10 тысяч за классификацию мусора
Как организатор новосибирской монстрации сделал маленький бизнес на московской полиции
Ян Шенкманспецкор
27 июня Мещанский суд Москвы выписал художнику Артему Лоскутову штраф десять тысяч. Так Лоскутова наказали за плакат «Мусора хуже говна», с которым он вышел 23 июня на проспект Сахарова. Пишем эти громкие слова («мусора», «говно») без опаски, так как суд не нашел в самом лозунге ничего криминального. Оштрафовали его за другое.
— Cмелая акция, Артем. У нас и за меньшее сажают, а тебя опять пронесло.
— Да какая акция! Я шел туда вообще без плаката. На входе у рамок взял листок и на обратной стороне написал. Чисто импульсивный жест, просто не мог больше сдерживаться.
— Я видел, в какой ярости ты был, когда взяли Голунова. Все тогда возмутились, но ты эту ситуацию принял как-то особенно близко к сердцу.
— Так совпало, что как раз в тот момент я получил отказ в визе от американского консульства, и как раз из-за дела о подбросе наркотиков. Обидно же! Российское государство меня наказало, наркотики подбросило, признало виновным. Но с тех пор прошло десять лет, мы легализовали монстрацию, я делал выставки, получил премию «Инновация». И вдруг американское государство, которое тут вообще ни при чем, мне это дело припомнило.
Вытащили из тюрьмы меня тогда, кстати, благодаря журналистам, в том числе Голунову, который репортаж написал.
И вот теперь все это повторяется с ним самим — естественно, я был в ярости!
Одно дело, когда подбрасывают наркотики мне, студенту с дредами, которого не знает никто, а совсем другое — суперзаметный журналист Голунов, с ним просто не должно такого происходить, это уж совсем внаглую. Если бесправный гражданин попадает в силки полиции, все понимают — ну что уж тут, страна такая у нас. А теперь, оказывается, можно еще и вот так. И я понимаю, что за 10 лет вообще ничего не изменилось: как подбрасывали, так и подбрасывают, только более дерзко.
— Кстати, твой обидчик, в отличие от обидчиков Голунова, уже сидит.
— Да, Борников, эшник, который траву мне подбросил, получил 8 лет строгого режима. Они подбрасывали героин и вымогали деньги за освобождение. Их было четверо, но посадили одного из четверых, потому что попался. А голуновские? Они просто отстранены. А они вообще-то совершили преступление: распространили наркотики с использованием служебного положения. Ведомство от них не очищается, и это пятно на репутации, которое хуже говна.
— Тут с тобой трудно спорить, но есть закон о неуважении к представителям власти.
— А где я его проявил? Писали, что Лоскутов вышел с плакатом, оскорбительным для полиции. А почему, черт побери, он оскорбителен? Я про полицию не писал ничего плохого, я писал про мусоров, которые мешают нам жить. Наверняка в полиции есть сотрудники, не совершавшие преступлений, и они переживают, что в их ведомстве такие стремные люди, которые портят всем карму. Но в чьих силах это ведомство очистить? Я, как могу, так и призываю к этому.
Как у меня получилось сформулировать, так и сформулировал, ну как смог, извините.
Но что-то надо делать, я уже не могу это в себе держать.
Сейчас модно говорить о травмах, у кого-то насилие, у кого-то что-то еще. Давай я расскажу о своей: в 22 года я оказался в тюрьме, там тебе в реальном времени объясняют, какое у нас правосудие, какая правоохранительная система, насколько ты бесправен, просто тотально. Как молодому человеку начинать жизнь с этими ощущениями? Когда тебе в начале жизни дали такой пинок, это задает совершенно определенный вектор в твоих дальнейших взаимоотношениях с государством.
На днях у нас развернулась дискуссия в соцсетях: что хуже — мусор или говно? Говно не подбросит тебе наркотики, не изобьет тебя, правда? Я запилил опрос, и выяснилось, что с моим плакатом согласны 86% опрошенных. 86% за то, что мусора хуже, 14% — что лучше. Нет, не так: 14% считают, что говно хуже, чем мусора. Это наша скрепа такая — отношение к мусорам. Идет дискуссия, меня спрашивают: «А вот к кому ты пойдешь, если тебе в подворотне по лицу прилетит?» А мне последний раз в подворотне прилетало от мусоров непосредственно. Я написал заяву. С камеры все записи пропали, никого не поймали, а на меня завели дело за пост в Сети после этого. В следующий раз я лучше к говну пойду, чем вот так.
— Как на твой плакат отреагировала полиция?
— Довольно грубо, ссадина до сих пор не прошла. По омоновцам было видно, что их задело. Потащили к автобусу, ноги давай мне распинывать. Я говорю: «Полегче! Что вообще происходит?» Но уже в отделении все были довольно вежливы, сидели, писали рапорты. Говорят: «У кого тут плакат «Все мусора говно»? — «У меня другой плакат, пожалуйста, внимательнее, такого я не писал». «Ну вы же говном нас назвали». «Вас не называл, не надо накручивать, все-таки разница есть».
Майор сказал: «А ты знаешь, откуда вообще слово такое «мусор»? — «Московский уголовный сыск». — «Правильно, молодец».
— Прямо идиллия!
— В протоколе, между тем, написано, что у меня неоднократно требовали убрать плакат, а я сопротивлялся, отказывался. Это откровенная ложь. У меня 15 лет опыта судов за митинги, и я бы, наверное, отреагировал, если б мне сделали замечание. Скажут «убери» — уберу. Обидится кто-то или решит, что я мешаю — да не вопрос. Но ничего такого не было даже близко.
— А что сказал суд о твоем плакате?
— К тексту претензий нет.Криминальным, по их версии, был не плакат, а поступок: выход с плакатом, не соответствующим тематике митинга. То есть он нормальный, просто теме не соответствовал. Притом что тема — полицейский произвол, мы же помним. Прямо торжество демократии: я наказан за то, что помешал людям реализовать свое право на митинг. Кстати, это не дело полиции — отслеживать наши лозунги. Открываю закон о порядке проведения митинга, который якобы я нарушил. Но там нет ничего о том, что тема может совпадать или не совпадать.
— Что было дальше?
— Я с удивлением обнаружил, что информация о моем плакате разошлась шире, чем можно было предположить. Сидел и читал издания, которые поместили фразу про мусоров в заголовок. Их прямо реально много. Я держал плакат полчаса, а дальше он начал жить собственной жизнью через журналистские заголовки. Чувствуется, что редакторы, которые помещают мой лозунг в заголовок, выражают скрытое согласие с этим лозунгом. Ты ведь можешь его игнорировать, если не согласен, можешь поставить точечки. Но нет, пишут полностью.
Судья постаралась немножко смягчить удар, когда в постановлении написала «хуже г…», хотя слово «говно» никем не запрещено.
Но она понимает, что это история вирусная, и каждый раз, когда она упоминает текст лозунга, она помогает в его распространении. В протоколе, кстати, текст фигурирует полностью.
— Теперь осталось сделать футболки с надписью и ходить в них на митинги.
— Ты шутишь, а люди уже просят меня об этом. Да, сделаем и футболки. Все происходит стремительно, у меня уже и плакат купили за 41 тысячу рублей. И я даже не знаю кто, анонимный пользователь. Ему хочется иметь такой плакат, чувствовать, что он причастен к истории. И это только начало. Кому сказать спасибо? Наверное, московской полиции. Благодаря их усилиям шум вокруг плаката стоит уже неделю. А ведь могли не заметить меня, и никакого шума бы не было.
— История эта балансирует на грани страшного и смешного, юмора и агрессии. У тебя ведь, несмотря на весь тяжелый опыт, нет ненависти к полиции, к полицейским как таковым. Но мы же видим, что вокруг полно людей, у которых накипело, они не считывают нюансы.
— Думаешь, я подниму плакат, и все пойдут мочить полицейских, жечь машины и отделения? Это так не работает. Дело ведь не в плакате. Тем более что я не призывал ни к чему и даже не требовал ничего.
— Но порадовал ты публику сильно.
— И хорошо. Мы живем в России, где случай порадоваться нам выпадает нечасто. Если я своим не очень обдуманным поступком могу кому-то поднять настроение, слава богу.