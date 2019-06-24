«Душевно, до сих пор слезы на глазах»

Уже неделю в Ростовской области по упрощенной системе выдают российские паспорта жителям Донбасса. Российские чиновники говорят: желающих много, но процедура все еще тестируется. А Владимир Путин уже обещает еще больше упростить бюрократию при получении российского гражданства для всех желающих украинцев — не только с Донбасса. На фоне этих заявлений из Москвы звучат другие — из Киева и Брюсселя: дипломаты осуждают действия России, называя «паспортизацию» нарушением Минских соглашений. На сегодня в России открыты только два паспотных стола для украинцев — в Новошахтинске и Покровске Ростовской области — из Луганска и Донецка туда ежедневно по будням курсирует автобус «Специальные перевозки» с номерами «ДНР» и «ЛНР». Журналисты украинского телеканала «Громадское» приехали в Ростовскую область, чтобы собственными глазами увидеть, как и зачем люди из восточной Украины получают российское гражданство.

Памятник «Катюше» в городе Шахты Ростовской области. Фото: Александр Кохан / «Громадское»

В Россию через ФСБ

Украинскому журналисту, чтобы доехать в Новошахтинск Ростовской области, куда от Луганска — рукой подать, теперь надо делать большой крюк. А еще — пообщаться с работниками ФСБ в аэропорту:

рассказать, кто финансирует твое медиа и где работает и живет твоя мама.

Когда-то шахтерский город Новошахтинск был очень похож на Донбасс — такие же поля и курганы, такой же говор, местный диалект русского языка. Правда, после экономической реформы 2003 года, когда Россия предпочла углю нефть и газ, рудников здесь почти не осталось. Люди едут работать в соседний город Шахты (второй по населению в области) и Ростов-на-Дону.

На границе этих двух городов — «катюша» с триколором и мотивирующие билборды: «Город олимпийских спортсменов», «Город счастливых людей». Так жителей побуждают гордиться своей малой родиной.

Окрестности Новошахтинска уже похожи на послевоенный Донбасс — с разрушенными домами. Но их подкосили не снаряды, а запущенность. В местном доме культуры или, как здесь говорят, в клубе, открыли пункт выдачи российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса.

Директор дома культуры рассказывает, что весной им пришлось потесниться. Она отказывается говорить на камеру. А во время разговора звонит кому-то, чтобы не сказать лишнего журналистам: «Надежда Ивановна, а как мы к паспортам относимся?».

Центр выдачи российских паспортов для украинских граждан в Новошахтинске Ростовской области — бывший дом культуры. Фото: Александр Кохан / «Громадское»

«Я даже прослезилась, видите?»

В половине десятого утра под обшитым пластиком домом, который охраняет полиция, останавливается автобус. И хоть на нем написано «Москва», приехал он с территории самопровозглашенной «ЛНР». И номера у него — с буквами LPR (luhansk people`s republic). Нас попросят не снимать, потому что иногда этот автобус ездит на подконтрольную территорию Украины, правда, уже с другими номерами.

В салоне примерно полсотни человек. Нам разрешают с ними говорить, но только возле автобуса. В центр выдачи паспортов заходить нельзя, вокруг — железная решетка. Пассажиры рассказывают, что накануне все получили «счастливый звонок» о том, что их паспорт готов.

Автобус с украинскими гражданами — жителями самопровозглашенной «ЛНР» — привез людей к пункту выдачи российских паспортов по упрощенной процедуре. Фото: Александр Кохан / «Громадское»

Дарья — первая, кто не прячется от микрофона. Она родилась и живет в Луганске, работает массажисткой в ​​местном салоне красоты. Тем самым развенчивает миф, что в первую очередь российское гражданство разрешили получать военным и так называемой администрации. На вопрос, зачем ей гражданство РФ, отвечает:

— Для меня это возможность поработать, больше шансов в плане передвижения и заработка. Для обучения какого-то дополнительного.

— А когда получите паспорт, будете в Луганске жить или переедете в Россию?

— По ситуации, еще не решила, — улыбается она.

Эту группу сопровождают двое мужчин в штатском. Они приехали из самопровозглашенной «ЛНР».

Мужчины дают указания, кого снимать можно, а кого — нет: «Большая просьба, людей — поменьше. У нас здесь сотрудники».

Те, с кем говорить не разрешают, — это силовики и так называемая «верхушка власти». Мужчина, парфюм которого слышно издалека, и его спутница в коротком платье в горошек прячутся за автобусом.

Люди пенсионного возраста тоже говорить на камеру не хотят, а вот сестры Анжелика и Вероника — школьные учительницы из Луганска — рассказывают, что успели подать документы не только на внутренний паспорт РФ, но и на зарубежный:

— Конечно, хочется поехать куда-то, до военных действий мы путешествовали в ЕС, например, а теперь пять лет никуда не ездим.

Из центра выдачи паспортов выходит сотрудник российского МВД, просит людей выстроиться, шутит: «Колющие, режущие (предметы есть — ред.)? Взрывчатых веществ нет? Смотрите, а то девушек особо тщательно проверяют (смеется — ред.)». После чего забирает людей в здание. Там им выдадут паспорта, напомнят законодательство России, дадут послушать российский гимн и проведут церемонию присяги. Журналистов туда не пускают.

Охрана у центра выдачи российских паспортов в Новошахтинске. Фото: Александр Кохан / «Громадское»

Через полчаса выходят первые «новоиспеченные граждане», они довольны:

— Присягу прочитали, все как надо, гимн послушали. Все хорошо, к нам так хорошо отнеслись. Я даже прослезилась, видите? У меня до сих пор слезы на глазах, — хвастаются две женщины пенсионного возраста.

Сестры-учительницы выходят и быстро прячут паспорта в рюкзаки. Говорят, волновались, но настроение праздничное. Все серьезно, рассказывают они, даже сняли отпечатки пальцев.

Но остались нерешенные вопросы, например, как быть с пропиской? Сейчас эта страница в новых паспортах РФ для жителей Донбасса пустует, и это уже забота самих граждан:

—Когда будет, где прописаться, тогда надо приехать и поставить. Как мы знаем, согласно российскому закону, надо за семь дней прописаться. Но из-за того, что мы из «ЛНР», нам продлят этот срок. Но как и насколько — непонятно до сих пор.

Не знают они и то, будут ли получать какие-то соцвыплаты и пенсии от Российской Федерации, но предполагают, что скорее всего нет. Теперь у каждого по три паспорта — российский, украинский (его тоже никто не забирал), и «республиканский», который никто, кроме России, не признает. Но говорят, что гордятся тем, что могут называть себя гражданами РФ.

Массажистка Дарья только что получила российский паспорт. Фото: Александр Кохан / «Громадское»

Массажистка Дарья тоже выходит с паспортом. Спрашиваем ее — если Донбасс вернется в состав Украины, предположим, на правах автономии, что будет делать с этим документом:

— Это сложный вопрос, я сейчас вне политики. Люди одинаковые, пострадали и там, и там. Матери тоже и там, и там. Но сейчас Луганск ближе к России... Я не знаю, есть руководители, мы подчиняемся им. Если есть правитель, мы должны уважать и принимать его решения.

Через 3-4 часа все снова садятся в автобус с «лнровскими» номерами и едут домой. Завтра приедут следующие 50 человек.

«Стали гражданами — теперь начинают оккупировать приграничные территории России»

Мы едем в центр города. Здесь — словно законсервированный Советский Союз. Вывески на магазинах и кафе почти не менялись с 90-х годов. Мало кафе, много пива на разлив. А еще в глаза бросаются памятники Ленину, царю Александру II и серпы с молотами. В Украине от этой, уже запрещенной символики, глаз отвык.

Жители Новошахтинска, который в 20 километрах от российско-украинской границы, об инициативе московских властей выдавать паспорта жителям самопровозглашенных республик Донбасса, знают. Об этом им рассказывают по телевизору. Но не все знают, что это происходит именно в их городе. Местные говорят так же осторожно, потому что «властям виднее».

Женщины, которые отдыхают в тени, удивляют «толерантностью»:

— Пусть хоть негритянки, хоть негры получают. Лишь бы не было войны. У нас есть родственники в Украине. В Магадан уехали из-за этого. Так что пусть приезжают и работают в России.

— Люди, которые жили в СССР, они такие же русские, как и мы все. Пускай будут у них паспорта, — добавляет другая.

У киоска с пирожками встречаем Андрея с женой. Он из Луганска и работает в Новошахтинске нелегально. Говорит, что тоже хочет российский паспорт, но в России же документы не принимают, возвращаться в Луганск — дорого, а еще там надо отстоять очереди по 700-800 человек.

Переезжать в Россию Андрей не планирует:

— У меня там свой дом, жить я хочу там. Думаю, в конце концов, нас присоединят к России.

Прогнозы новошахтинцев не столь оптимистичны, хотя и не все решаются это озвучить. О присоединении Донбасса к России среди местных никто не говорит. Так, новошахтинец Александр вообще называет жителей Донбасса «оккупантами»:

«Такое количество (новых) российских граждан должно получить не просто слово “гражданство”, но и какие-то социальные гарантии и льготы. А то к коренным россиянам добавятся еще и люди, которые по-своему несчастны, это все усугубит ситуацию в приграничных городах. Они не поедут в Москву, Питер, Краснодар. Они останутся здесь, здесь все станет оккупированным».

Александр Кохан, Анна Тохмачи, «Громадское», Украина.

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