Дмитрий Муратов — подробно о деле Голунова

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«новая газета» и дело голунова



— «Новая газета» внимательно освещает дело Ивана Голунова с самого начала провокации против журналиста Медузы». Смотрите подборку материалов на эту тему.

— Отдел расследований «Новой газеты» продолжает тему журналиста «Медузы» в серии собственных публикаций о бизнес-интересах силовиков из «дела Голунова».

— Продолжением «дела Голунова» должно стать общественное требование навсегда изменить практику уголовных дел по «наркостатьям» в России. Такие дела, доказательная база которых по сути критически не изучается в судах, сегодня существуют для отчетов о красивой раскрываемости. «Новая газета» участвует в кампании по установлению строгого контроля за такими делами.