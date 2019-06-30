Город под грифом «секретно»

На прошлой неделе СМИ и социальные сети обсуждали историю о том, как КБ «Стрелка» разработало за 300 миллионов рублей 300-страничную не то стратегию, не то концепцию развития Сергиева Посада как русского Ватикана до 2025 года. Главная проблема в том, что никто не может точно сказать, что же это за документ и чем это грозит подмосковному городу и федеральному бюджету.

Сергиев Посад — это город на севере Подмосковья, в нем живет чуть больше 100 тысяч человек. Город входит в Золотое кольцо — там расположена Троице-Сергиева лавра и ряд других важных для православной культуры локаций. Не занятые в сфере религии и туризма жители, как правило, работают либо в Москве, либо в Королеве и Мытищах. Бюджет Сергиева Посада по российским меркам довольно крупный — свыше 6 млрд рублей. Это не помешало «Ведомостям» привести оценку реализации разработанной «Стрелкой» программы в 140 млрд руб­лей, а «Коммерсанту» — в 60 млрд руб­лей.

Но в чем издания точно сходились, так это в оценке контракта «Стрелки» и Дом.рф (бывшего Агентства ипотечного и жилищного кредитования). «Ведомости» указали цифру в 300 млн рублей, «Коммерсантъ» — 295 млн. Для последующего рассуждения пять миллионов туда, пять миллионов сюда — не так важно. Важно то, что для того, чтобы обсуждать этот новостной повод, у нас недостаточно открытых данных.

В чем причина сомнений и пристального внимания к работе КБ «Стрелка» по Сергиеву Посаду? Сюжет про концепцию «православного Ватикана» тут наименее интересен. Эта идея еще в 1990-е годы прорабатывалась методологами вместе с отцом российской урбанистики Вячеславом Глазычевым. Это хороший вибрирующий, соответствующий месту сюжет. Что действительно заставляет задуматься, так это то, что ни один из документов, описанных в сообщениях СМИ 2017-2018 годов, до сих пор не опубликован, хотя работы по их разработке и закончились зимой прошлого года.

Почему важна публичность этих документов? Во-первых, это документы, созданные на деньги федерального бюджета. Фактически каждый россиянин вложил 2–3 рубля своих налогов в разработку этих документов для территории Сергиева Посада. Стратегия пространственного развития России стоила кратно меньше. Во-вторых, с малыми и средними городами работает достаточно большое количество российских специалистов. Нам важно знать, какие практики применяются для работы с такими территориями, кто, что и как делает, какие инструменты работают, а какие нет, какие работы сколько стоят. Это называется рынок.

Мы знаем, что для международного рынка городского консалтинга 300 миллионов рублей — это в целом возможная цена, бывают и большие контракты. Но эта цена как-то завязана на технологиях, результирующих документах и артефактах, статусе специалистов. Нам, урбанистам, важно это знать как исполнителям, муниципалитетам — как заказчикам, а горожанам всех других российских городов — как избирателям муниципальной власти.

Закрытость документов, произведенных «Стрелкой» по заказу Дом.рф, объясняется тем, что Дом.рф формально не является государственной структурой, поэтому ее заказы не подлежат ни закону о госзакупках, ни закону об открытых данных. Это можно было бы счесть экспериментом, если бы не факт того, что на такой формат работы «Стрелка» переключилась после конфликтов, связанных с расследованиями и судебными разбирательствами по его работам в рамках программы «Моя улица» с московской мэрией по 44-ФЗ (закон о госзакупках. — Ред.).

Так вышло, что разработанный почти за 1 млрд рублей КБ «Стрелка» «Стандарт благоустройства улиц» оказался дизайнерски перерисованными учебниками и СНИПами. После расследований, связанных с этим документом, на уровне московской мэрии было принято решение не принимать этот документ в качестве норматива. В результате на сайте проекта «Моя улица» ссылка на него не работает, а муниципальные депутаты Москвы могут получить этот документ на руки только по решению суда.

Я мечтаю, чтобы любые документы, касающиеся пространственного развития территорий моей страны — будь то страновые стратегии, региональные или муниципальные, — создавались при активном публичном обсуждении, при широком освещении в медиа. Чтобы они создавались на основании открытых прозрачных конкурсных процедур. Чтобы все материалы таких разработок были в открытом доступе, чтобы участники этих разработок могли обоснованно друг друга критиковать, спорить о преимуществах и недостатках тех или иных методов планирования и стратегирования. И чтобы результаты этих работ были открыты и публичны.

Петр Иванов,

социолог города