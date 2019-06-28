Волки, пчелы, тараканы

Экоактивисты сегодня в моде. Кажется, нет проблемы актуальнее, чем пластик в воде, исчезнувшая рыба в Волге и запах гниющего мусора в воздухе. Но выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» в московском «Гараже» пытается дистанцироваться от газетных передовиц, она — о более общем в отношениях человека и природы, более того, один из возможных эпиграфов к выставке «Природы нет» предлагает вовсе отказаться от всяких союзов, разделительных, противительных или соединительных, и увидеть человека как часть целого.

Потому среди участников есть и животные — голуби, пчелы и тараканы. Причем пчелы живые, три улья стоят на крыше, а вот голуби сидят под балками, это знаменитая инсталляция Маурицио Каттелана «Туристы», показанная в свое время на Венецианском биеннале, — чучела 200 голубей оккупировали балки и выступы в залах.

Пространство музея заполнили работы более чем полусотни художников, многие сделаны специально к выставке или обновлены. В Атриуме зрителя встречает подвешенная к потолку кухня, которую облепили громадные тараканы. Кухня оборудована всем необходимым, дизайн напоминает о 50-х, и не зря. При создании «Американской кухни и китайских тараканов. 1959–2019» китайский художник Хуан Юн Пин вдохновлялся «кухонными дебатами» между Ричардом Никсоном и Никитой Хрущевым, их показывали по телевизору по обе стороны океана, — во время Американской национальной выставки в Москве в 1959 году вице-президент США и главный босс СССР обменялись под кинокамеры полемическими репликами о целях и задачах капитализма и социализма. Мы все делаем для народа, — говорил один, второй отвечал в том смысле, что мы-то делаем только необходимое, типа ракет и балета.

Фото: Алексей Мокроусов — специально для «Новой»

Впрочем, если повезет, то первое, что увидит зритель, станут не тараканы и даже не улетающий в небо человек на странного вида лестнице (инсталляция Ильи и Эмилии Кабаковых «Как встретить ангела» установлена слева от входа в музей), но огромная собака, при ближайшем рассмотрении оказывающаяся настоящим волком. Да, он из питомника, почти ручной, но все же волк. Хейден Фаулер проводит с ним много времени в огромной клетке, ее огородили занавесами, волку тоже нужна приватность. На художнике — специальные VR-очки, очки виртуальной реальности, на волке (но в этом трудно убедиться лично) — датчики, которые позволяют человеку и животному взаимодействовать друг с другом. Многодневный перформанс — напоминание о знаменитой акции Йозефа Бойса 1974 года «Койот: я люблю Америку и Америка любит меня», — художник провел тогда в большой клетке несколько дней с койотом. Московский перформанс тоже ограничен по времени, он продлится лишь до воскресенья.

Фото: Алексей Мокроусов — специально для «Новой»

Смешение времен — удобный прием для разговора о будущем, неслучайно среди экспонатов и фламандская шпалера XVI века, и голландская живопись XVII-го, эскизы Ле Корбюзье и деревянная скульптура Михаила Матюшина. При этом цифры в названии обозначают границы катастрофы и наступление надежды — в 2030 году ждут (или ждали) конца запасов нефти и питьевой воды, на 2100-й знаменитый фантаст Артур Кларк запланировал обретение бессмертия и переселение на другие планеты. В отличие от мусорного коллапса, эти прогнозы вряд ли сбудутся, реальность же напоминает скорее фильмы ужасов. Сгоревший лес на огромной фотографии Дениса Синякова, разлив мазута у берегов Галисии в фотопроекте Алана Секулы «Черный прилив / Marea Negra» или идущий на шести больших экранах «Пурпур» британца Джона Акомфры, где смешаны документальная хроника, художественные фильмы разных стран и съемки сегодняшнего дня — как реагировать на это адекватно?

У искусства получается лучше, чем у политиков.

Анастасия Потемкина построила настоящую соляную пещеру, хоть каждый день ходи на процедуры («Вы не могли бы передать мне соль?»), Даг Эйткен предлагает любому желающему покрушить пластиковую мебель внутри большого стеклянного куба, окруженного цветущим садом (мебель меняют лишь раз в день, по утрам), а группа Rimini Protokoll показывает отличный проект WIN><WIN — заходишь внутрь комнаты, там всего семь мест с наушниками, темнеет, в аквариуме становятся видны настоящие медузы… в общем, спойлерить стыдно, но текст слышишь отличный, а главное — не забудьте помахать в финале ручкой, если пойдете — сами поймете почему.

Фото: Алексей Мокроусов — специально для «Новой»

Сопроводительная программа, как обычно в больших музеях, настолько обширна, что трудно отделаться от впечатления, будто все эти кино- и конференц-залы не очередные выставочные залы, только экспонаты здесь — говорящие люди и фильмы. Большая интеллектуальная программа намечена уже на первые дни работы выставки — так, 28 июня пройдет перформанс норвежской художницы Тури Вронес «Губы не плачут». Оркестр из 40 человек превратит Атриум в «рот» и «легкие» музея, тот станет живым организмом. А на выходных, 29 и 30 июня, пройдет Artist talks марафон, он объединит художников — участников выставки.

Летом будут показывать фильмы об альтернативных версиях будущего, как далекого, так и близкого, в том числе романтический хоррор «Дикая» (2016) Николетт Кребиц и постапокалиптическую драму «В моей комнате» (2018) Ульриха Келера. А в сентябре пройдет двухдневная конференция, посвященная музеям и экоповестке, основной докладчик — художественный критик и теоретик Ти Джей Демос. В октябре выступит и английский философ Тимоти Мортон, автор книги «Стать экологичным», «Гараж» специально выпустит ее к выставке.

В этот раз «Гараж» отказался от бумажного пресс-релиза, читайте, дескать, лучше в интернете, — деталь, важная для понимания, из каких мелочей состоит экологическое мышление.

Не будет и бумажного каталога, только цифровой — что, впрочем, не освобождает от ехидных комментариев по поводу электроэнергии, потребляемой компьютерами, дескать, она тоже производится в экологически недружелюбных условиях. И все же мало что есть среди музеев экологичнее, чем «Гараж». Здесь даже собирают пластиковые крышечки от бутылок — запасайтесь!

Екатерина Лазарева Сокуратор выставки

— Работа над проектом началась еще до обострения экологической ситуации в России, протестов вокруг мусорных полигонов и т. д.?

— Мы пытались говорить не о конкретных горячих точках, а сделать выставку, которую интересно смотреть, а то общее представление об экологии — это скучно, как разговор о погоде. Делали ставку на зрелищные работы, визуальные, связанные с прочувствованным опытом, погружением, хотя, безусловно, политические работы здесь есть — тот же Чернобыль, или танкер с российским мазутом, разлитым у испанских берегов, или сгоревший лес.

— Был ли Гринпис партнером выставки?

— Нет, мы решили полагаться на собственное видение и понимание того, как делаются выставки. Мы консультировались с разными экспертами, в том числе с биологами из МГУ, у нас сложилась собственная экспертиза, в итоге поняли, что не хотим ограничиваться одной организацией со своим собственным дискурсом, и взяли на себя смелость все сделать самостоятельно. Но мы, например, показываем работу Дениса Синякова, снятую им «для себя» на пленочную панорамную камеру во время работы для Гринписа, документальные же снимки публикуются на их сайте.

Фото: Алексей Мокроусов — специально для «Новой»

— Есть ли сегодня в России экологически и при этом политически мыслящие художники?

— К сожалению, современное российское искусство в своем политическом фланге сейчас находится в глубоком кризисе — из-за цензуры, из-за общих очень консервативных настроений. Политическое искусство не развивается, его не поддерживают, оно скорее в сонном состоянии, и экологическая повестка, которая бушует во всем мире, не очень осознана в России, в том числе как художественный материал. Существующие работы — скорее вокруг экологии, чем непосредственно о ней, авторов типа Синякова немного. Появление новых работ — дело будущего, это еще и вопрос площадки, где об экологии можно говорить.

— Конкуренции между российским и мировым искусством при отборе не было?

— Эта тема пока не слишком востребована российскими авторами. Можно вспомнить Олега Кулика с его Партией животных, можно кого-то еще попытаться вписать в тему — акция «Гнезда», например, отлично вписывается. Но она тоже носит иронически-отстраненный характер, российское искусство в силу своей истории довольно скептично, оно не станет говорить об экологии каким-то прямым способом, всегда найдет какую-нибудь уловку, позу, ироническую интонацию, займет отстраненную позицию, может, это и хорошо, чтобы не быть скучным и прямым. С другой стороны, мировые художники, которых здесь выставили, находят, как мне кажется, способ соединить формальные художественные качества с вполне конкретной экологической повесткой.