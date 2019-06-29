Сломанная Россия

Петр Саруханов / «Новая газета»

То, что выборы всех уровней у нас сломаны, известно не первый год. Прежде, однако, предполагалось, что ломали их профессионалы своего дела и с конкретной целью. Электоральные циклы должны были работать так, чтобы оппозиционеры и смутьяны не проникли ни на одну сколько-нибудь значимую должность. Выборы фактически превратились в систему квот для представителей правящей партии — «Единой России», которые собирались править до скончания веков, охраняя стабильность. Сегодня ситуация быстро меняется. К лету 2019 года сломанная российская демократия начала представлять угрозу для тех, кто ее ломал.

Самый понятный пример связан со сбором подписей в поддержку выдвижения независимых кандидатов. Эта мера вводилась как откровенно заградительная против тех, кто пытался попасть во власть без протекции администрации президента и местных властей. Представители «парламентских партий», пользующиеся такой протекцией по определению, избавлены от подписной повинности. При этом

ненависть граждан к «Единой России» достигла такого уровня, что баллотироваться от нее отказываются даже члены этой партии.

Это видно в случаях стартовавшей кампании в Мосгордуму, выдвижения врио петербургского губернатора Беглова на региональных выборах и по всей стране. Провластным кандидатам теперь нужно массово играть по тем правилам, которые были придуманы для того, чтобы не пускать оппозицию на выборы.

Разумеется, ставка тут делалась на то, что сбор подписей не станет проблемой для согласованных кандидатов и превратится для них в чистую формальность. Однако активисты Навального вскрыли сразу два случая массового рисования подписей за провластных самовыдвиженцев.

В Петербурге, судя по всему, рисовали за врио Беглова, в Москве — за околоединороссов, направляющихся в городскую Думу.

Рисование — слово безобидное, но в данном контексте означает уголовное преступление.

С таким бэкграундом «властевыдвиженцев», мимикрирующих под независимых кандидатов, граждан будет очень трудно убедить в том, что осенние выборы прошли по закону и что выбранные на них представляют хоть кого-то из нас. В ход сейчас идут самые дремучие политтехнологии: от многочисленных спойлеров (в Москве выдвигаются, например, Сергей — «Паук» — Троицкий и пранкер Вован) до нападений на независимых кандидатов.

На это можно возразить, что российская власть не первое десятилетие не представляет российский народ и что все давно к этому привыкли. Но, кажется, сломанные выборы начинают давать о себе знать и в этом вопросе.

Карта страны буквально расчерчена точками социального напряжения — от Шиеса на севере до Кизляра на юге. Властям просто нечего предложить протестующим:

у них нет ни возможности решать серьезные проблемы, ни политиков, которым доверяли бы граждане, ни, наконец, способа снова отвлечь россиян от проблем чем-нибудь вроде присоединения Крыма или хотя бы чемпионата мира по футболу.

Так что сейчас на встречных курсах развиваются две цепочки событий.

С одной стороны, дискредитированная уже на старте электоральная кампания и полная неспособность властей добиться избрания во власть кандидатов, которым хотя бы немного доверяли избиратели. Взяться таким людям, собственно, неоткуда, потому что сделать карьеру публичного политика, не связанную с «Единой Россией» или группой «сторонников президента» в «системной оппозиции», в последнее десятилетие было невозможно. С другой — активное недовольство граждан, стоящих на защите своих экономических и социальных прав. Для последних единственной формой политического представительства на ближайшие годы останутся уличные протесты, ведь избрать своих кандидатов им не дадут.

И, похоже, что настоящими бунтовщиками и подстрекателями здесь являются те, кто привел страну к этому состоянию.