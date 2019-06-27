«На мои похорона съехались вампиры»

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Есть ли жизнь после смерти? Кто ж его знает? С того света еще никто не возвращался. Блажен, кто верует.

Знаменитым, всенародно любимым людям жизнь после смерти, по идее, может продлить телевидение, сохраняя память о них, показывая их выдающиеся работы, вспоминая в дни юбилеев. Но все чаще именно оно, телевидение, устраивает в своих эфирах такой ад после ухода знаменитостей в мир иной, что они, наверное, в гробу переворачиваются.

Элина Быстрицкая, одна из самых красивых и самых закрытых актрис, стала героиней очередного «сериала», который спустя всего два месяца после ее смерти стартовал на главных федеральных каналах.

Программа «Эксклюзив» на Первом вышла с заголовком «Избита перед смертью? Последняя тайна Быстрицкой». На экране раз за разом демонстрировали шокирующую фотографию умирающей актрисы: изменившаяся до неузнаваемости, в ночной рубашке, она лежит в постели, а на ее лице отчетливо видны гематомы. В глазах же — отчаяние и смертный ужас. Очень понятный в контексте ее интервью, где она, еще красивая, статная, полная чувства собственного достоинства, признается: «Я никогда и никому ничего о своей личной жизни не рассказываю». Ну так нашлись люди, которые и сфотографировали ее, беспомощную и не способную постоять за себя, и выставили страшный кадр на всеобщее обозрение.

Проклятый вопрос о наследстве, за которое якобы сражаются близкие актрисе люди, заставил всех наплевать на последнюю волю покойной, которая, по словам тех же, вроде бы и близких людей, хотела, чтобы ее запомнили красавицей.

Андрей Караулов, упиравший на близкое знакомство с Быстрицкой, предупредив публику, что он «журналист, то есть человек безответственный» (какое оригинальное понимание профессии, однако), без малейшего стеснения вываливал те подробности ее личной жизни, которыми она, быть может, и делилась с ним в частном порядке, но вряд ли рассчитывала на их огласку.

Он же разместил на своем сайте в очередном выпуске своей авторской программы «Вокруг Кремля» интервью с помощницей и продюсером Быстрицкой Ксенией Рубцовой, которая, по версии родственников, пользуясь безграничным доверием своей подопечной, снимала с ее счетов крупные суммы денег.

Если в программе «Эксклюзив» говорили о версиях стремительного (по мнению экспертов) угасания актрисы (неподобающий уход, отсутствие необходимой медицинской помощи), то в собственном творении Караулов без обиняков заявляет: «Мы будем говорить о смерти, точнее — о гибели великой русской актрисы.

А еще точнее, если называть вещи своими именами, — об убийстве Элины Быстрицкой, актрисы национального масштаба».

В течение интервью он еще не раз повторит: «Убили!» И процитирует слова, якобы сказанные ему Владом Листьевым: «Мы сами приводим в дом своих убийц». Ему покоя не дает мысль, что актриса, совсем недавно полная сил, вдруг в считанные месяцы угасла. Значит, помогли. А то, что младшая сестра Быстрицкой в какой-то момент перестала пускать в дом посетителей, лишь подтверждает: дело нечисто. И синяки на лбу — понятного (ему) происхождения. Сестра же, примчавшаяся ухаживать за умирающей, самая главная подозреваемая: ей и только ей была выгодна эта таинственная смерть.

Ну действительно, в 91 год (столько исполнилось Быстрицкой, когда она умерла) никаких иных объяснений ухода и быть не может. Не изолируй младшая сестра старшую, глядишь, она бы и поныне выходила на сцену и жила бы полноценной жизнью. Так та еще и хотела лишить умирающую Родины, то есть насильно увезти в Израиль. В интервью Караулову Рубцова как об отягчающем обстоятельстве поведала о кощунственном намерении сестры и о предсмертном желании покойной быть похороненной на родной земле. В программе «Эксклюзив» она пошла еще дальше, обвинив злодейку-сестру в том, что она никогда не любила Россию, но всегда жила за ее счет (получала здесь пенсию).

После полутора часов копания в чужом белье, вываливания на публику интимных подробностей жизни великой актрисы, демонстрации ее немощи ведущий Дмитрий Борисов сначала показал запись, где та читает стихи, а потом лицемерно подытожил: «Любому артисту важно, чтобы его помнили таким, каким бы он сам хотел. Давайте запомним Элину Быстрицкую такой — прекрасной, сильной… Я надеюсь, фотографии в таком виде (плачевном в смысле) мы больше не будем видеть».

Так, голубчик, кабы не вы со всей своей компанией, мы бы и не увидели. И не узнали бы о дрязгах вокруг наследства актрисы и драматических обстоятельствах ее последних дней. Это вы, страстные любители «жареного», для которых нет «эксклюзива» желаннее, чем вот такие кадры и такие детали, постарались превратить Прекрасную Даму в дряхлую и беспомощную старушку, достойную только жалости. А именно жалости, опять-таки, по словам знавших Быстрицкую людей, она больше всего не хотела, да и сама никогда и ни на что не жаловалась.

«Если бы я знала, о чем будет эта программа, я бы никогда сюда не пришла, — сказала в финале «Эксклюзива» сестра Быстрицкой. — Я думала, что мы будем говорить о великой актрисе, ее творческом наследии».

Наивная. Кого на ТВ в «желтушных» шоу волнует «творческое наследие»? Наследство — вот лакомая тема. И чуть припозднившийся в ее освещении Андрей Малахов вслед за конкурентом с Первого канала выдает свой «эксклюзив»: «Кто украл 40 миллионов со счетов актрисы? Впервые Ксения Рубцова прерывает молчание».

Так и в зрительском сознании творческое наследие отходит на второй план. На первый же выходят ошеломляющие обычного человека размеры наследства и нехитрая мысль:

«Богатые тоже плачут. И тоже умирают, как иные простые смертные, без помощи и без сострадания близких, охочих только до твоего богатства».

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На канале ТВЦ показали свою версию безвременного ухода из богатых и знаменитых. В фильме «Проклятые звезды» (поскольку в титрах ударение не ставят, то читай, как хочешь: либо «проклятые», либо «проклятые») на полном серьезе утверждали, что Юлия Началова, Жанна Фриске, Анна Самохина пали жертвами завистников, которые навели на них порчу. «Благополучные люди, у которых все хорошо, за год сгорают и умирают? Нет, так не может быть», — утверждала некая экстрасенша, которой доверили комментировать раннюю смерть звезд. Вот и выходит, что они жертвы темных сил.

Не поняла, какие именно «темные силы» свели в могилу молодых и красивых, но знаю, что самой темной силой, устраивающей пляски на костях умерших, выступает именно ТВ, не жалеющее ни мать, ни отца. Как пел Высоцкий: «Сон мне снится — вот те на:/Гроб среди квартиры,/На мои похорона/Съехались вампиры…/Кровожадно вопия, высунули жалы…» Вампиры и есть.