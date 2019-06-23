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В Петербурге задержали троих участников акции в поддержку политзаключенных. Фотографии

Ранее полиция предупредила о возможных провокациях во время празднования дня выпускников

Общество

Елена Лукьянова«Новая в Петербурге»

 

23 июня у Гостиного двора в Петербурге прошла несогласованная акция солидарности с политическими заключенными, по итогам которой полицейские задержали трех человек. На митинг «Общество требует справедливости» вышли городские активисты, в том числе, участники движения «Весна». Утром накануне акции в ГУ МВД заявили о возможных провокациях, направленных на «дестабилизацию общественного порядка в городе» во время празднования дня выпускников «Алые паруса».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

 

Теги:
политзаключенные, акции протеста, петербург

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