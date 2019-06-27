«Нашествию» — 20 лет!

Для фестиваля «Нашествие», который откроется 19 июля в Большом Завидове Тверской области этот год юбилейный. Ровно 20 лет назад в московском ДК имени Горбунова началась история самого крупного музыкального опен-эйра страны. На юбилейном «Нашествии-2019» выступят: «Ленинград» (они сыграют последний концерт своей карьере), «Аквариум» и «ДДТ» (впервые за долгие годы), на одной сцене, правда, с разными составами окажутся Глеб и Вадим Самойловы, приедут Бутусов, «Браво», «Сплин», «Ночные снайперы» и еще два десятка групп, которые с полным правом можно назвать гвардией русского рок-н-ролла».

В этом году фестиваль без танков и другой военной техники, к которой уже успели привыкнуть слушатели и из-за которой возникали постоянные конфликты с прессой и артистами. Контракт с Министерством обороны расторгнут, больше никакого милитаризма. Новый партнер «Нашествия» — «Роскосмос». 20 июля посетителям фестиваля в прямом эфире покажут запуск ракеты с Земли, которая выведет на околоземную орбиту космический корабль, а космонавты с МКС выйдут на связь с «Нашествием».

Все это и многое другое в Большом Завидове 19-21 июля.