Дмитрий Муратов — подробно о деле Голунова

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«новая газета» и дело голунова
— «Новая газета» внимательно освещает дело Ивана Голунова с самого начала провокации против журналиста Медузы». Смотрите подборку материалов на эту тему.
— Отдел расследований «Новой газеты» продолжает тему журналиста «Медузы» в серии собственных публикаций о бизнес-интересах силовиков из «дела Голунова».
— Продолжением «дела Голунова» должно стать общественное требование навсегда изменить практику уголовных дел по «наркостатьям» в России. Такие дела, доказательная база которых по сути критически не изучается в судах, сегодня существуют для отчетов о красивой раскрываемости. «Новая газета» участвует в кампании по установлению строгого контроля за такими делами.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:как это устроено, муратов, голунов
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