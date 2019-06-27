«Они не падают гроздьями»

27 июня самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил в Нижнеангарске аварийную посадку из-за отказа двигателя, выкатился с взлетно-посадочной полосы и врезался в строение. В результате катастрофы погибло два человека — командир воздушного судна и бортинженер. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию катастрофы.

Утром в четверг, 27 июня, самолет Ан-24 с бортовым номером 47366 авиакомпании «Ангара» вылетел из Улан-Удэ и следовал в Нижнеангарск. На борту, по данным на сайте самой авиакомпании, находилось 43 пассажира и 4 члена экипажа. В 10.24 местного времени борт совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска.

По предварительной информации, в районе 30 километров от аэропорта, прямо в воздухе, у машины отказал один из двигателей. Во время аварийной посадки самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, и врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся. Практически сразу в интернете появились видео с камер в аэропорту, а также ролики, снятые очевидцами и пассажирами Ан-24.

При столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Второй пилот Сергей Сазонов и бортпроводник Елена Лапуцкая не пострадали. Все 43 пассажира (среди них один ребенок), находившиеся на борту, были эвакуированы. По разным данным, за медицинской помощью обратились от 30 до 20 человек. Число госпитализированных после катастрофы выросло до девяти человек, заявил пресс-секретарь главы Республики Бурятии Алексей Фишев.

Зампред правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил руководству региона оказать поддержку семьям погибших и помощь пострадавшим. Так, пострадавшим с травмами средней тяжести будет выделено по 400 тыс. рублей, родственникам погибших пилота и техника будут произведены выплаты по 500 тыс. рублей. Остальным пассажирам компенсации будут выплачены в зависимости от медицинского заключения.

По мнению собеседников «Новой», экипаж можно назвать весьма опытным: у командира Владимира Коломина стаж работы составлял 34 года, общий налет часов — более 15 тысяч. Второй пилот Сергей Сазонов, стаж работы — 20 лет, а общий налет часов — 6 тысяч. У погибшего бортмеханика был стаж 35 лет, а налет 13 тысяч, бортпроводник Елена Лапуцкая работает уже 16 лет.

Всего в воздушном парке «Ангары» 35 самолетов и вертолетов, в том числе семь Ан-24. Перевозчик выполняет пассажирские рейсы по Иркутской области, в другие регионы Сибирского федерального округа, а также чартерные рейсы. Бортом, который пострадал сегодня, авиакомпания владеет с 2013 года. По данным сайта russianplanes.net, данный самолет с 1977 по 1991 год работал в качестве авиалаборатории. Сертификат летной годности действовал до 28 июля 2019 года.

Фото: РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Кроме того, в причинах катастрофы будет разбираться специально созданная комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Как ранее уточняла Росавиация, в работе специальной комиссии МАК участвуют и представители правительственного агентства.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что пока комиссия не сделала даже предварительные выводы, искать подтекст у этой катастрофы невозможно. «Причиной в таких случаях чаще всего является совокупность факторов: может быть и состояние полосы, и состояние машины, действия экипажа, а может быть каждый из них, говорить об этом сейчас рано», — отметил Крамаренко.

Эксперт также подчеркнул, что

Ан-24 — «это машина из предыдущей эпохи», которая «трещит и громыхает», однако до сих пор этот тип самолета является одним из самых массовых продуктов советского авиапрома, из тех, что до сих пор в ходу.

Так, например, по информации Транспортной клиринговой палаты, в 2017 году на машинах этого типа по всей России было перевезено 709 тысяч человек, а в 2016-м — 778 тысяч. «При этом они не падают гроздьями, так что это определенный показатель надежности», — считает Андрей Крамаренко.

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По подсчетам ТАСС, с 2010 года с Ан-24 произошло пять катастроф (без учета ЧП 27 июня 2019 года), в которых погибли в общей сложности 73 человека.