«Против «Единой России»? Я подпишусь!»

В воскресенье на Трубной площади прошел «День подписи» — жители разных районов Москвы могли поддержать регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму от своего округа. Оценить количество людей было сложно — после рамок у шатров толпились муниципальные депутаты, журналисты, и лишь изредка подходили люди с паспортами. Правда, кандидаты сами понимали, что не могли рассчитывать на значительный приток подписей сегодня, главный смысл мероприятия был в том, чтобы напомнить москвичам: осталось всего 5 дней, чтобы демократы получили шанс на регистрацию.

На «Дне подписи» были шатры и плакаты Дмитрия и Геннадия Гудковых, Любови Соболь, Сергея Митрохина, Владимира Милова, Илья Яшина и многих других.

Корреспондент «Новой» поговорила с независимыми депутатами о том, как они оценивают старт кампании.

Люди говорят: «Ой, это человек известный в своем округе, популярный, у нее там все хорошо». А на самом деле — ровно наоборот».

Елена Русакова 37-й округ (районы Гагаринский, Академический, Ломоносовский, Проспект Вернадского). Кандидат от партии «Яблоко»

— Здесь я не рассчитывала много собрать, потому что с нашего юго-запада в центр плохо ездят. Все знают, что у нас самый оппозиционный округ в городе. Все поэтому наивно думают, что мы уже все собрали. Но я знаю, что мне нужно собрать еще не менее 1,5 тысячи. И это в тех условиях, когда коммерческие сборщики уже в основном прекратили работу.

Основные наши работники — это те, кто собирает за идею. Они работающие, у них мало свободного времени. Нужно много людей, которые бы оповещали, что происходит сбор подписей. Мы все время сталкиваемся с тем, что люди, которых нет в социальных сетях, вообще не в курсе, что идет сбор подписей и что это ограничено по срокам. Это, в том числе, люди старшего поколения.

Оповещений практически нет, нам это доступно только через социальные сети. Да, это мероприятие может прорекламировать кандидатов, но я считаю, что самое главное — это информация о том, что осталось 5 дней и надо бросать все дела. Я не знаю практически никого из кандидатов, у которых все было бы отлично. В основном ни у кого нет гарантий. Нужна огромная общественная мобилизация в эти дни.

Мы получаем меньше подписей, потому что, когда все думают, что все и так хорошо — возникает проблема.

«Говоришь: «Я против «Единой России», — сразу: «Давайте сюда свой лист, я подпишусь».

Владимир Милов округ №35 (районы Коньково и Теплый Стан). Кандидат от команды Алексея Навального

— С подписями у нас напряженная ситуация — сейчас уже больше четырех тысяч собрано (всего для регистрации требуются подписи 3% избирателей из округа — это около 5 тысяч человек. — Ред.). Мы добираем, но очень тяжело, конечно. Сюда мы не прислали своих сборщиков. У меня один из самых дальних округов от центра, вероятность, что здесь будут люди из нашего округа — очень маленькая. Если они будут, мы их направляем в центр сбора подписей, который здесь рядом. А пришел я, чтобы проявить солидарность с коллегами.

У нас есть административный кандидат Наталья Метлина, которая идет самовыдвиженцем, но ее поддерживают власти, управа водит за ручки, она печатается в официальной газете префектуры. Так вот у них много сборщиков подписей, и наши ребята даже сами оставляли им свои подписи. Они не спрашивают паспортов, берут подписи у людей, которые не то что в этом округе не прописаны, они не из Москвы вообще. У меня такое ощущение, что ее работники сбор подписей ведут для визуального впечатления, а реально они где-то сидят и их рисуют.

Нужно менять требование о сборе подписей. Весь процесс, который мы сейчас видим, — это идиотизм полный. Вместо реальной агитации, мы занимаемся упражнениями в каллиграфии. «Пожалуйста, сделайте так, чтобы ваша подпись не вышла за графу, потренируйтесь на чистом подписном листе», «Нельзя после даты писать слово год». Избиратели автоматически это ставят, а ЦИК подпись вычеркивает. Эти придирки не имеют отношения к реальному избирательному процессу.

Все знают, про 86% за Путина. К Путину в целом нормально относятся. Но в процессе сбора не встречаем фанатов «Единой России», власти. Таких людей процентов пять. Людей, которые настроены негативно к власти — очень много. Говоришь: «Я против «Единой России», сразу: «Давайте сюда свой лист, я подпишусь». От «Единой России» бегут как от чумы. Даже те, кто мог бы избраться спокойно, которые много лет в Мосгордуме сидят, тоже идут самовыдвиженцами, потому что этот бренд тянет их вниз.

«Как показывает практика, за «ноунейма» собирать даже легче»

Александр Соловьев 3-й округ (Покровское-Стрешнево, Митино, часть района Щукино). Кандидат от команды Дмитрия Гудкова

— С подписями у меня очень сложная ситуация. Сегодня у меня вышло 38 человек собирать подписи. А для того, чтобы собирать нужное количество подписей — надо 80 человек ежедневно. Сейчас сборщики начали звать своих друзей, но не факт, что все выйдут. Подписей без отбраковки — 4370, а нужно всего — 5700. Но, к сожалению, я вынужден признать, что процент брака очень высокий — подписей 400—500 придется выбросить. Они плохо заполнены. Многие, кто зовет своих друзей, — не говорят им, чтобы приходили в штаб на инструктаж. Несколько раз мы выявляли ребят, которые приходят под видом «наших», они осознанно рисуют подписи, чтобы это пошло в брак. Они даже не заморачиваются, несуществующие адреса вбивают. Зачем так топорно делать — непонятно.

Тот факт, что «Справедливая Россия» выставила мне спойлера с таким же именем и такой же фамилией, говорит о том, что я делаю все верно. У меня в конкурентах есть некий Александр Соловьев, просто он Сергеевич, а я — Юрьевич.

Узнаваемость у меня нулевая, конечно. Но как показывает практика, за «ноунейма» собирать даже легче. Я рассказываю свою позицию, говорю, что против «Единой России» — люди останавливаются и спрашивают: «Где подписать?». Я просто иногда стою у баннера уставший, по остановке прохожу и объявляю: «Так, кто тут против «Единой России?».

Жители больше всего хотят, чтобы перестали бесконечно воровать на благоустройстве. Они за благоустройство, но видят, что каждый год меняются новые бордюры, снимается асфальт — кладется новый. Я вижу у людей очень простой запрос — «пусть эти деньги тратятся на школы или поликлиники». У нас власть довела до того, что, если хотя бы от людей отстанут — уже доброе дело сделают.

«Они еще постригли женщину похоже на меня, пиджак надели такой же красный и наш дизайн утащили»

Юлия Галямина 9-й округ (Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, Бескудниковский). Кандидат от партии «Яблоко»

— Нам бы и не согласовали это мероприятие, если бы это был настоящий митинг. Мы смогли придумать такую форму, когда скопления людей нет. Я сейчас собрала 10 подписей. А в целом на утро у нас было чуть больше 4 тысяч.

У нас в округе есть рисовальщики подписей — они везде есть. Какие-то фейковые сборщики, которые ходили в дома до нас. Жители нам говорят, когда мы к ним приходим: «А к нам уже ваши приходили». Кандидаты у нас есть с похожими фамилиями: Галенкина, Ганялина и Голуенко. Они еще постригли женщину похоже на меня, пиджак надели такой же красный и наш дизайн утащили.

Люди хотят от депутата, чтобы их просто не трогали. Всех ужасно достало благоустройство. Перекладывание плитки, асфальта — это все бесконечно. Людям реально нужно больше детских садов, поликлиник, поменьше точечной застройки, побольше зелени, хороший уход за газонами, отсутствие реагентов. Они хотят более комфортной жизни.

Так массово, как на муниципальных выборах, конечно, мы не пройдем, но несколько человек пройти могут, если их зарегистрируют — здесь уже важная роль у москвичей. Москвичи должны настаивать. Выходить сюда, подписываться, приходить на митинги, если нас не зарегистрируют. Второе, что важно — это финансирование. Вообще, мы уже достаточно опытные с точки зрения политтехнологий, у нас есть главное, чего нет у наших оппонентов — это репутация.

«Это нужное мероприятие для той неподъемной истории, которую мы сейчас все пытаемся вытянуть»

Кирилл Гончаров округ № 32 (Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон). Кандидат от партии «Яблоко»

— Всего на данный момент у нас собрано 3300. Здесь собрали около 15 подписей. В день мы собираем по 300 подписей, так что, думаю, в четверг подготовим их к сдаче.

Мне кажется, эта кампания отличается от предыдущих тем, что создается и формируется новая политическая культура, когда люди уже не ждут одобрения чиновников, а берут инициативу в свои руки. Многие сами нам звонят в штаб, либо вызывают сборщика себе домой. Плюс мы делаем поквартирный обход, но очень мало открывают, около 4% в день.

Жители ничего не хотят от кандидатов. Просто им нужно, чтобы в Москву вернулась политика. Всех волнует местное самоуправление и вовлеченность людей в политику. Люди хотят, чтобы их слушали.

Сегодня это нужное мероприятие для фона той неподъемной истории, которую мы сейчас все пытаемся вытянуть. Важно, чтобы люди знали, что формируется целый пул независимых кандидатов. Люди приходят сюда не с каменным лицом, они могут познакомиться с кандидатом, послушать хорошую музыку, познакомиться друг с другом.

«Очень важно показать избирателям, что мы готовы действовать вместе и у нас единая команда»

Илья Яшин 45-й округ (Басманный, Красносельский, Мещанский и Сокольники)

— Я думаю, что мы успеем собрать подписи — у нас небольшой дефицит, осталось буквально несколько сотен. Сейчас уже ведем проверки того, что есть. Мне есть о чем рассказать своим избирателям. Я начал кампанию с отчета о проделанной работе. Люди прекрасно знают, что я могу. Есть, конечно, и политизированные избиратели, которые просто конкретно меня поддерживают.

То, что у меня куча фейковых кандидатов, за которых рисуют подписи, — это очевидно. Но в то же время я вижу, что штаб основного конкурента Валерии Касамары — реально собирает подписи. Поэтому мы должны быть зарегистрированы.

Сегодня это мобилизующее мероприятие. Нам кажется важным, что мы все здесь собрались. Мы же каждый работаем только в своем районе. А очень важно показать избирателям, что мы готовы действовать вместе и у нас единая команда. Людей это мобилизует. Сложно мобилизовать человека, пообещав ему одного хорошего кандидата в Московской думе. А если люди видят, что мы готовы работать как команда — это воодушевляет.