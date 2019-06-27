Гражданин отравитель

В среду, 26 июня, Таганский районный суд Москвы арестовал на два месяца 26-летнего Мурата Сабанова из Кабардино-Балкарии, подозреваемого в отравлении более десятка человек в центре столицы. Против него возбудили семь уголовных дел о разбое (ст. 162 УК), грабеже (ст. 161 УК) и краже (ст. 158 УК). По версии следствия, Сабанов знакомился с отдыхающими в центре города молодыми людьми, предлагал им «Фанту», коктейли или воду, а когда те, попробовав напитки, теряли сознание, забирал у них телефоны, драгоценности и деньги.

Полиция заявила об 11 пострадавших, издание The Village сообщало о 24 подобных случаях отравлений. Собеседники издания рассказали, что незнакомец подходил к ним в районе Чистых прудов, общественном пространстве «Яма», парке Горка и рюмочной «Зинзивер». У Сабанова при обыске нашли транквилизаторы феназепам и клозапин, а также опиоидный анальгетик трамадол, которые он предположительно добавлял в напитки жертв.

Некоторые пострадавшие, как сообщается, впали в кому.

Одной из пострадавших является фоторедактор The Village Людмила Чижова. По ее словам, во время прогулки с друзьями к ним присоединился незнакомец, представившийся Муратом, которого она приняла за приятеля своего друга. Он предложил выпить газировки, дальше все происходило по тому же сценарию. Чижова из-за отравления три дня пролежала в коме, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ее друг Ярослав Антипов, также пострадавший от действий отравителя, рассказал РИА «Новости», что «Мурат использовал какие-то уловки, чтобы войти в доверие отдыхающей молодежи». Он объяснил, что люди брали напитки у неизвестного человека, потому что на Чистопрудном бульваре атмосфера располагает к общению и новым знакомствам.

На их компанию обвиняемый напал 7 июня. Когда молодые люди потеряли сознание, незнакомец стал рыться в их вещах, и это заметили прохожие. Тогда Мурата Сабанова задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде. После этого он продолжил нападения, последний известный The Village случай отравления произошел 21 июня. Спустя четыре дня Сабанова задержали вновь.

После окончания суда о мере пресечения следователи заявили, что зачем-то собираются проверить Сабанова на причастность к педофилии, однако подробностей своих подозрений раскрывать не стали. «Открытые медиа», изучив соцсети Мурата, выяснили, что в прошлом он служил в Росгвардии и мог охранять Ленинградскую АЭС. В суде мужчина говорил, что неофициально работает грузчиком. На сайте profi.ru указано, что у него есть бригада из 12 человек.

В нескольких постах в соцсетях Сабанов называет себя «моджахедом», а в его аудиозаписях издание нашло лекции исламских проповедников. В «ВКонтакте» также существует профиль похожего на Мурата мужчины, который состоит в группах знакомств для геев в Москве и Санкт-Петербурге. «Настоящий Лентач» обнаружил посты Сабанова десятилетней давности, в которых он не раз упоминал используемый для недавних отравлений препарат.

В суде Сабанов частично признал свою вину, но просил не заключать его под стражу.

В протоколе допроса, опубликованном «Открытыми медиа», говорится, что он «решил опробовать способ, услышанный на Чистопрудном бульваре, поскольку нуждался в деньгах».

Когда судья вышла с решением об аресте, он заплакал.

— Почему вы плачете? Вам стыдно? — спросили журналисты.

— Да.

— За что?

— За все.