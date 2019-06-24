Агент ГРУ или Госдепа?

Недавно юридический комитет американской Палаты представителей устроил слушания на тему «Уроки, которые можно извлечь из доклада Мюллера: президентские помехи расследованию и другие преступления». Тема говорящая: она сигнализирует, что слушания будут проводиться в рамках подготовки к импичменту Дональда Трампа, к которому призывают в данный момент около 40 из 235 конгресменов-демократов и один конгрессмен-республиканец.

Гвоздем программы был 80-летний Джон Дин, работавший юрисконсультом Белого дома при Ричарде Никсоне, который подал в отставку летом 1974 года, дабы избежать неминуемого импичмента.

Американские правые презирают Дина за то, что он первым изменил Никсону и взамен на поблажки судьи дал убийственные показания против соратников президента. Все они были осуждены.

Левые носят Дина на руках по той же причине, а также потому, что в последние месяцы его серийные выступления на «Си-эн-эн» помогали провести параллель между «Уотергейтом» и «Рашагейтом».

Кроме Дина демократы пригласили на заседание несколько бывших федеральных прокуроров, в основном тех, кто относится к Трампу без благоговения.

Кроме того, комитет палаты по разведке тоже назначил слушания по вопросу о «контрразведывательных уроках», которые можно извлечь из доклада Мюллера. Туда вызвали бывших руководителей контрразведывательного управления ФБР.

Глава комитета Адам Шифф заявил, что слушания растолкуют американскому народу «масштабы неэтичного и непатриотического поведения, описанного [в докладе Мюллера], и обрисуют меры, которые предотвратят его повторение в будущем». В том, чье именно поведение имелось в виду, ни у кого сомнения не было.

Глава республиканского меньшинства юридического комитета Даг Коллинс обратился к главе комитета демократу Джеролду Надлеру с письмом, в котором напомнил, что внутренние правила палаты представителей запрещают публично ставить под сомнение этичность, мотивы, порядочность, патриотизм или лояльность президента страны.

Спикер же палаты демократка Нэнси Пелоси, напротив, заявила, что Трампа надо «не импичнуть, а посадить в тюрьму», однако это было сказано не публично, а на закрытой встрече ее фракции, поэтому правил она не нарушила.

И вот на этом фоне ушат воды на мельницу республиканцев вылил журналист Джон Соломон, опубликовавший на сайте «Хилл» пространную статью о россиянине Константине Килимнике, который неоднократно упоминается в докладе Мюллера в связи с бывшим главой трамповского предвыборного штаба Полом Манафортом.

Республиканцы в последнее время все чаще находят изъяны в докладе Мюллера, который на днях практически открытым текстом призвал Конгресс к импичменту Трампа.

Тут Соломон оказал им большую услугу, обвинив спецпрокурора в том, что он утаил в своем докладе тот факт, что Килимник долгое время поддерживал связь с госдепартаментом США, поставляя ему информацию о политической ситуации на Украине (гражданином которой он тоже является) и в России.

Мюллер, очевидно, придавал фигуре Килимника большое значение, поскольку упомянул его уже на 6-й странице своего доклада, отметив, что «ФБР характеризует его как человека, имеющего связи с российской разведкой».

В докладе не говорится об источниках этой информации, поэтому неясно, основана ли она на прослушках, показаниях перебежчиков, которые могли наговаривать на Килимника или ошибаться, или на копиях секретных документов российских разведорганов, чью аутентичность определить трудно. Но слухи о его связях с ГРУ ходят давно.

8 июня 2017 года сайт «Политико» поместил статью о Килимнике, озаглавленную «Человек Манафорта в Киеве». В ней говорилось, что Килимник, родившийся в 1970 году в Кривом Роге и известный как КК, окончил военное учебное заведение, в котором овладел английским и шведским, служил в армии переводчиком и неминуемо должен был приходить в соприкосновение с военной разведкой.

В 1995 году его взяли на работу в московское отделение Международного республиканского института (МРИ) — некоммерческой организации, помогавшей пестовать демократические институции в новой России. Килимник не скрывал, что был на военной службе, а когда его спросили, откуда у него такой хороший английский, он ответил, что выучил его в «российской военной разведке».

Как пошутил на сайте «Политико» один бывший сотрудник МРИ, «я не звонил в штаб ГРУ, чтобы они дали на него характеристику». В МРИ считалось общим местом, что Килимник служил в разведке, назвали сайту пять его бывших сослуживцев, тем более что он и не отпирался.

«Костя, малый из ГРУ», вот как мы его звали, — вспоминает один американец, работавший в то время в Москве. — Институт был в курсе, что он из ГРУ, но это не имело значения, потому что мы ничем секретным не занимались».

Как сообщали американские СМИ, украинские власти пытались выяснить, сотрудничает ли по-прежнему Килимник с ГРУ, но доказательств тому не сыскали.

Константин Килимник. Proekt.media

Если американские спецслужбы считают КК росссийским агентом, то непонятно, почему его продолжали пускать в США и в 2016 году, когда он прилетал туда дважды, пишет Соломон. Сейчас бы его тоже с радостью впустили, но не выпустили бы, поскольку Мюллер привлек бы его с Манафортом за помехи следствию.

До этого же Килимник, по словам Соломона, был важным источником информации для американских дипломатов в Киеве, которые так им дорожили, что даже не называли по имени в своих депешах из опасения, что их потом опубликует «Викиликс». КК поставлял им деликатную информацию (начиная, по крайней мере, с 2013 года).

Соломон изучил, по его словам, массу закрытых документов, в том числе меморандумов госдепа и протоколов допросов ФБР, которые для краткости именуются среди своих «302-ми», поскольку печатаются на бланках под названием «302-я форма». Он пишет, что Килимник общался с главным политическим сотрудником посольства США в Киеве, иногда встречаясь с ним по несколько раз в неделю. Он также слал ему пространные имейлы.

Да еще он передавал послания американских дипломатов членам украинского руководства, пишет Соломон, недоумевающий,

почему Мюллер упомянул в своем докладе мнение ФБР о Килимнике как о российском агенте, но ни словом не обмолвился о том, что Килимник годами делился информацией с сотрудниками госдепа.

На связи с Килимником был главный политический сотрудник посольства Алан Перселл, занимавший этот пост с 2014 по 2017 год. До него эту должность занимал дипломат Александр Казаноф, тоже поддерживавший связь с КК. Сотрудники такого ранга обычно не имели прямого контакта с источниками информации, но Перселл показал на беседе с ФБР, что для Килимника сделали исключение: иногда он сообщал такую полезную информацию, что ее немедленно доводили до сведения посла США.

Перселл также отметил, что информацией Килимника пользовались и другие западные дипломаты в Киеве. Однажды он встретился с итальянским послом и обратил внимание на то, что тот озвучил мысль, разительно напоминавшую ту, что американец слышал от Килимника.

Казаноф сообщил ФБР, что Килимник был одним из немногих надежных источников информации, которую посольство США получало касательно внутренней кухни правительства Виктора Януковича. И понятно почему: Килимник работал в лоббистской компании Манафорта, которого наняла правящая Партия регионов.

По словам Соломона, три хорошо осведомленных источника сказали ему, что Мюллер и его команда давно знали о многолетнем сотрудничестве Килимника с госдепом, но не упомянули о нем в своем докладе, ограничившись констатацией, что ФБР считает его связанным с российской разведкой. Соломон видит в этом упущении признак тенденциозности доклада, авторы которого, по его словам, хотели изобразить близость Манафорта с Килимником в максимально зловещем свете.

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Хозяин Белого дома немедленно ретвитнул статью Соломона и тоже заявил, что она показывает тенденциозность Мюллера, чей доклад «изобличает абсолютную предубежденность против Трампа».

Замечу в защиту спецпрокурора, что он, возможно, утаил сношения Килимника с госдепом не из вероломства к Трампу, а для того, чтобы не засвечивать ценный источник информации.