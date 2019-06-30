85 процентов нищих

Когда по главной прямой линии чиновница под видом простой домохозяйки пожаловалась на детские пособия в 50 рублей, следовало насторожиться. Потом объявили о «медведевских» 10 тысячах доплаты на ребенка от полутора до трех лет, и я лично стала ждать подвоха.

Помните, как перед президентскими выборами все телеканалы рекламировали легендарные десять тысяч на ребенка до полутора лет? Их тогда пообещали всем. А потом скромно уточнили, что платить будут только семьям с доходом меньше полутора прожиточных минимума на взрослого. И тихонечко добавили, что деньги на второго станут высчитывать из материнского капитала. И назвали выплату «путинской». Откуда будут вычитать медведевские десять тысяч, страшно даже представить.

Слушайте, что такое десять тысяч в России? Для большинства людей это огромные деньги. Их обещают платить тем, у кого доход на взрослого в семье ниже двух прожиточных минимумов, или примерно 45 тыс. руб­лей. Для кого-то это будет доплата в размере одной пятой домашнего бюджета, а для кого-то, например, для матери-одиночки, которая работает бухгалтером в столовой в маленьком городке, 10 тысяч — ​это 100-процентное увеличение дохода. В нормальных странах пособия и доплаты рассчитывают исходя из некоего достойного минимума, до которого каждого нужно дотянуть. Если признано, что семье из трех человек требуется на месяц не менее 55 тысяч, тогда каждому доплачивайте столько, сколько до этой суммы не хватает.

У двух семей, живущих через стенку, разница в семейном бюджете — ​в 500 рублей. Легкий взмах волшебной палочки — ​и одна семья получает 55 тысяч, а другая остается с условными 45 500 руб. 00 коп. Отличная инициатива! У нас из-за «путинской» выплаты уже соседи перессорились. Теперь пойдут по второму кругу.

Не говоря о том, что сам факт необходимости этих не то подачек, не то затычек для ртов позорен. Оказывается, в России люди, чей доход даже в два раза выше прожиточного минимума, не способны прокормить ребенка. 45 тыс. рублей в семье с ребенком это, как правило, зарплата отца и 50 рублей детского пособия. Потому что матери не работают, им с детьми такого возраста на руках устроиться сложно: в садики очередь, ясельные группы сокращают, да и не нужна никому работница с малышом. До полутора лет мать получает декретные, которые, как правило, равны минимальной сумме 6 554 руб. 9 коп., потому что множество женщин работают с серой зарплатой или их увольняют в канун выхода в декрет.

Потом пособие превращается в 50 ежемесячных руб­лей. Женщина по-настоящему возобновляет карьеру не через полтора года после родов, а через семь, когда ребенок идет в школу и может себя после уроков занять. До этого времени семья в основном живет на деньги отца. Если он есть.

А теперь — ​внимание: сколько людей в России зарабатывают 45 тысяч в месяц и больше?

Узнать это не так-то просто. По косвенным данным можно предположить, что такие доходы максимум у 15% граждан. Это вместе с топ-менеджерами госкорпораций и генералами армии. Последние данные о модальной, то есть самой часто встречающейся зарплате, Росстат публиковал в 2017 году. В Петербурге, например, она составляла 16 495 рублей. В Подмосковье — ​13 381. В Ленобласти — ​8308.

Горькая правда — ​подавляющему большинству россиян не хватает денег обеспечить ребенка самым необходимым. В том числе значительному числу бедолаг, волею судеб угодивших со своими якобы повышенными доходами в средний класс.

И это притом что ребенок до полутора лет обходится в копейки, он мало ест и не успевает сносить одежду. После полутора расходы незначительно увеличиваются. С трех как раз начинаются серьезные траты. А самые страшные — ​после пяти. Неслучайно Росстат в начале года признал наиболее уязвимыми для бедности женщин с детьми до шести лет. Я бы уточнила — ​с детьми от полутора до семи. Возраст, когда даже минимальные декретные уже не платят, а на работу еще не берут. Только это не бедность — ​это нищета. У нас примерно 85 процентов населения нищие. Им не на что прокормить своих детей.