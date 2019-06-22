Готовы переключиться

В минувший четверг страны Балтии подписали с представителями Еврокомиссии дорожную карту о синхронизации балтийских энергосистем с единой европейской энергосистемой. Работы должны быть закончены к 2025 году: после этого балтийский регион станет частью единого европейского энергетического рынка. Тем самым кольцо БРЭЛЛ — единая энергосистема, объединяющая Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву — перестанет существовать. В России это решение называют политическим и обещают, что страны Балтии будут платить за европейскую электроэнергию больше, чем платили за российскую. В странах Балтии отвечают: «Это решение — не столько про экономическую выгоду, сколько про энергетическую безопасность».

Переговоры о необходимости синхронизации между балтийской и европейской энергосистемами начались еще во второй половине 2000-х: в 2006 году Польша и Литва подписали соглашение о создании электросоединения между двумя странами. Долгое время документ просто пылился: в те годы энергетическая зависимость от России еще не рассматривалась балтийскими странами как угроза национальной безопасности. Ситуация стала резко меняться в 2014 году — Евросоюз назвал проект в числе приоритетных и выделил 27,4 миллиона евро на строительство первого соединения LitPol Link. Оно было запущено в 2015 году. Годом позже был запущен NordBalt — кабель, соединяющий Литву со Швецией.

Параллельно начались переговоры о том, что страны Балтии должны стать частью единого европейского энергетического рынка. И выйти из кольца БРЭЛЛ. В докладе Еврокомиссии, опубликованном в конце 2017 года, говорится, что

запуск соединений LitPol Link и NordBalt «положил конец энергетической изоляции балтийских стран и соединил их с остальной Европой».

При этом «ключевым политическим приоритетом остается синхронизация энергосети трех балтийских стран с сетью континентальной Европы».

Год назад, на встрече с участием премьер-министров Эстонии, Латвии и Польши, президента Литвы и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера обсудили основные шаги до 2025 года. «Комиссия придерживается планов синхронизации балтийских стран с остальной Европой, — заявил тогда Юнкер. — Это наша обязанность, и это необходимо и для балтийских стран, и для Евросоюза».

В течение года балтийские страны занимались подготовкой собственного законодательства к грядущим изменениям. На прошлой неделе Сейм Литвы утвердил порядок отключения от БРЭЛЛ и синхронизации с Европой, «за» проголосовали 88 депутатов, шестеро воздержались.

«Использование ископаемого топлива продолжает сокращаться, — отметил председатель экономического комитета Сейма Дайниус Крейвис. — Электромобили продолжают вытеснять ископаемое топливо. Таким образом, спрос на электроэнергию вырастет почти на 30 процентов. Я хотел бы отметить, что энергосистема Литвы по-прежнему является частью единой энергосистемы России. До сегодняшнего дня ею управляют из Москвы, что угрожает национальной безопасности и экономическим перспективам нашей страны».

Детальная дорожная карта была согласована на встрече лидеров балтийских стран с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в четверг.

Сейчас предстоит техническая работа: приведение энергосистем балтийских стран в соответствие с европейскими стандартами. По данным министерства энергетики Литвы, сейчас эти стандарты совпадают примерно на 40 процентов, схожая ситуация в Латвии и Эстонии.

Прежде всего необходимо достроить второе соединение между Литвой и Польшей — именно через эти две линии балтийские энергосети будут синхронизированы с остальной Европой. Нужно достроить соединения внутри самого региона: например, Эстония и Латвия сейчас соединены двумя ветками, планируется строительство еще одной.

Это, разумеется, большие расходы — но в балтийских странах рассчитывают, что значительную их часть возьмет на себя Евросоюз.

«Весь процесс синхронизации стоит балтийским странам и Польше порядка 1,3–1,5 миллиарда евро, — рассказал представитель эстонской государственной компании-оператора энергосетей Elering Айн Кестер. —Проект был разделен на три инвестиционных фазы. Первая сумма составляет 430 миллионов евро, Евросоюз уже согласился покрыть 75 процентов расходов. Мы надеемся, что следующие две фазы тоже будут финансово поддержаны ЕС на 75 процентов».

На июнь было запланировано тестовое отключение балтийских энергосистем от БРЭЛЛ — предполагалось, что в течение 12 часов они будут работать автономно от России. Однако пока что тест по техническим причинам отложили. Зато в мае прошло тестовое испытание работ энергосистем Калининградской области в изолированном режиме, за которым из балтийских стран пристально наблюдали. Возможность энергоснабжения Калининградской области, которая отделена от России территорией Литвы, после отключения балтийских стран — необходимость для России и важное условие со стороны Еврокомиссии.

«Еврокомиссия подчеркивает важность выхода в упорядоченном режиме, без малейших рисков для стран Балтии, России, включая Калининград, и Беларуси»,

— заявил в июне вице-президент Евросоюза по вопросам энергетики Марош Шефчович.

В середине июня он приезжал в Россию, где встречался с главой российского министерства энергетики Александром Новаком. Новак в ходе встречи подтвердил, что Россия «уважает суверенное право и планы стран Прибалтики на выход к 2025 году из режима синхронной работы энергосистем в рамках энергокольца БРЭЛЛ», но при этом назвал проект «технически и экономически нецелесообразным». В России указывают на то, что стоимость европейской электроэнергии выше стоимости российской, а потому этот переход для балтийских стран будет невыгоден.

В станах Балтии с этим отчасти согласны. «Российские поставщики электроэнергии не должны покупать квоты на выброс углекислого газа, —говорит представитель компании Elering Айн Кестер. — Это делает конкуренцию между европейской электроэнергией и электроэнергией из третьих стран не вполне справедливой». При этом, подчеркивает он: «Экономическая составляющая не является тут главной. Основная причина, по которой балтийские страны хотят выйти из БРЭЛЛ и стать частью единой системы континентальной Европы, — геополитическая. Балтийские страны хотят работать в одном пространстве с теми партнерами, с которыми нас объединяют общие ценности».