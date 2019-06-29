«Вода прибывает. И достигнет 15 метров»

Людей вывозят на лодках, аэролодках, снимают с крыш вертолетом. Мощное наводнение в Приангарье набирает силу. Передаю эти строки в редакцию в субботу вечером, и, по прогнозу регионального ГУ МЧС на воскресенье, из-за ливневых дождей в Восточном Саяне, в Тофаларии, на юге Иркутской области вода в реках Ия (на ней стоит Тулун), Уда (здесь Нижнеудинск, Широково, Октябрьский), Бирюса (Шиткино, Бирюсинск), Ока (Ухтуй) будет прибывать. По-видимому, подъем уровней воды продолжится и в понедельник. Это называют «ухудшением оперативной обстановки».

Перечисляю только некоторые города и поселки, куда зашла или заходит сейчас большая вода. Всего таких поселений на вечер субботы 31 (а пунктов временного размещения открыто 32), подтоплены или затоплены напрочь 3735 домов (в них жили более 9 тыс. человек). 32 социальных объекта, 13 мостов, 17 участков автомобильных дорог. Затоплен шестикилометровый отрезок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (это в самом Тулуне, здесь уровень воды над проезжей частью около трех метров, и он продолжает расти). Для грузовиков прежде закрыли 150-километровый отрезок федеральной дороги. Но сейчас, с вечера пятницы, стало невозможно проехать из Иркутска как в Братск, так и в Красноярск, а это означает, что автомобильное сообщение восточной части России с западной прекращено.

Иркутское ГУ МЧС оценивает это так: «Участок федеральной трассы в Тулуне безнадежно перекрыт стремительным водным потоком. Здесь скопились десятки автомобилей и людей, желающих проехать, однако сделать это невозможно». И сообщает об одном из отчаявшихся: «Молодой человек отправился покорять водную преграду. В руках была сумка с вещами и ноутбук. Парень стал тонуть, его подхватило быстрое течение ледяной реки и понесло на глазах десятков очевидцев» Далее про то, как его ловко спасли. «Обсохнув немного, он продолжил свой маршрут».

Ранее сообщалось о гибели в Тулунском районе двоих, старика и мальчика (86 и 8 лет): они ночью самостоятельно эвакуировались из поселка Евдокимовского.

Лодка перевернулась, родители ребенка и еще одна супружеская пара (всего в лодке находились шесть человек) спаслись. Однако гибель деда с внуком пока не подтверждена, тела не найдены, в областном правительстве говорят, что они числятся пропавшими (таковых всего трое). Погиб один человек, госпитализированы 16.

Сколько потеряно домашнего скота, никто пока ответить не может. 27 тысяч жителей сорока поселений остались без электроснабжения из-за паводка.

Паводок в Тулуне. Фото: Тулун.Life / Vkontakte

Тулунский водозабор (обеспечивал 42-тысячный город) полностью затоплен и отключен. И здесь сейчас наиболее проблемная зона. Затоплен не только частный сектор в центральной левобережной части города (где проживали в основном люди старшего поколения), подтоплены и многоэтажки, в которых жителям первых этажей пришлось переносить свои вещи на верхние. В субботу муниципалитет оповещал, что можно набрать самостоятельно воду на четырех водонапорных башнях, однако уже спустя несколько часов горожане начали писать в соцсетях, что воду дают не по всем этим адресам.

В Тулуне в нескольких местах прорвало дамбу (сейчас она полностью под водой). В МЧС опровергают сообщение одного из чиновников Куйтунского района, прозвучавшее на селекторном совещании с Иркутском, о прорыве также дамбы на Оке (притоке Ангары) — это угрожало тремстам жителям, живущим ниже.

В полиции утверждают, что мародерства нет, однако региональные власти сообщают, что «есть факты увеличения стоимости продуктов питания и питьевой воды на территориях, пострадавших от наводнения». В Тулуне, например, цена на хлеб выросла до 100 рублей за буханку — это говорят чиновники и депутаты, а народ в комментариях на официальной странице мэрии Тулуна «ВК» (сайт не работает) свидетельствует, что на вокзале хлеб продают и по 150.

Иркутский премьер Руслан Болотов потребовал разобраться с ценами на хлеб и питьевую воду (ее сейчас берут из артезианских скважин).

Каким образом власти собираются взывать к совести той части глубинного народа, что наживается на другой, более глубинной, — неясно.

Поручение дано на заседании комиссии ЧС службе потребительского рынка: «совместно с правоохранительными органами разобраться и оперативно принять меры», «установить жесткий контроль над ценами» и т.п.

Эвакуация пострадавших от паводка жителей Тулуна. Фото: Тулун.Life / Vkontakte

В то же время эти же вроде люди вторые сутки пластаются без отдыха, помогая землякам. Это хорошо видно по районам, где еще есть электричество и связь, — народ через соцсети договаривается и едет. У кого лодки — работают рядом со спасателями. Предлагают кров, зовут «утопленников» к себе домой. Собирают и развозят гуманитарку (речь о тоннах). Правда, комплексный центр соцобслуживания Тайшета попросил «при приобретении продуктов для пострадавших обращать внимание на сроки годности».

Губернатор Сергей Левченко сообщил, что выделены 980 млн рублей из федерального бюджета и областного резервного фонда на компенсации потерпевшим. Тем, кто «окончательно потерял жилье», предложат «за те средства, которые положены по утрате имущества и жилого помещения, построить жилье здесь либо приобрести его в других населенных пунктах». Сибирский полпред Сергей Меняйло: «Выплаты сразу — это 10 тыс. рублей, сейчас списки составляются. Потом в зависимости от ущерба: 50 или 100 тыс. рублей. А дальше уже будут приняты решения по жилью, и из федерального бюджета будет соответствующая субсидия. Тем, у кого дома утрачены, жилье будет предоставлено».

С самого утра субботы, когда президент России еще встречался в Японии с германским канцлером,

иркутские СМИ и соцсети, не доверяя мировой прессе, уже вовсю сообщали, что Путин срочно вылетает в Иркутск, что «борт № 1» уже над областью, что вот он уже приземлился в Братске, что президент уже всех строит и что уже все разруливает.

Что в Тулуне вода испугалась и начала спадать! Кстати, действительно: как только заговорили о Путине, официальный паблик мэрии Тулуна начал фиксировать снижение уровня воды в реке Ия — на четыре сантиметра, потом на шесть, на восемь. К 21 часу субботы он снизился до 13,69 м (при критической отметке в 7 метров).

Вместе с тем, напомню, по данным на субботу регионального главка МЧС и управления по гидрометеорологии, «в ближайшие сутки уровень воды продолжит подниматься на реке Ия, в городе Тулуне он превысит отметку в 14–15 метров».