Но патриархом быть обязан

Странное собрание прошло утром 20 июня во Владимирском патриаршем соборе Киева. Возглавлявший до 15 декабря прошлого года «непризнанную» Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Филарет (Денисенко) назвал его Поместным собором той самой УПЦ КП. Однако в соборе сидели по-летнему одетые женщины, несколько мужчин и не более 10 священнослужителей. В президиуме расположились сам Филарет, митрополит Белгородский Иоасаф и его викарий — епископ Петр, прибывшие из РФ, один клирик в рясе и один худощавый мирянин.

Все выглядит так, что единственным правовым основанием назвать собрание Поместным собором УПЦ КП является личная воля самого Филарета — иерарха с большой и сложной биографией, обладающего также весьма неопределенным статусом в современном православии.

По документам УПЦ КП была распущена перед началом Объединительного Собора в храме Софии Киевской 15 декабря 2018 года. На том Соборе под председательством экзарха Константинопольского (Вселенского) патриарха митрополита Галльского Эммануила объединились в новую Православную церковь Украины (ПЦУ) бывшие УПЦ КП, УАПЦ и два митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) (хотя в целом УПЦ МП сохранила свои лидирующие позиции на конфессиональной карте Украины).

Недавно в Сети было размещено видео того самого акта самороспуска УПЦ КП, в котором, хоть и довольно угрюмо, участвует и патриарх Филарет, поставивший свою подпись под соответствующим актом. Вновь созданная ПЦУ уже 6 января получила заветный Томос об автокефалии от Вселенского патриарха, перестав быть «непризнанной»,

а Филарет получил в ней негласный титул «почетного патриарха» и несколько десятков киевских приходов в непосредственное управление.

Константинопольский патриархат согласился признать Филарета только в том сане, в котором он покинул Московский патриархат в 1992 году, «уйдя в раскол». Сан патриарха, полученный им уже «в расколе» в 1995 году и повлекший за собой анафему со стороны Московской патриархии, Константинополем не признан. Юридическая процедура самоликвидации УПЦ КП завершилась 30 января.

Однако остался один юридический хвост. Поскольку ПЦУ назначила Филарета епархиальным архиереем города Киева, под его контролем осталось юридическое лицо этой городской епархии, именуемое «Киевская патриархия» (не патриархат!). Вот этому-то юридическому лицу принадлежат разные здания — как на правах собственности (например, резиденция Филарета на Пушкинской улице), так и на правах безвозмездного пользования (например, Владимирский собор и еще несколько ценных храмов Киева). Ему принадлежат банковские счета УПЦ КП, которые имеют сложную и интересную историю эпохи распада СССР, когда Филарет был еще экзархом Московской патриархии на Украине. И именно здесь надо искать ответ на вопрос о шагах Филарета, то «уходящего в раскол», то пишущего «покаянные письма» патриарху Кириллу, то добивающегося признания Константинополя, то вновь «уходящего в раскол»…

Пункт 4 постановления Поместного собора «возрожденной» УПЦ КП от 20 июня гласит: «Украинская православная церковь Киевского патриархата продолжает быть собственником всех средств <…> согласно договоров и соглашений. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица». А вот как звучит пункт 2 постановления Всеукраинского православного собора от 25–26 июня 1992 года, на котором была создана УПЦ КП путем объединения Филарета и поддержавшего его епископа Иакова (Пинчука) с «неканонической» Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ): «Все банковские счета УПЦ и УАПЦ становятся счетами Украинской православной церкви Киевского патриархата». Почему при учреждении и восстановлении УПЦ КП такое внимание уделяется именно банковским счетам?

На Украине остается неизвестной судьба крупной суммы денег, находившейся в 1991 году на счетах Компартии Украины (в составе КПСС).

Еще в 90-е украинские журналисты предпринимали попытки расследований слухов о переводе значительной части этой суммы на церковные счета, контролировавшиеся митрополитом Филаретом.

Потом часть этих средств каким-то образом поучаствовала в формировании капитала некоторых доныне влиятельных украинских олигархов.

В мае 1995 года патриарх УПЦ КП Владимир (Романюк), предшественник Филарета, обратился в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины с просьбой помочь получить доступ к счетам УПЦ КП, которыми распоряжался тогдашний заместитель патриарха митрополит Филарет, и провести ревизию.

В июле 1995 года патриарх Владимир скоропостижно скончался, а в октябре патриархом УПЦ КП стал Филарет. Еще в 1993 году первый президент Украины Леонид Кравчук (в прошлом — первый секретарь ЦК КПУ) уволил генпрокурора Виктора Шишкина, пытавшегося расследовать деятельность Киевского патриархата.

На Архиерейском соборе РПЦ в Москве в апреле 1992 года Филарет по собственной инициативе дал обещание подать в отставку с поста Киевского митрополита и продолжить служение в другой епархии Украины. Но по приезде в Киев именно под нажимом Леонида Кравчука был вынужден это свое обещание отозвать и уйти из Московского патриархата в «неканоническую группу». Притом что за все время своего церковного служения, начиная с 1940-х, Филарет проявлял исключительную обязательность в исполнении всех указаний Московской патриархии и осуждении всех и всяческих «расколов», можно предположить, что «потеря лица» и «выход из канонического поля» были не вполне добровольными.

Возможно, только таким способом в тех условиях можно было сохранить контроль Филарета над заветными счетами.

В своем заявлении от 14 мая, фактически сделавшим неизбежным нынешний раскол, Филарет, в частности, говорит: «Я служил, служу и буду служить Богу и Церкви до конца моей жизни, хотя мои твердость, целенаправленность и настойчивость многими воспринимаются как властолюбие и амбициозность. Но никто не может отрицать, что результатом [этого] является Киевский патриархат… Это видят не только церковные деятели, но и светские, такие как новоизбранный президент Украины В.А. Зеленский и бизнесмен И.В. Коломойский». Добрые слова в адрес Зеленского и Коломойского Филарет повторил и на пресс-конференции 15 мая. А между прочим, и сам новоизбранный президент, и его сторонники не очень приветствуют слухи о близости Зеленского к олигарху со скандальной репутацией, который вынужден был скрываться последние годы президентства Порошенко в Израиле. Не пытается ли упоминаниями о Коломойском Филарет на что-то намекнуть нам?

Еще не прошло и месяца с того дня, когда почетный патриарх участвовал в заседании Синода ПЦУ и чествовал ее предстоятеля — своего ставленника и воспитанника митрополита Епифания. Тогда Филарет сказал: «Чтобы мы окончательно победили, нам нужно сохранить то единство, которое у нас есть, и дальше идти этой же дорогой».

Сейчас эти слова звучат как прощальная речь. Какая-то невидимая сила заставляет 90-летнего патриарха во второй раз в своей жизни «уходить в раскол». Трудно сохранять свободу человеку, поставленному стражем чужих сокровищ…

На религиозной карте Украины лидирует УПЦ МП — примерно 13 000 приходов. В начале нынешнего года около 500 приходов из нее перешли в ПЦУ, но в апреле, с исчезновением «административного ресурса», процесс переходов практически прекратился. Объединенная ПЦУ контролирует почти 8 000 приходов; признана она пока только Константинопольским патриархатом, но, как считают украинские эксперты, уход Филарета ускорит ее признание другими поместными церквами и сближение с УПЦ МП.

Судя по составу Поместного собора 20 июня, Филарета поддерживают примерно 10 приходов на Украине, 6 приходов в РФ и, возможно, около 10 приходов на Западе. С ним всего два епископа, еще двое были избраны 20 июня.