Освобождение. Как это было

В пятницу, 28 июня, около 17.00 по местному времени в бизнес-терминале аэропорта «Киев» (Жуляны) журналисты ждали частный самолет, прибывающий чартерным рейсом из Минска. Кроме операторов с камерами «на прицеле» у стеклянных распахивающихся дверей неотступно дежурили немолодой мужчина, женщина с уставшим лицом, девушки-сестры… Все держались автономно, в то же время было заметно: это группа, объединенная бедой. Периодически к ним походили молодые люди, по виду — партийные функционеры, говорили, видимо, что-то ободряющее. Из официальных лиц в бизнес-терминале находилась только Елена Гитлянская, спикер Службы безопасности Украины.

Последний раз Украина возвращала своих пленных с оккупированной части Донбасса в декабре 2017 года. Отдала «ДНР» и «ЛНР» 233 задержанных, получила 74 заложника. Все происходило прямо на линии разграничения. «Они возвращаются домой!» — написала тогда в фейсбуке Ирина Геращенко, первый вице-спикер Рады, уполномоченная президентом Порошенко заниматься мирным урегулированием ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Помимо Ирины на месте проведения гуманитарной операции, готовившейся в режиме полной секретности, были уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская, представители Красного Креста, эсбэушники, волонтеры. «Ге-ро-и! Ге -ро-и!» — скандировали тем, кто выходил из автобусов, что подъехали со стороны сепаратистов. А уже ночью, в Харькове, недавних пленников приветствовали глава государства, патриарх Филарет, родственники с цветами…

О том, что политик Виктор Медведчук в день Конституции Украины намерен вернуть из плена четырех граждан Украины, объявил накануне принадлежащий ему телеканал «112». Эстафету подхватили его же телеканалы «News One» и «ZIK». Подчеркивалось: сейчас это не обмен (украинские государственные лица протестуют против самого термина «обмен» применительно к людям), а освобождение!

Медведчук по личной инициативе, в стремлении побыстрее установить мир, объясняли зрителям, вступил в прямые переговоры с руководителями непризнанных республик, чему противится официальный Киев, и оказался эффективным. Пушилин и Пасечник, мол, согласились в одностороннем порядке и в надежде на большой обмен «всех на всех» совершить акт доброй воли.

Соратник Медведчука по «Оппозиционной платформе — За жизнь» Вадим Рабинович тут же выложил в соцсети фамилии счастливцев: военнослужащий Дмитрий Великий (в 2017-м в «ДНР» осужден к 15 годам по статье «Террористическая деятельность»), военнослужащий Яков Веремейчик (в плену в «ЛНР» с мая 2018-го, проходит обвиняемым по статьям «геноцид» и «применение запрещенных методов ведения войны»), военнослужащий Максим Горяинов (попал в плен 22 мая 2019 года, уже получил в «ДНР» 15 лет за «содействие террористической деятельности) и 55-летний Эдуард Михеев (в плену в «ЛНР» находился с 2017 года, обвинен в «госизмене» — 12 лет заключения).

С мая 2014-го по апрель 2019-го Виктор Медведчук обладал полномочиями по линии СБУ, данными ему президентом Петром Порошенко, вести переговоры о судьбе пленных в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. Порошенко не раз подчеркивал: кум Путина, неформальный представитель президента РФ в Украине — фактически единственный канал связи с Кремлем. Нынешней весной Медведчук был признан самоустранившимся от Минского процесса и лишен мандата, что не помешало политику заявить: он продолжит заниматься тем, что считает нужным, и не намерен ни с кем в Киеве согласовывать свои намерения и поступки. «Я посредником Зеленского никогда не был и не буду. Я представляю (на переговорах с сепаратистами. — О. М.) интересы нашей партии и родственников людей, которые находятся там» (на оккупированных территориях. — О. М.), — отреагировал Медведчук на возмущение действующего президента Украины.

Как известно, Зеленский узнал о готовящемся освобождении пленных тоже из телевизора. На брифинге, что состоялся 27 июня, глава государства эмоционально бросил: «Я ни разу не общался с Медведчуком, это правда. Украина — большая независимая страна. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?»

Виктор Медведчук демонстрирует журналистам паспорта освобожденных по его просьбе украинцев. Фото: EPA

…Сначала у входа в бизнес-терминал появился хозяин самолета, следом — освобожденные, молча упавшие в объятия родных. Спустя несколько минут Великого, Веремейчика, Горяинова и Михеева «разобрали» для интервью представители украинских медиа. На пресс-конференции для российских СМИ, что состоялась двумя часами раньше в транзитной зоне аэропорта Минска, если судить по видеозаписям, о бывших пленных больше говорили в третьем лице.

— Как они были доставлены? — интересовался у Медведчука представитель НТВ.

— Они доставлены сюда самолетом из Ростова. Вот их украинские паспорта, по которым они будут вывезены сегодня из Минска в Киев, — отвечал политик, помахав веером документов с трезубцами. — Полтора года не было обменов. Виноват господин Порошенко, который отказался продолжить второй этап обмена, о котором я договорился. Новая власть тоже никаких действий в этом направлении не производит и не собирается, судя по заявлению Зеленского…

В Киеве центр интереса прессы сместился с Медведчука в сторону других героев дня. Тем более что на сайте МВД Украины Дмитрий Великий, например, значился как дезертир, находящийся в розыске еще с 2016 года. На вопрос, как он попал в плен, Дмитрий (впрочем, как и остальные) отрицательно качал головой: «Без комментариев».

Никто из мужчин понятия не имел, почему путь домой пролег через Россию и Беларусь: «Не объясняли». О том, что счастливый билет на свободу выпал именно им, узнали накануне от органов безопасности «ДНР» и «ЛНР».

Медведчук подтвердил — кандидатов отбирали из списка сами сепаратисты, принцип ему неизвестен:

— С уголовными делами этих людей я не знаком. Но все они обвинялись в совершении особо тяжких преступлений. И если кто-то считает, что это мой предвыборный пиар, то я им занимаюсь уже пять лет, и мне удалось освободить 489 граждан Украины как в Донецке и Луганске, так и в Российской Федерации.

По данным СБУ, сейчас на оккупированных территориях в плену удерживают 108 заложников.

— Служба безопасности Украины предлагает всем освобожденным пройти медосмотр в специализированной клинике. Полное обследование, беседа с психологом и другие фильтрационные мероприятия. Это стандартная процедура, она применялась и во время большого обмена, — рассказала журналистам о том, что будет дальше с Великим, Веремейчиком, Горяиновым и Михеевым, спикер Службы Елена Гитлянская. Напомнила: если человек добровольно сообщит, что его склонили к сотрудничеству с боевиками, то уголовная ответственность не грозит:

— Мы понимаем, какое давление оказывают в плену.

Гитлянская подтвердила наличие уголовного дела о дезертирстве Дмитрия Великого. Сказала, что следователи военной прокуратуры извещены о прибытии фигуранта из розыска домой, они будут принимать решение. Но ушла от конкретики в оценке Службой действий Виктора Медведчука:

— Это предмет анализа.

В данном случае, как ни считай, его автономные действия вернули их в Украину живыми и здоровыми еще четырех граждан.