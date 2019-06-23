Иконы не помогли

карточка процесса Где: Басманный районный суд

Кто: Василий Бойко-Великий и еще шестеро фигурантов дела

Статья: особо крупная растрата, совершенная организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК).

Стадия: предварительное следствие.

Грозит: до 10 лет тюрьмы.

Басманный суд Москвы заключил под стражу владельца компаний «Рузское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого. Уголовное дело, по которому ведется расследование, связано с хищением порядка четырех миллионов долларов из банка «Кредит Экспресс». По делу проходят еще шестеро фигурантов.

Бизнесмен все обвинения отвергает, на заседании суда он был в белом кафтане и с пятью иконами. Однако это не помогло: суд отказал защите в его освобождении под залог в 10 млн руб­лей. В 2006 году против бизнесмена уже заводили уголовное дело, его подозревали в том, что он незаконно приобрел право собственности на землю совхозов Рузского района. В СИЗО Бойко провел более полутора лет и осенью 2008 года вышел под залог. После чего сильно изменился: взял себе двойную фамилию Бойко-Великий, стал носить кафтаны и сафьяновые сапоги. Под угрозой увольнения требовал, чтобы все сотрудники его компаний крестились, а женатые — венчались.

Андрей Карев,

«Новая»

Где, кого, за что

Дело журналиста Гаджиева

Советский районный суд Махачкалы арестовал редактора отдела «Религия» дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма. Заседание прошло в закрытом режиме.

Журналиста задержали 14 июня по обвинению в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии терроризму (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). По этому же делу также арестованы еще два человека: предприниматель Кемал Тамбиев и соучредитель фонда «Ансар» Абубакар Ризванов. Гаджиев категорически не признает вину. В пятницу три дагестанские газеты вышли с одинаковыми обложками в знак поддержки редактора Гаджиева.

Дело Седьмой студии

Мещанский суд Москвы отложил до 16 августа рассмотрение дела «Седьмой студии» в связи с тем, что специалисты не закончили проведение комплексной экспертизы. На прошлом заседании судья Ирина Аккуратова сообщила, что эксперты приступили к работе лишь 15 мая, а закончить работу планируют к середине августа. Фигурантам дела, Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину, вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они отпущены из-под домашнего ареста. Дело бухгалтера Нины Масляевой возвращено в прокуратуру, в нем появились еще два обвиняемых.

Дело Пола Уилана

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте до 29 августа обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану. Заседание прошло в закрытом режиме, потому что материалы дела содержат гостайну.

Адвокаты просили изменить меру пресечения для подзащитного на домашний арест или освободить под залог. В ходе заседания Уилан обратился за помощью к правительству США, Великобритании, Канады и Ирландии. Он считает, что его арест — это «абсурдное политическое похищение». В конце декабря прошлого года Уилана задержали сотрудники ФСБ в гостинице «Метрополь». Против американца возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Андрей Карев,

«Новая»