Дележ по-братски

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Четыре года назад в Баку Александр Лукашенко еще только присматривался к формату нового мультитурнира, пока не решил, что надо делом помочь безнадежному начинанию. Владимир Путин, который тоже почтил своим присутствием торжественную церемонию открытия первых Европейских игр, на этот счет промолчал. Россия тогда еще не отошла от Олимпиады в Сочи, предстояло готовиться к проведению чемпионата мира по футболу, непонятные Евроигры в эту элитную линейку не очень вписывались, да и политическая атмосфера не благоприятствовала новым дерзновенным свершениям.

Когда Россию взяли в оборот международные борцы с допингом и начались проблемы, поставившие на грань выживания весь спорт высоких достижений, одновременно с дисквалификациями и секвестированием на олимпийском уровне резко выросла роль второстепенных соревнований. Нас угнетают, а мы крепчаем — назло всем недоброжелателям и врагам. На летнюю Олимпиаду в Рио-2016 пустили, да не всех, в Пхенчхане-2018 унизили недопуском и нейтральным статусом. Но оставались же и другие игры. Золотой дождь, накрывший российских чемпионов со студенческими билетами в мартовском Красноярске-2019, подтверждал, что от своей победоносной модели наши не отступят ни за что. Праздник для всех, а золото должно быть нашим. И впереди еще был Минск.

У «врагов» руки коротки оказались лишь потому, что вторые Евроигры мало кого интересовали. Кроме хозяев-белорусов, которые не избалованы вниманием остального мира в силу особенностей режима Лукашенко, — и, естественно, россиян, которые должны были в очередной раз явить миру свою силу. Украина и Грузия присоединились к лидерам, скорее, по инерции, создав беспрецедентный вариант спортивного соперничества на постсоветском пространстве, с постсоветскими же участниками в главных ролях, а также явной и скрытой политической подоплекой.

Те, кто больше всего кричит о спорте без политики, политикой через спорт и занимаются, каждый на свой лад. Александр Лукашенко пошел на обременительные для республики затраты тоже ведь не просто так. Пример «старших товарищей», которых после Сочи-2014 и мундиаля-2018 больше любить не стали, ничему Александра Григорьевича не научил, но поправить имидж он определенно рассчитывал. И не только имидж — возможности вставить шпильку своему российскому брату, доказав, что и в летних видах Беларусь сильна, Лукашенко не мог упустить.

В первый же день сборная России, по традиции самая многочисленная и самая укомплектованная, взяла 18 медалей, из них ровно половина золотых. Хозяева с ходу застолбили за собой второе общекомандное место, и никому его уступать не собирались. Евроигры почти сразу превратились в арену дружеского спора заклятых друзей.

Не хочу кидать камни в белорусский огород и подвергать сомнению искренность в желании населения не очень благополучной страны и радушно принять гостей, и самим не опозориться. Когда поводов для общей радости не очень много, то и Евроигры сойдут за праздник. Понятно, что далеко не все радуются, но тут — как у нас было и с Олимпиадой, и с мундиалем — противоречие оказалось заложено в самом факте проведения затратнейших мероприятий, подспудной целью которых помимо улучшения имиджа было укрепление позиций существующей власти. Понимать это и одновременно радоваться — чистой воды когнитивный диссонанс.

Пять лет назад Минск принимал чемпионат мира по хоккею и помпезно, и искренне. И переживал за сборную России как за свою, что во многом и помогло команде Олега Знарка выиграть чемпионат мира. Нечто подобное происходит в белорусской столице и сейчас — спорт­сооружения впечатляют, зрителей почти хватает. И хотя по сравнению с хоккейным форумом дым пожиже, но видов спорта полтора десятка, и комплектов наград ровно 200. Правда, в Баку было 23 вида, комплектов наград 252, и соревновательных дней на неделю больше, так что повторения медальных рекордов первых Евроигр в Минске ждать не приходится.

И конкуренция в отдельных видах, особенно в тех, где минские старты одновременно являются квалификационным турниром для попадания на Олимпиаду-2020, жестче. Игровых видов всего два — баскетбол «3 на 3» и пляжный футбол, в котором первый чемпионский состав сборной России после двух поражений в группе практически лишился шансов на продолжение борьбы. Там, где есть нормальная конкуренция, тотального превосходства россиян почему-то не наблюдается.

В основном же сборная России, получившая возможность выступать под своим флагом и гимном, наряду с белорусами доминирует в большинстве видов. После пяти соревновательных дней в активе россиян 28 золотых медалей, у хозяев — 15, Грузия с Украиной отстали значительно, как и вклинившаяся между ними Италия. Хорошо, что спортсмены перессорившихся бывших братских стран, в отличие от политиков, могут соревноваться на одной арене. Плохо, что в оценке происходящего в России все как всегда — пафос, преувеличенные восторги, «снова одолели украинцев», «справились с Грузией», «завоевали бронзу», и все в этом духе. Не знаю, как чествуют победителей и призеров хозяева, но

российских встречают с организованным «живым ликующим коридором из фанатов» в Доме болельщиков на улице Коммунистической, памятными медалями Олимпийского комитета России, призами и подарками, вручаемыми на подиуме при большом стечении народа.

С утра до вечера в Доме болельщиков «проходят развлекательные активности», посетителей смешат кот-ушанка, мишка-неваляшка и тигренок-самбист, озабоченный робот Кузьма встречает посетителей словами «мур-мур-мур» и «погладь меня», самые отважные могут проверить свои возможности с перспективой выиграть приз.

На предваряющей старты пресс-конференции президенту ОКР Станиславу Позднякову задали вопрос с подвохом: «Будут ли победители премированы наравне с олимпийскими чемпионами?» Поздняков, не моргнув глазом, ответил, что решать это — прерогатива Минспорта и различных фондов, но он надеется, «что спортсмены будут награждены».

Спортсмены не виноваты. Россиянам объявили медальный план (минимум 30 золотых наград), соревнуются они всерьез, все претензии по поводу качественного состава мультистартов — к организаторам, к международным спортивным федерациям и к непосредственным конкурентам, для которых Евроигры вообще не являются важным событием. Однако силами российской стороны и нескольких сопредельных стран значимость второго еврофорума не повысишь.

Впрочем, для России это вопрос несущественный.

Президент Лукашенко пригласил посетить торжественную церемонию закрытия соревнований президента Путина. Им уже есть с чем друг друга поздравить и что друг от друга, как водится, утаить. Обе страны медальный план перевыполнят, а большего и не надо. О том, что происходящее выглядит слегка пародийно, оба лидера вряд ли задумываются. Они весьма довольны тем, как под их покровительством развивается спорт. Российское спортивное начальство заверяет, что никаких проблем с полноправным участием России в настоящих Играх-2020 в Токио нет и не предвидится. Плохие новости до президента РФ дойдут. Но только после минского «триумфа».