избах Москвы и на её завалинках. Честно говоря, у меня, со стороны, нет ответа на подобные вопросы. Он, конечно, должен родиться здесь, изнутри, от земли. Но как хочется – может, и беспочвенно, -- чтобы выжила эта, самая крохотная на Земле Москва, чтобы не пришлось справлять и по ней поминки!

Когда прощались, один из старожилов с надеждой в голосе спросил: «А интересно, Лужков знает, что есть такая деревня – Москва? Вот приехал бы к нам потолковать, может, вместе чего и придумали». Ну совсем по Некрасову: «Вот приедет барин. Барин нас рассудит»…

9 мая 2010 г. Воскресенье. Город Москва.

Сюжет 2-й. О девочке Ане и коте Серафиме, не выживших в ленинградскую Блокаду.



С тех пор о судьбе деревни Москва ничего не ведаю. Давно не бывал в тех краях. Но, слава богу, на подробных картах Псковской области она ещё остаётся — без привеска «нежил.». А вспомнил я ту, более чем двенадцатилетней давности, поездку вот по какому поводу. Приведённая выше дневниковая запись легла потом в основу публикации в «Новой газете». И проиллюстрировал я её своими любительскими снимками. На одном из них были запечатлены девочка и кот.

Встречаясь с женщиной-почтальоном, носившей письма в Москву, увидел забавную сценку. По двору ходила маленькая симпатичная девчушка со светлыми-пресветлыми льняными волосами, прижимала к себе кота и в ритм своим шагам что-то не то пела, не то рассказывала ему. Кот при этом, судя по выражению его мордочки, испытывал явный дискомфорт, но терпеливо переносил его ради любимой хозяйки.

Ну и, естественно, я сделал снимок своей «мыльницей», записал, как звать девочку – Вика Иванова. А как звать кота, записать забыл. Кажется, он был Васькой. И вот нынче случилась странная история.

Фотография, сделанная Кимом Смирновым летом 1997 года

Открываю сегодняшний номер «Известий» и натыкаюсь на фотографию, если не один к одному, то очень всё же похожую на ту, что я сделал летом 97-го в деревне Москва.

Тоже девочка с котом, и тоже со светлыми-пресветлыми льняными волосами, и даже причёски похожие. Фотография иллюстрировала очерк А. Антоновской «Муся и Серафим».

Хотя сам очерк написан в лучших традициях известинских классиков жанра – Анатолия Аграновского, Евгения Кригера, Нины Александровой, Эдвина Поляновского, Павла Демидова, Ирины Дементьевой, Владимира Невельского, мне тяжело было читать его в первый раз и очень тяжело вот сейчас, во второй, когда для себя пытаюсь пересказать его содержание личному дневнику.

Итак, в самом начале мы узнаём, что автор, надо понять, в свои школьные годы (ей было в это время десять лет) брала уроки музыки у пианистки Марии Бенедиктовны Соколовой, жившей в старинном питерском доме на Литейном. Коренная жительница Ленинграда, вернее даже – Петербурга, эта пожилая интеллигентная женщина превращала уроки в некое ритуальное священнодействие.

«Урок музыки длинен и подробен. Мы устаём, решаем попить чаю. Но сперва – и это непременно – я спускаюсь во двор-колодец. Такое здесь заведено правило: Мария Бенедиктовна кормит дворовых котов. Вообще-то дворовых котов кормит весь двор. Коты греются на солнце, лижут мохнатые пятки и трут лапами усатые морды. На раздачу еды приходят трое; остальные сыто жмурятся – эх, хорошо быть котом в Питере! Неслыханное это везение – быть котом в Питере…»

Когда-то, ещё до революции, когда сама Мария Бенедиктовна была маленькой девочкой и отец-генерал называл её Мусей, в этом доме у них была огромная квартира. Потом Муся выросла, окончила консерваторию, вышла замуж, родила дочку Анечку. После революции, «не пережив двадцатых, уехали тётушки и кузины, погибли родители, скончался знаменитый дядя-скрипач, ушёл в колымскую вечность муж. К счастью, без конфискации». И осталась Муся одна с дочерью Анечкой. В том же доме но — после «уплотнения» — в крохотной комнатушке, отсечённой от квартиры фанерным щитом.

А в 37-м арестовали семью соседей по лестничной площадке. Их кот Серафим во время ареста был в обычном кошачьем отгуле на стороне и когда вернулся…

«Бурый угрюмый кот сидел перед опечатанной соседской дверью и недоумевал. Профессорская семья из восьмой квартиры исчезла в одну ночь, внезапно и навсегда, но кот этого не знал, он царапал косяк двери, испуганно мяукал, будто просил прощения за свой ночной побег из-под ареста. К полудню перестал орать, молча лежал на придверном коврике и ждал».

Муся и Анечка не выдержали. Взяли кота к себе. Вот так и прожили потом втроём в мире и согласии до самой войны.

Потом были Блокада и беспросветный голод. Всё, что было из домашних ценностей, давно променяли на еду. Жили на скудный хлебный и продуктовый блокадный паёк по карточкам. И хотя большую часть своей его доли мать отдавала дочери, та таяла на глазах.

Совсем отощал и кот. Всех котов в округе уже съели. Но две женщины, большая и маленькая, своего Серафима не трогали. Жалели.

Однако когда стало ясно, что девочка доживает последние дни, Муся всё-таки умертвила кота. Сварила для Анечки суп. Он уже не помог — от кота остались шерсть, кожа да кости. И мать, похоронив дочь («на любимых её санках, по Литейному, куда-то туда, куда отвозили умерших ещё живые…»), упрекала себя: решилась бы убить Серафима раньше, может, и спасла бы её.

Когда прорвали Блокаду, оказалось: в городе практически не осталось котов, и ему угрожает нашествие крыс.

«Летом сорок третьего прошелестел слух о том, что в городе появились коты. Что вроде бы пришли из глубинной России вагоны с мяукающими крысоловами, что где-то на товарных станциях выстроились очереди за котами, а может, и не выстроились вовсе и котов просто так выпускают на волю… Слухи слухами, однако к зиме сорок четвёртого котятами стали там и сям приторговывать; на рынке за котёнка приходилось отдавать целое состояние – пятьсот рублей… <…> Муся продала зимнее пальто. <…> Котёнок Серафим Второй по дороге зевал во всю рожицу, потом уснул. <…> До конца войны оставался ещё год».

...Вот откуда в городе, пережившем Блокаду, особое отношение к кошачьему племени. И не только к знаменитым эрмитажным котам или к домашним, лелеемым хозяевами, но и к бездомным, таким, как в том послевоенном дворе-колодце на Литейном.

19 сентября 2018 г. Среда. Город Москва.

Сюжет 3-й. О снимках, сделанных фронтовым фотокором Павлом Трошкиным на поле боя под Могилёвом



В первой их командировке на Великую Отечественную был кульминационный для обоих день, а для Симонова ещё и знаменательный эпилог. Но не буду забегать вперёд…

У меня в домашнем архиве есть папка «Самое-самое». В ней газетные публикации друзей, знакомых (и незнакомых) журналистов, острее всего занозивших сердце и память: «Треблинский ад» Василия Гроссмана и несколько статей Ильи Эренбурга, впервые прочитанные мной, мальчишкой, именно в газетах ещё тогда, в войну; «В рейсе и после» Аркадия Сахнина (против непотопляемого генерального капитан-директора китобойной флотилии «Слава» А. Соляника); стихи Юрия Воронова из его исповедальной «Блокады»; «Пианистка» Симы Соловейчика; рассказ Юры Роста о жившей при аэродроме собаке, которая ждала возвращения улетевшего хозяина; «Открытие доктора Фёдорова» Анатолия Аграновского; «Война и мир Пригородного района» Иры Дементьевой (в пяти известинских номерах 1992 года — о первом на территории РФ вооружённом межнациональном столкновении); «Серебряное сечение» Андрея Чернова; номер «Новой» за 7.5.2014 г., весь построенный на наградных листах Великой Отечественной и открывавшийся аншлагом о том, что за её годы было совершено более 30 миллионов подвигов — это только задокументированных, а сколько ещё безымянных!…

Нынче открыл эту папку, чтобы положить туда материал Лены Дьяковой «Вера с кошкой под бомбёжкой» в сегодняшнем номере «Новой». Сюжет по внешнему своему рисунку, опять-таки, «кошачий» — о том, как через весь Белград, который в этот час бомбили самолёты НАТО, несли к ветврачу кошку, получившую инфаркт во время этой самой бомбёжки. Но по внутреннему, подводному течению это очень человеческая, очень человечная история.

И снова наткнулся на вырезку с тем давним очерком «Муся и Серафим» (она тоже в «самом-самом»). И впервые прочёл подпись под иллюстрирующим его снимком. Тогда, в первый раз, я даже и читать её не стал. Настолько очевидным было, что на этой, ещё довоенной фотографии погибшие в Блокаду девочка Аня и её кот Серафим.

Но вот что на самом деле, оказывается, под ней было написано: «Мы не знаем имени этой девочки и как зовут её кошку. Фотокор «Известий» щёлкнул «лейкой» и поспешил дальше — впереди была целая война. А объединяют её с героиней нашего очерка возраст и дата съемки. 1941 год. Хочется верить, что улыбающаяся девочка выжила. Спросить только не у кого: фотограф погиб. Фото П. Трошкина».

из досье «Павел Артемьевич Трошкин (1909 — 1944). В комбинат «Известий» 16-летнего парнишку привёл его отец, работник типографии. Определил в цинкографию. Через несколько лет Павел перешёл в фотоотдел редакции и вскоре стал считаться самым боевым его сотрудником. В 30 с небольшим он успел побывать на трёх войнах – в боях на Халхин-Голе, на Карельском перешейке и на фронтах Великой Отечественной. Здесь в его послужном списке бои под Можайском, Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра, освобождение Киева, Одессы, Севастополя. Вместе с нашими войсками Трошкин дошёл до Западной Украины, где и погиб от вражеской пули, попав в бандеровскую засаду». (Руслан Армеев, Виктор Беликов, Станислав Сергеев. «С «Лейкой» и блокнотом, а то и с пулемётом…». «Известия», 6.5.2016 г.).

Естественно, узнав, что это фото Трошкина, я попытался — в надежде на более полную информацию: где сделан снимок, когда, кто на нём — найти его в интернете (на проходившей к 100-летию «Известий» выставке работ лучших фотомастеров газеты творчество Трошкина было представлено довольно полно; но «Девочки с котом» там не было).

Залп «Катюш» во время наступления. Фото: Павел Трошкин/Фотохроника ТАСС

Итак, набираю в поисковой строке: «Павел Трошкин. Фотография девочки с котом». И получаю «многостраничный», очень подробный ряд работ Трошкина. Но той, что мне нужна, опять же, нет. А дальше, в продолжение ответа на запрос, идёт ещё более многостраничное собрание снимков девочек и котов буквально со всех материков, кроме, разве что, Антарктиды, и чуть ли не с рождения самой фотографии.

И тут я понял, что имею дело с одним из самых насыщенных, безбрежных во времени и пространстве «бродячих сюжетов» этой новой, не учтённой древними греками музы — Фотографии.

Что это такое в литературе, в общем, понятно. Ну это когда, например, сюжет переходит от Эзопа к Лафонтену, а от того к нашему дедушке Крылову. Так тут — то же самое.

Здесь было превеликое множество девочек с бантиками и котиков с бантиками, каких немало доводилось любому из нас встречать на старинных открытках, почему-то приуроченных к Рождеству и Пасхе. Но попадались и настоящие художественные шедевры. И даже сериалы шедевров. Всё это множество явно устремлялось в бесконечность, так что пришлось прекратить поиск где-то на подходе к очередной тысяче снимков и отложить тему до лучших времён.

21 июня 2019 г. Пятница.

Всё думал: как мне быть с этим загадочным трошкинским снимком? Какой следующий шаг, в общем-то, ясно. Скорее всего, обращусь за помощью к Ольге Львовне Свибловой, в её МАММ на Остоженке (расшифровывается: Мультмедия арт музей Москва). Ну а если и там никакого следа, уж и не знаю, что дальше…

И тут судьба преподнесла мне неожиданный подарок: на традиционной встрече разных журналистских поколений «Известий» (я в них проработал 20 лет, больше только потом в «Новой» -- в этом году исполнится четверть века) в день рождения газеты, уже 102-й, спросил об этом снимке Стаса Сергеева, известинца ещё аджубеевского «призыва», признанного нашего историографа. Он сказал: «Такой фотографии не встречал. Но вот Таня — спроси у неё». И познакомил меня с Татьяной Киреевой, в недавнем прошлом — заведующей отделом иллюстрации «Известий». От неё услышал: «Да, я знаю этот снимок». И буквально на следующий день получил по электронной почте и саму фотографию, и сопровождавшую её подпись: «Июль 1941 года. Подмосковье. Остались без крова».

География тут заведомо неточна. Снимок и по интенсивности освещения, да и по всему антуражу явно летний. А бои в 41-м в Подмосковье начались уже осенью. Вызывают сомнения и слова «остались без крова».

Мне довелось видеть немало снимков военных времён, на которых дети рядом с пепелищами их родных домов — у них совсем другие глаза.

Впрочем, на войне всякое бывало, и улыбка могла соседствовать с трагедией.

Наиболее достоверным представляется время съёмки, совпадающее с самой первой командировкой Павла Трошкина на Великую Отечественную. По дневникам Константина Симонова («Разные дни войны») и Евгения Кригера, по документам тех трагических дней можно довольно точно проследить все тогдашние перемещения Трошкина с одних участков Западного фронта на другие, где поля ожесточённых боёв чередовались с картинами уже растревоженного войной, но ещё не разрушенного ею быта. И скорее всего снимок сделан во время одного из таких перемещений.

Боевые друзья - фронтовые корреспонденты (слева направо) Оскар Курганов, газета «Правда», Константин Симонов из «Красной Звезды», известинцы Евгений Кригер и Павел Трошкин. Фотохроника ТАСС

Встреча Симонова и только что прибывшей из Москвы группы журналистов и писателей, в которую, кроме Трошкина, входили Сурков, Кригер, Склезнев, Белявский (Симонов в воспоминаниях добавляет: «… и, кажется, Фёдор Левин» — сам он отбыл на фронт раньше других, ещё 24 июня) случилась в лесу под Могилёвом, в редакции газеты Западного фронта «Красноармейская правда», в самом начале июля. И потом всю эту командировку, весь июль 41-го года, они были вместе.

Позже Симонов, вспоминал:

«Вплоть до гибели Трошкина в 1944 году, мы не раз ещё встречались с ним на разных участках фронта, но таких совместных поездок, бок о бок в одной машине, о которых помнишь всю жизнь, потом уже не было. <…> Это был человек редкой душевной чистоты и мужества».

В той командировке бывало всякое. Однажды, приняв Симонова и Трошкина за немецких диверсантов, их даже чуть не расстрелял ретивый, но недалёкий оперуполномоченный — тем более, что они активно посылали его куда подальше. Но всё же кульминацией их июльской одиссеи стала встреча с Буйничским полем под Могилёвом. Здесь в одном из самых кровопролитных сражений начала Великой Отечественной 11 и 12 июля 388-й стрелковый полк полковника С. Кутепова, 340-й легкоартиллерийский полк под командованием И. Мазалова и отряд народного ополчения остановили рвавшихся к Могилёву гитлеровцев. Поле это по праву может войти в ряд самых знаменитых полей воинской славы Отечества — Куликова, Бородинского, поля танкового сражения под Прохоровкой. Но оно сыграло особую роль и в личной судьбе Константина Симонова.

За его плечами был уже Халхин-Гол. Однако тот, победный, в общем-то, опыт был несравним с трагическим опытом первого месяца Великой Отечественной войны. Так случилось, что вторая его командировка на фронт пришлась на южный его фланг, Одессу (с боевым походом, между прочим, на подводной лодке к румынским берегам), третья — на крайний северный участок фронтовой линии. Впрочем, «случилось» — неточно: он сам так задумал.

Но вот то, что в первой командировке на наш Западный фронт действительно по воле случая он оказался свидетелем не только сокрушительного провала этого фронта, но и первого, наряду с Брестской крепостью и Лиепаей, успешного сопротивления вермахту на направлении главного его удара – героической обороны Могилёва (затем было Смоленское сражение), это знамение свыше, во многом предопределившее и его творческую стезю, и его человеческую судьбу.

Оттуда, из июня-июля 1941 года, его «Живые и мёртвые». Помните, герой романа Синцов на параде 7 ноября 41-го года окончательно уверует в нашу победу. Потому, что в эти мгновения понимает, что спасёт страну не человек в шинели на трибуне Мавзолея, в которого многие, и он в том числе, верили, как в бога.

Не в этом человеке на трибуне в конечном итоге дело. А в том дело — и тому Синцов свидетель, что народ прошёл сквозь ад июня-июля 41-го года и нашёл в себе силы сопротивляться аду.

Как бы ни объяснял нам сам Симонов, что Синцов — не один к одному автор, а Серпилин — не один к одному полковник Кутепов, что литературные герои и их прототипы в реальной жизни — это не одно и то же, наше читательское своеволие будет по-прежнему их отождествлять. И так — от одного читательского поколения к другому. И с этим ничего уже не поделаешь.

Тем более, не зная какими были реальные Кутепов или, положим, Трошкин, он, читатель, всегда готов увидеть их в пронзительном исполнении ролей Серпилина Анатолием Папановым и фронтового фотокора — Львом Свердлиным в столперовских киношедеврах «Живые и мёртвые» (по роману Симонова) и — ещё военной поры — «Жди меня» (по симоновскому же сценарию). Хотя, положим, свердлинский персонаж явно не совпадает с Трошкиным из воспоминаний близко знавших его людей. Он как раз не был таким общительным за дружескими застольями, но всегда оказывался раньше других в деле, в бою, там, где жарко. И «не было случая, чтобы он забывал о шофере, садясь за солдатский котелок».

Но что уж тут поделаешь: литературные герои, живя, конечно, своей особой, предопределённой автором жизнью, независимой от их прототипов, слишком часто возвращаются к точкам пересечения с реальными судьбами своих прототипов. Ибо у тех и других в судьбе есть своё Куликово, Полтавское, Бородинское поле. В судьбе героев «Живых и мёртвых», да и в судьбе самого автора оно называется Буйничским.

Рядом с ним сейчас мемориал, открытый 9 мая 1995 года. Часовня, от которой лучами расходятся четыре аллеи. Одна из них – Аллея Симонова — завершается памятным камнем. На нём воспоизведенный и увеличенный симоновский автограф. На обратной стороне камня мемориальная доска с надписью: «К.М. Симонов 1915-1979. Всю жизнь он помнил это поле боя и завещал развеять здесь свой прах».

Константин Симонов. Фото Александра Лесса (Фотохроника ТАСС)

Памяти Константина Симонова, прах которого по его завещанию развеян над Буйничским полем боя под Могилёвом (само поле, как до Великой войны было, так и уже который год после неё, остаётся хлебным, засеивается рожью):

Нам о бессмертье шепчут тополя,

Широкошумны и темны их речи.

Но чтό им знать о судьбах человечьих,

Посеянных в немереных полях –

Полтавских, Бородинских, Куликовых,

И о кровавых жатвах с тех полей?

О нам на счастье дареных подковах,

О вещих снах на крыльях журавлей?

О вечных храмах в утреннем тумане,

О детстве душ в неведенье святом?

Да будет жизни светлое дыханье!

А счёт с бессмертьем мы сведём потом.

Свидетельство Алексея Симонова: «Почему отец завещал развеять на этом поле свой прах? Здесь он впервые увидел часть, которая не бежала, не паниковала, а воевала».

Снимки подбитых немецких танков, сделанные Трошкиным на Буйничском поле, проиллюстрировали одну из первых корреспонденций Симонова с Западного фронта.

Из досье * «В этот день (12 июля – К.С.) бой длился 14 часов и закончился полной победой защитников Могилёва. Было подбито и сожжено 39 немецких танков и бронемашин, уничтожено около полка пехоты». (Сергей Сергеев. «Кто вы, защитники «города Д»?». «Лад», совместный проект «ЛГ» и Постоянного Комитета Союзного государства Беларуси и России, 27.5 – 2.6.2009 г.). * «Мера мужества людей, защищавших Могилёв, была оценена ещё в 1941 году. Тогда очень скупо награждали орденами, но в одном из первых же указов о наградах, 10 августа1941 года, можно встретить многих участников могилёвских боёв. <…> И командир стрелкового полка Кутепов, и его комиссар Зобнин, и командир артиллерийского полка Мазалов, и капитан Гаврюшин, и лейтенант Возгрин, и младший политрук Прохоров, и замполитрука Пашун, и красноармеец Семин – все они были награждены орденами Красного Знамени, так же, как и командир их 172-й дивизии Романов, и комиссар дивизии Черниченко. За три недели, между представлением к наградам и выходом указа в Москве, почти все, кого я упомянул, погибли в боях, так и не успев узнать о том, как высоко был оценен их подвиг». (Константин Симонов. «Разные дни войны»). * «Симонов и Трошкин побывали в полку Кутепова неполные сутки. По меркам долгой войны – мгновенье. Но именно это мгновенье определило всю дальнейшую жизнь Симонова: «Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом, но у меня есть кусок земли, который мне век не забыть – поле под Могилёвом…». Алексей Симонов: «Кутепов прогнал их отсюда, потому что знал: ещё несколько часов – и кольцо замкнётся. Отец с Трошкиным в последнюю минуту выскочили из котла». 11 июля (напомню: сражение на Буйничском поле происходило 11-12 июля 1941 года. – К.С.) начальник германского генерального штаба сухопутных войск Франц Гальдер фиксирует в дневнике: «Командование противника действует энергично и умело. Противник сражается ожесточённо и фанатически…» Кутепов воевал не «фанатически», а умно и расчётливо. При этом он умел беречь не только каждый снаряд, но и каждого бойца». (Дмитрий Шеваров. «Три колоска с Буйничского поля. Командировка к Константину Симонову в 1941 год». «Российская газета. Неделя», 22.10.2015 г.).

Внутри командировки на фронт у них случилась тогда ещё одна коротенькая, «наоборотная» командировка. В предписании говорилось: «Тов. Симонов К.М. и тов. Трошкин П.А. командируются в Москву для выполнения срочного задания редакции «Красноармейской правды». Срок командировки с18 по 20 июля 1941 г.». Цель этой мини-командировки была такая, что о ней тут можно было бы и не упоминать: доставка из столицы выделенной для редакции фронтовой газеты автомашины. Если бы не одно обстоятельство. 19 июля, уже в Москве, Симонов написал корреспонденцию «Горячий день», и назавтра, в день их возвращения на фронт, она появилась в «Известиях». В ней говорилось о том, что «полк, которым командует полковник Кутепов, уже много дней обороняет город Д.», зашифрованный Могилёв.

Публикация сопровождалась фотографией подбитых немецких танков, снятых Трошкиным на Буйничском поле. Уже в наши дни нашлись скептики, посчитавшие, что танков на том газетном снимке маловато, засомневавшиеся: а было ли их вообще 39? Было. Что своими глазами видели и Симонов, и Трошкин, и другие их спутники. Но… как поётся в симоновской же «Корреспондентской застольной», «там, где мы бывали, нам танков не давали». Тем более, самолётов для панорамных снимков всего поля сражения, которое полк Кутепова вёл практически без сопровождения нашей авиации, при полном господстве противника в воздухе. Это потом, в мае 45-го, выделят специальный самолёт, чтобы фоторепортёр мог сделать панорамный снимок сверху со Знаменем Победы над куполом поверженного Рейхстага. И ещё один самолёт — чтобы этот снимок появился в завтрашнем номере «Правды». А тогда, в июле 41-го, пришлось Трошкину двигаться пешком, на своих двоих, от одного подбитого немецкого танка к другому, от одного кадра к следующему.

Впрочем, в военной биографии Трошкина был случай, когда он добился, чтобы ему выделили самолёт. Но не для себя, не для какого-то панорамного снимка очередного поля боя. Для своего шофёра, умиравшего от начавшейся гангрены в одном из полевых медсанбатов. Привёз его в Москву, в клинику известного профессора. Тот его срочно прооперировал. И — спас человеку жизнь.

Московская область. 1 декабря 1941 г. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Трупы немецких солдат на пути к Малоярославцу. Фото: Трошкин Павел/Фотохроника ТАСС

Теперь об эпилоге. Из первой командировки на Западный фронт они вернулись в Москву 27 июля. Трошкин, чувствовавший себя очень плохо, сразу же попал в госпиталь. А Симонов ночь и потом ещё несколько дней провёл в Переделкине, на даче у Льва Кассиля. В первый же день написал три стихотворения, среди них «Жди меня». Вернувшийся из Москвы Кассиль прочёл и сказал, чтостихи хорошие, но больно уж напоминают заклинание.

Они и были во время Великой Отечественной заклинанием, молитвой для многих.

Моя мама не верила в похоронку, пришедшую осенью 44-го из-под Варшавы, и всю жизнь, до самой смерти уже на исходе прошлого века, ждала возвращения отца.

На войне убивают. И с истиной той не поспоришь.

Кто он был? Твой, войною подаренный кореш?

Или чей-то отец? Или чей-то до гроба любимый?..

Трассы пули убойной для смертных не и сповед и мы.

И зароют его под фанерною красной звездою.

А и то без звезды. Или вовсе уже не зароют.

Особливо и ежели в чёрные дни отступлений…

Неприкаянно бродят в ночи неотпетые тени

Чьих-то кровных друзей и отцов, и до гроба любимых,

Так для жизни живых крайне необходимых –

Тех живых, что в постелях, родимым теплом не согретых,

Шепчут строки надежды, поверив когда-то поэту.

Эти строки над бойней молитвой охранной звучали

И не раз тех, кто выжил, от пули убойной спасали.

«Жди меня, и …» И ждут. И седеют на смене столетий.

И уходят…

Господь! Дай им встречу на том, воздающем за праведность свете.

Во время первой фронтовой командировки им встречалось немало стариков и детей. Следы этих встреч и в знаменитом «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», и в дневниковых записях «Разных дней войны». В одной из них рассказывается, например, как они, военкоры, встретили выходящих из леса с собранной земляникой маленьких мальчишек и девочку постарше. Попросили продать немного земляники. Мальчишки охотно согласились. Но девочка запретила это делать. Отвела в сторону и что-то строго им выговаривала.

Потом они вернулись и отдали людям в форме Красной армии всю землянику, наотрез отказавшись от денег.

Снимок девочки с котом безымянно затерялся среди множества следов таких встреч. Но мне кажется: он привносит какую-то, пусть скромную, но светлую, тёплую ноту в картину сурового, трагического бытия первого месяца той Войны. Или — нет?..

Я по-прежнему не знаю, как звали эту девочку и где конкретно, в какой географической точке, сделан снимок. Но для меня во всей этой истории чрезвычайно важно и значимо, что сделан он в июле 1941 года где-то на перепутье от одного поля боя к другому. И сделан тем же фотоаппаратом в руках того же человека, что снимал сгоревшие немецкие танки на Буйничском поле под Могилёвом.