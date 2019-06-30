Харви Вайнштейн и аленький цветочек

Драматург Вырыпаев в этой премьере — сам себе и режиссер (совместно с Никитой Владимировым). Жанр пьесы автор определил как stand-up мюзикл… но можно назвать «Нэнси» и колодой монологов, беспрестанно и умело, в красном свете и грохоте дискотек тасуемых, тасуемых, тасуемых у рампы.

Собственно — это вырыпаевский жанр, им самим над собою признанный. Так сделаны его «Пьяные» (и театралы помнят успех спектакля Андрея Могучего в БДТ). Так построена пьеса «Иранская конференция», ставшая в постановке Виктора Рыжакова хитом сезона в Театре наций.

В ходе «Иранской конференции» Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Игорь Гордин, Ингеборга Дапкунайте, Авангард Леонтьев одушевляют у рампы — залу в лицо — точные и злые догадки о судьбах мира, утратившего вместе с чувством Бога чувство долга. Мира, где в абсолют возведено умение хотеть и «желание брать». Все — включая душевный комфорт.

«Нэнси» — беглая, насмешливая зарисовка «пяти вечеров» того же мира. Его девичья сказка.

Сюжет вечный: огни большого города, Золушка (Полина Пахомова) пашет в фаст-фуде с семи утра. После смены, как столики протрет, — бежит на кинопробы. Сохраняет загадочность Холли Голайтли, которую вот-вот настигнет успех, атас, джекпот. Нежно отстраняет честного-влюбленного менеджера среднего звена Томми. Слушает вполуха жесткую феминистку целых тридцати лет от роду, не понятую миром Бетти (Полина Белоусова) и совсем зеленую, несовершеннолетнюю прожигательницу жизни Кэтти, косеющую от первого коктейля. Все с той же нежной блуждающей улыбкой: у меня все похоже, но много сложней и содержательней…

Гремит музыка Андрея Самсонова. В действе сливаются мечты тинейджеров и тонкая пародия.

Нэнси, ясно дело, на кинопробах обожжется: в очень звездном отеле, в номере 666 столкнется с продюсером Джонатаном (Илья Лыков). Трудно сказать, что для бедняжки оскорбительней — прямое домогательство или речи великого человека: а теперь решай, кто ты: завоевательница своей судьбы или трепетная тряпка?! Одна из тысяч тряпок, какими в этом городе моют мостовую, пока не расквасят тряпку в клочья, чтобы взять свежую, такую же точно: тряпки заменимы легко…

Впрочем, это чудовище шоу-бизнеса вскоре строго накажет судьба большой любовью.

Молодые актеры «Современника» динамичны, пластически азартны, музыкальны. Мир угарной мечты, всесветной дискотеки с алыми сполохами движется по сцене с драйвом. Адреналиновый «Аленький цветочек»-2019» побеждает публику. Зал полон сверстников Нэнси, они ликуют.