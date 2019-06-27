Куда вернулись российские депутаты

Представляется, что российские парламентарии, громко празднующие восстановление прав своей делегации в ПАСЕ, не совсем понимают, куда они приехали и зачем. В Страсбург, конечно. Но из всей пропагандистской движухи следует, что куда-то вроде футбольного чемпионата, где задача — навалять побольше мячей в чужие ворота. Или на конкурс «Евровидение». Или того пуще, на конкурс красоты. В любом случае показать, что у нас все самое лучшее, заткнуть рот любым критикам, водрузить государственный флаг родины.

В таком случае господа Толстой, Слуцкий и прочие просто ошиблись адресом. Впрочем, то же самое относится и к представителям молодой украинской демократии и другим, в основном неофитам Европы, чересчур эмоционально подыгравшим российским коллегам в их упоении победой.

В торжествующей реакции российских депутатов и пропагандистов на принятое 26 июня ассамблеей в Страсбурге решение — главное слово «права». Но в случае с Советом Европы оно не главное. Прежде всего членство в нем означает обязанности. О них российские парламентарии, похоже, забыли.

Совет Европы — старейшая на континенте международная организация — основан в 1949 году. Россия вступила в клуб с полувековой историей, определенными целями и функциями, устоявшимися правилами. СССР не мог вступить туда, не потому, что не подходил географически или не был силен, а потому, что был чужд идейно.

Интерес к СЕ появился с горбачевской перестройкой, когда советские люди открыли для себя, что достойны лучшей жизни. Есть где поучиться, перенять опыт. И в 1989 году Горбачев на сессии ПАСЕ провозгласил лозунг «Европа — наш общий дом».

30 марта 1998 года новая Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Тем самым она подтвердила приверженность идеалам и принципам гуманизма и демократии, а также готовность исправить целый ряд законодательных актов, противоречащих положениям Конвенции.

С тех пор полтысячи километров между Брюсселем и Страсбургом стали моим рутинным рабочим маршрутом. Состав людей, приезжавших в Страсбург из Москвы, постепенно менялся. В первые годы солировали и Владимир Жириновский с Дмитрием Рогозиным, но были и Сергей Ковалев, и «яблочники». Была представлена разная Россия. Вернувшаяся сейчас в Страсбург делегация выглядит как боевое подразделение, заброшенное в тыл противника.

Итак, куда же это Россия после временной паузы вернулась? Весь смысл существования Совета Европы уместился в несколько строчек устава:

«а) Целью Совета Европы является осуществление более тесного союза между его членами для защиты и продвижения идеалов и принципов, являющихся их общим наследием, и содействие их экономическому и социальному прогрессу. b) Эта цель будет преследоваться через посредство органов Совета путем рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, заключения соглашений, проведения совместных акций в экономической, социальной, культурной, научной, юридической и административной областях, равно как и путем защиты и развития прав человека и основных свобод».

Потом, с появлением НАТО и Европейского союза, Совет Европы сосредоточился на правовых и правозащитных вопросах. Его в международном обиходе называют «европейский страж прав человека». Человека, а не государства.

Членство России в Совете Европы, органом которого является ПАСЕ, дает российским гражданам немало, но совсем не в том смысле, в котором видят свою миссию господа Толстой и Слуцкий.

Благодаря этому членству в российское законодательство и административную практику вносятся существенные изменения. Например, под влиянием ЕСПЧ (он работает под эгидой Совета Европы) заметные перемены произошли в российской уголовно-исполнительной системе, идет работа по реформированию некоторых аспектов судопроизводства, исполнения решений судов. Конечно, медленно. Система сопротивляется.

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Без Европейского суда по правам человека граждане остались бы наедине с отчественной судебной системой, подконтрольной исполнительной власти. А так есть ЕСПЧ, где можно оспорить неправосудные решения российских судов. Российское государство по решениям суда выплатило своим незаконно осужденным гражданам за 20 лет около 200 миллионов евро. Одному только Алексею Навальному по делу «Ив Роше» год назад выдано более четырех миллионов рублей в виде компенсации. Из госбюджета, конечно, в том числе за счет наших пенсий. Ведь не за счет же командировочных Толстого и Слуцкого…

На протяжении 20 лет каждый выезд российских депутатов обставлялся как маленький отпуск. Зачастую с семьей. В Страсбурге аэропорт небольшой, рейсов мало, а из России вовсе нет. Поэтому вылетали загодя во Франкфурт-на-Майне. Между ним и Страсбургом как раз на половине дороги находится курортный Баден-Баден. Приятно оттянуться в сауне во Фридрихсбаде, поплавать в огромном бассейне с минеральной водой Каракалле, понежиться в джакузи. А после на ресторанной веранде почувствовать себя немножко Тургеневым или Толстым. Львом Николаевичем, конечно же…