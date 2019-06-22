«Мы не против русских, но политика все портит»

Фото: Нарек Алексанян — специально для «Новой»

Протесты грузин у парламента в четверг, которые закончились грубым разгоном, принесли первые плоды. Наутро после тяжелой для грузин ночи спикер парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Следом за ним — депутат, организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили. Люди не восприняли это как победу — в это время в тбилисских судах «закрывали» протестующих, пойманных на улицах ночью.

Официального числа задержанных МВД не предоставило: по данным грузинских правоохранителей — 300 человек, по неофициальным данным — около 500. Среди них, например, Минас Минасян, гражданин Армении, который вообще в акции не принимал участия.

— Когда пошел слезоточивый газ, мы спрятались в переулках, — рассказывает Алена Бачиа, подруга Минаса. — Минас вышел посмотреть, как обстановка, его схватили полицейские, избили, потом снисходительно потрепали за бороду, надели наручники и унесли. Чтобы вы понимали: сопротивление он оказать не мог — Минас невысокий, худощавый. К полудню его привезли в городской суд. То, что там происходило, было очень похоже на российские суды: протоколы составлены под копирку, задержанных вообще не слушают, это конвейер. Минас имеет юридическое образование, защищал себя сам, но это ему не помогло. Ему дали тринадцать суток.

В пятницу протесты продолжились. Все тот же основной лозунг: «Россия — оккупант»; все те же требования — отставка глав силового блока. Но появилась и злость на агрессию властей. Многие надели повязки на глаза — в поддержку тех, кто ночью пострадал от резиновых пуль. На повязках написано маркером «20%». На рукописных плакатах: «Свобода просто не приходит, свободу надо завоевать», «Гахария (глава грузинского МВД. — Ред.) меня ослепляет».

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

— Мы будем выходить, пока власти не ответят за те глупости, которые натворили, — говорит Георгий. Ему около 35, пришел с друзьями. — Спецназ стрелял без предупреждения, политики молчали. Нас не предупреждали о слезоточивом газе, нас просто игнорировали. Мы хотим справедливости — и будем за нее стоять.

В толпе в пятницу выделяются молодые ребята в медицинских халатах, это — студенты-медики.

— Мы видели ночью, что скорая работала хорошо, — говорит Александр Барбакадзе. — Но мы тут, чтобы оказывать экстренную помощь, пока скорая еще не доехала. Я уже учусь шесть лет, работал в госпиталях.

Саша держит в руках пакет с медикаментами для оказания первой помощи:

— Нам вообще не интересно, что происходит там, — махнула рукой в сторону выступающих Анна-Мария, красивая высокая девушка, коллега Александра. — Мы здесь не за политику, а за людей. Я говорю по-русски, у меня русские корни. Мои родственники приезжают в Грузию и балдеют. Так что мы сюда вышли не против русских, но политика как всегда все портит.

Люди, выходящие протестовать, берут с собой детей, много людей в возрасте.

Фото: Нарек Алексанян — специально для «Новой»

— Ничего неожиданного не происходит — это закономерность, — объясняет мне Георгий, предприниматель с седой щетиной. — Семь лет, как сидит этот тип (Бидзина Иванишвили, создатель правящей партии «Грузинская мечта». — Ред.) и его банда, люди все терпели. Местные органы удачно внедряли людям мысль о том, что Миша (Саакашвили. — Ред.) — плохой, а Иванишвили раздаст всем деньги. Выборы научились фальсифицировать у России. Люди продавали свои голоса за пять килограммов картошки. А сейчас поняли, что жить лучше не стали, накипело — и вырвалось наружу. Но в чем наше отличие от России: на Болотной погасили возмущение, но если к нам применить силу, в нас еще больше страсти разгорится.

Я не хочу, чтобы наше государство двигалось по российскому пути. Грустно признавать, но свобода для нас сейчас — это именно отход от России.

Вечером пятницы становится известно, что президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Это только накалило повисшее в воздухе возмущение. На эту новость тут же отозвались грузинские предприниматели. Некоторые заведения уже заявили, что будут брать с российских посетителей дополнительные 20 процентов за обслуживание. Одно кафе в Тбилиси проанонсировало, что персоналу уже дали инструкцию: тем, кто заговорит на русском, попросит русское меню или русскоязычного официанта, добавлять к счету «оккупационный сбор». Но так отреагировали не все: Нана Табидзе, предпринимательница, которая устраивает музыкальные вечера «Звуки Грузии», объявила о скидке в 50 процентов для россиян по паролю «Человек».

Многие грузинские компании, банки, даже аптеки добавили на свои логотипы колючую проволоку, символизирующую линию оккупацию. Грузинские производители мороженого Cumbo Pops начали делать эскимо, одна пятая которого другого цвета и вкуса — символ отторгнутых территорий — символично, но шелковица и малина для этого мороженого собраны в деревнях у ни кем не признанной границы. Многие заведения отменяют увеселительные мероприятия — в знак солидарности с протестующими.

Фото: Нарек Алексанян — специально для «Новой»

Пока требования грузин не будут выполнены, они не закончат протестовать. На момент публикации статьи требования грузинского гражданского общества удовлетворены не все.

Гиа Хухашвили Политолог

— Инцидент с Гавриловым — это верхушка айсберга наших проблем. Сейчас в Грузии эпоха перманентных кризисов, приходим к пиковому состоянию, а Гаврилов просто под руку попал. Последнее время мягкая сила усилила свое влияние, до этого инцидента активизировались консервативные силы, которые делают акцент в политике на православии — поэтому мы с Россией должны быть вместе, по их мнению. Беря православие за фундамент, они культивируют антизападные настроения, выступают против ЛГБТ.

Власть потеряла легитимность, опирается не на электорат, а на монетизацию ресурсов. В этом смысле у нас даже хуже ситуация, чем в России: Путин кроме ресурсов держится на определенной идее, которая продается какой-то части российской общественности, а у грузинских властей нет никакой идеи — только административный и финансовый ресурс.

Власть допускает тактические ошибки и опаздывает с решениями. Если бы Ираклий Кобахидзе ушел за день до приезда делегации (оппозиция заранее предупреждала, что она против визита российских депутатов. —Ред.), не было бы драматических событий ночи четверга. Теперь цена протеста возросла. Если власть и дальше будет тормозить, цена вырастет до глобального системного кризиса.

В данный момент ситуация наша похожа на Молдову времен Владимира Плахотнюка, хоть он был чистым мафиози, а Иванишвили — более-менее порядочный. Но вот в системе управления страной аналогий много. Не нужен никакой Гаврилов, чтобы власть чувствовала себя шатко.

Прекращение авиасообщения с Россией для нас, конечно, проблема, особенно летом. Средний класс понесет убытки, но не критичные. В общем объеме туризма это не контрольный пакет, мягко говоря.

Наш туристический сезон в основном обеспечивают туристы из Армении и Азербайджана, есть краткосрочный западный туризм. Можно на этой почве провести кампанию: призвать грузин остаться летом на родине, не ехать в Турцию. Это была бы красивая акция, можно было бы частично заполнить дыру. Кроме того, призвать Украину, Молдову, прибалтийские страны ехать к нам более интенсивно. Если у проблемы появляется политический окрас, можно говорить о некой туристической солидарности.

У нашего народа уже есть определенный опыт общения с россиянами на фоне конфликта с государством. Даже в 90-е, когда мы потеряли Абхазию, даже во время горячей войны 2008 года, в самые драматические дни не было ни одного инцидента на национальной почве. Говорить, что эта политическая проблема отражается на бытовом уровне могут только пропагандисты.