Дипнюд — младшая сестричка Дипфейк

На последней неделе июня случился скандал, который возбудил мировую общественность посильнее гиннессовой жары в Европе. Запустила этот скандал Саманта Коул, редактор технического отдела культового портала VICE. Саманта поведала читателям о программе DeepNude, которую написал программист по прозвищу «Альберто».

Петр Саруханов / «Новая газета»

DeepNude использует искусственный интеллект и нейросетевой анализ для того, чтобы раздевать женщин. В смысле, что скармливаешь программе фотографию дамы в пальто, а программа за 30 секунд раздевает ее до молочных желез и вульвы.

Больше всего Саманту Коул возмутила оскорбительная избирательность программы: даже если DeepNude предложить фотографию мужчины, программа все равно упорно наложит на область паха женские половые органы. «Альберто» объяснил избирательность своего детища спецификой нейросетей, которые необходимо предварительно обучать на большом числе ню-изображений.

Поскольку в интернете мужскую обнаженку днем с огнем не сыскать, DeepNude была вынуждена впитывать в себя мудрость более 10 тысяч женских тел.

«Альбето», правда, вину осознал и даже обещал, что в следующем релизе постарается восстановить равноправие полов и адаптировать DeepNude не только для инь, но и для ян человечества.

Будущего, однако, у DeepNude не оказалось, потому что через несколько часов после начала продаж портал закрыли — сначала временно, затем постоянно. Проблема в том, что программа стоимостью 50 долларов отлетала такими горячими пирожками, что сервер DeepNude не выдержал нагрузки и рухнул: «Мы создали программу для развлечения пользователей уже давно — много месяцев назад, — жаловался в четверг вечером в своем твитере «Альберто», — мы думали, что будем продавать несколько копий в месяц и контролировать процесс. Даже представить не могли, что в какой-то момент программа станет вирусной, и продажи выйдут из-под контроля».

We are sorry for the various problems. Really. We didn't expect this traffic. The best thing, if it doesn't download well now, is to try later. — deepnudeapp (@deepnudeapp) June 27, 2019

В техническом плане DeepNude — любительская разработка, эксплуатирующая известный и бесплатный движок pix2pix, который в 2017 году создали ученые калифорнийского университета Беркли. Pix2pix выполняет морфинг (переход из одного состояния в другое) изображений с помощью технологии, известной как порождающие состязательные сети (Generative Adversarial Nets, GAN).

У технологии GAN много мирных применений. Например, она задействована в DeepDream, компьютерном зрении, разработанном инженером Google Александром Мордвинцевым. Другой пример — видеоредактор GauGAN, созданный Nvidia для превращения условных рисунков в фотореалистичные изображения.

Перечисленные и им подобные вариации на тему мирного атома занимают, увы, маргинальную нишу в утилитарном мейстриме. Основное применение порождающих состязательных систем в современном обществе —

это атомная бомба по имени DeepFake.

DeepFake (от англ. Deep Learning — технология глубокого машинного обучения, и Fake — подделка) — один из самых революционных аспектов развития социальных коммуникаций, который обладает потенциалом изменить всю нашу цивилизацию.

Интенсивность, с которой виртуальность замещает реальность, давно вышла за рамки частных воплощений — от «фейк-ньюз» до «героя» сегодняшней реплики, программы DeepNude, — и превратилась в фундамент, на котором новые элиты выстраивают свои отношения с обществом. Мы даже не заметили, как вступили в эпоху фейк-цивилизации, которая будет только углубляться и совершенствоваться по мере углубления и совершенствования технологий морфинга.

У DeepFake два основных применения — порнография (точнее — ее виртуализация) и политика. Приблизительные пропорции — 9 к 1, хотя из-за маргинализации порнографии в СМИ создается впечатление, что процессы фейкизации в политике развиваются более интенсивно.

В реальности триумфальное шествие порнографии по планете не имеет аналогов. Назову лишь одну цифру, которая даст читателю представление о масштабах: по самым консервативным подсчетам,

порносюжеты составляют более 30 процентов (треть!) всего трафика мировой компьютерной сети.

У DeepFake, обслуживающей порнографию, — назовем ее для удобства DeepPorn, — есть родители. Папа, как можно догадаться, — это GAN, технология порождающих состязательных сетей. А вот мама — уже знакомая нам Саманта Коул, которая в 2017 извлекла на свет божий это распространенное в виртуальном мире, однако глубоко спрятанное от риаллайфа явление и популяризировала его в статье «Фейк-порнография, созданная искусственным интеллектом уже пришла, и теперь нас всех трахнули» (VICE, 11 декабря 2017 года).

В статье детально разбираются технологические аспекты ролика, на котором Галь Гадот (звезда «Бэтмена против Супермена» и «Чудо-женщины») занимается сексом со своим сводным братом.

На самом деле в кадре, конечно, не израильская дива, а продукт технологий DeepPorn.

Почему Саманта Коул считает, что «нас всех трахнули»?

Потому что технологии достигли таких головокружительных уровней правдоподобия, что сегодня отличить невооруженным глазом подделку от реальности рядовой нетизан не в состоянии.

Неслучайно любовные ролики глубоко обученных Скарлетт Джохансен, Эммы Уотсон, Кети Перри и Тейлор Свифт глубоко потрясенные сенсационными «утечками» обыватели загрузили десятки миллионов раз.

Единожды оседлав тему DeepPorn, Саманта Коул с нее уже никогда не слезала. Не было ни одного прецедента за последние два года, связанного с очередной подделкой половой жизни мировых знаменитостей, и ни одного усовершенствования в технологиях DeepFake, которые бы редактор VICE не популяризировала по всей планете.

В конце концов, стало сложно устанавливать причинно-следственные связи между творчеством Коул и популярностью извращений, которые она клеймила. Скажем, статья о DeepNude под названием «Это ужасающее приложение способно обнажить фотографию любой женщины одним кликом мыши» появилась на сайте VICE, судя по всему, до того, как сервер «Альберто» обвалился под натиском продаж.

Свой вывод я делаю по приписке к ее статье, появившейся уже после публикации: «Апдейт от 27 июня 15:03: создатель DeepNude объявил о том, что он удалил приложение». Согласитесь, сложно избавиться от мысли, что миллионы нетизанов сначала узнали о программе из статьи Саманты Коул, а уж потом обвалили сервер DeepNude неудержимым потоком своих заказов.

Я далек от мысли, что редактор VICE руководствуется неблаговидными мотивами, когда методично инструктирует миллионы читателей, как эффективно использовать движок DeepPorn для совершения полного набора преступлений: от «кражи идентичности» (identity theft) и «виртуального преследования» (cyberstalking) до «порномести» (revenge porn).

Вероятнее всего, Саманта Коул не очень разбирается в семиотике и не понимает, как функционируют каналы коммуникации в эпоху гиперинформированного общества.

Тем не менее, я убежден, что ответственные журналисты обязаны знать, что в современном информационном пространстве не существует таких понятий, как факт и выдумка. Эти реалии остались в далеком прошлом.

Сегодня факт — не то, что было в реальности, а то, о чем слышала критическая масса потребителей информации. Соответственно, выдумка (точнее, нереальность) — это то, что люди не знают.

Можно взять любое реальное событие и превратить его в выдумку, просто умолчав о его существовании. Причем совершенно неважно, если об этом событии вовсю трубят маргинальные СМИ. Достаточно того, чтобы мейнстримные каналы информации это событие проигнорировали — тогда считай, его и не было вовсе.

И наоборот: можно взять любую химерическую чушь и превратить ее в безусловную реальность, просто растиражировав эту информацию по каналам, чья пропускная способность гарантированно обеспечивает критическую массу осведомленности.

Странно, что редакторы и журналисты ключевых и культовых изданий об этой азбуке семиотики не догадываются. Или догадываются, но тогда это уже другая история.

Напоследок хочу вернуться к тому, с чего начал, — к программе DeepNude. Один вопрос не дает мне покоя: что такого особенного было в любительской утилите, использовавшей старую технологию, раз Саманта Коул взялась обеспечить ей всемирную популярность? Неужто те самые «30 секунд», которые требуются DeepNude для того, чтобы превратить одетую фотографию в раздетую?

В статье простота использования программы акцентируется прямым текстом: раньше, мол, для того чтобы сделать фейк-порновидео, домашнему компьютеру приходилось рендерить изображения часами, а теперь: один клик мыши и — voila! — «мы все голые»!

Позволю не поверить в эту версию, ибо программ с аналогичной DeepNude-функциональностью — пруд пруди. И все они такие же быстрые и легкие в употреблении.

Сомнения также вызывает предположение, связанное с особой реалистичностью DeepNude. Сама редакция VICE признает, что качество рендеринга в программе «Альберто» — так себе. Если только на изображении с высоким разрешением модель смотрит прямо в объектив и в кадре много обнаженной кожи, результат получается убедительным.

Что же тогда сподвигло Саманту Коул на подвиг виджилянте (как она себе это, видимо, представляет)?

Могу предположить, что негодование автора вызвало одно обстоятельство — отсутствие мужского функционала! Мужики с вульвами — вот ведь где обида порылась! Из-за мнимого сексизма сыр-бор и вышел.

Что тут скажешь? Наивно и глупо. И вот почему.

Бороться с DeepPorn как с социальным явлением — значит демонстрировать свою цивилизационную дремучесть.

Дело даже не в тысячелетней любви человечества ко всему скабрезному и сексуальному. Дело в карнавальной культуре, которая составляет суть западной цивилизации.

Месяц назад Дональд Трамп разместил в своем твиттере пошлейший (при этом очень качественный в технологическом отношении) DeepFake-видеоролик, в котором его злейший враг Нэнси Пелоcи (спикер палаты представителей) заикается и заговаривается в поистине похмельном ударе. Полагаю, президент США твитнул фейк не из любви к технологии GAN, а из-за простонародного наслаждения карнавальным действием.

“PELOSI STAMMERS THROUGH NEWS CONFERENCE” pic.twitter.com/1OyCyqRTuk — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2019

Это наслаждение искренне разделяют с Трампом миллионы обывателей, даже не из числа его избирателей. Точно так же, как сто лет назад его разделяли армии поклонников Чарли Чаплина, раздающего подзатыльники и пинки жалким персонажам, обычно страдающим физическими недостатками.

И Чарли Чаплин, и Саша «Борат» Коган, и DeepFake-видео с Обамой, Цукербергом, Пелоси, Галь Гадот и Скарлетт Джохансен — всё чистейший карнавал, любимое народное развлечение со времен Античности, если не раньше.

Посему, если вы не хотите, чтобы на каждом форуме пубертатные прыщавые юнцы выкладывали фейк-ролики порномести с участием давших им от ворот поворот барышень, нужно не бороться с сексизмом на глазах многомиллионной (предположительно, еще девственной) аудитории, а

включать мозг и не популяризировать хтонические инстинкты.

Но это только в том случае, если вам есть дело до самих пубертатных прыщавых юнцов и их подруг. Если вас интересует только повестка дня соратников по маргинальной борьбе, тогда, конечно, нужно трубить на весь мир о программе DeepNude и ее возмутительных мужиках с вульвами.