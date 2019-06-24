Из гламура в комбайнеры

Тепличный комплекс Вячеслава Лейбмана на берегу озера Утконос. Фото: движение «Против захвата озер»

На майских праздниках губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал на своей странице ВКонтакте трогательный видеоролик под названием «Всем труженикам посвящается», где под аккомпанемент известной песни Игоря Растеряева «Комбайнеры» глава региона посещает успешных сельхозпроизводителей Приозерского района. Румяные доярки, тучные коровы, веселые трактористы — всё вполне ложится на пасторально-патриотичный текст песни «Вдалеке от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут…» и т. д.

В конце ролика губернатор посещает тепличное хозяйство бывшего муниципального депутата Приозерского района Вячеслава Лейбмана (он сложил с себя полномочия два месяца назад «в связи с занятостью»). На видео владелец усадьбы организует застолье: берег озера, кругом раздолье, губернатор жарит шашлыки… Все замечательно, если бы не одно но. Дело происходит на незаконно захваченном берегу озера Утконос. Длина огороженной береговой полосы — два километра (!). Это примерно три четверти берега озера. Площадь огороженного лесного фонда — не менее 18 га.

Площадь незаконно захваченной береговой линии. Фото: Google Maps

Фотографии, сделанные с квадрокоптера активистом движения «Открытый берег», показывают масштабы захвата. Лес превращен в личный парк хозяев усадьбы, а озеро — в личный водоем. Два ряда заборов — сетка и глухое ограждение; всюду камеры видеонаблюдения и датчики движения. Лишь около теплиц вместо забора глубокий ров, но там ходит охрана. Перед забором установлен информационный щит «Нерестовое озеро. Рыбалка запрещена» и информация о том, что озеро взято в аренду под рыборазведение. Каким образом забота о нересте совмещается с теплицами в водоохраной зоне — загадка. От теплиц к берегу прорыты дренажные канавы.

Что стекает в озеро — можно только догадываться, учитывая, какие удобрения используются для выращивания помидоров.

Статья 6 Водного кодекса запрещает огораживать берега, а статья 11 Лесного кодекса гарантирует право граждан на доступ в лес. И губернатор, как гарант исполнения законов в регионе, должен это знать. Возможно, он вообще был не в курсе, куда приехал. Например, о том, что в его собственном поселке Медное Озеро во Всеволожском районе огорожено 850 метров береговой линии, он тоже узнал только после шума, поднятого в 2015 году движением «Против захвата озер». Губернатор тогда даже обратился в прокуратуру с просьбой восстановить права граждан на доступ к озеру Медное. Но прокуратура нарушений не нашла, и на этом история заглохла.

Фото: движение «Против захвата озер»

Но вернемся к Лейбману. Надеждой отечественного сельского хозяйства он стал не так давно. Теплицы появились в 2017–2018 годах. До этого больше десяти лет здесь было только поместье и забор. Председатель совета директоров энергетической компании «Феникс-Холдинг» Вячеслав Александрович Лейбман в прошлом был частым героем светской хроники. В основном желтая пресса смаковала его роман с Ксенией Собчак, а затем — расставание с последней ради Анастасии Волочковой. Ну и конечно — роскошные подарки своим девушкам. Так что в игнорировании «дорогих бутиков» его точно не заподозрить, равно как и в прочих достоинствах брутальных героев песни Игоря Растеряева, которые «в суши-барах не бывают, в соляриях не загорают», а самое главное, «не являются мечтой гламурных дур».

Бывший светский лев нынче тяготеет к образу русского барина, сельского труженика и хранителя родового гнезда.

Вячеслав Лейбман. Фото: РИА Новости

На берегу стоит несколько домов братьев Лейбманов (их четверо) и других родственников. Кстати, на кадастровый учет почему-то поставлен только один дом. Вообще Вячеслав Александрович правовой подложкой своих действий не очень озабочен. Единственная попытка хоть как-то объяснить свою деятельность — это информщит, который гласит, что «Озеро Утконос находится в аренде у ЗАО «Феникс Групп» на основании договора № 181-ЛО/РВ-п от 06.10.2015 для целей рыборазведения. Согласно ст. 8, 9, 12 ФЗ-148 от 02.07.2013, собственник имеет право запретить вылов рыбы». Очевидно, текст писал кто-то не слишком грамотный: арендатор — это не собственник. И уж точно закон «Об аквакультуре (рыбоводстве)», на который ссылается текст, не дает права огораживать берег. Добавим, что детальный осмотр с помощью квадрокоптера показал, что никаких рыбоводческих садков на озере нет.

Частные дома на берегу озера Утконос. Фото: движение «Против захвата озер»

Желание Лейбмана поднимать отечественное сельское хозяйство можно только приветствовать. Пусть не рыборазведение, так помидороводство. Но при этом надо соблюдать закон. Только вот кто ему это объяснит? На областное руководство после вышеупомянутого ролика про шашлыки надежд мало. Может, попросить Ксению Собчак, благо она теперь оппозиционный политик? Пусть по старой дружбе попросит от имени народа убрать забор и дать половить рыбки.