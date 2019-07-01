Террористы по вызову

В избирательной комиссии муниципального образования «Екатерингофское» потенциальные кандидаты в депутаты не смогли подать документы на предстоящие 8 сентября выборы из-за «антитеррористической операции», которая вдруг началась за отдельно взятой дверью. В «Кронверкском» на пути у оппозиции встали самозваные коммунисты. В «Сампсониевском» рвавшихся на регистрацию кандидатов отвезли в полицию.

МО «Екатерингофское». Фото: Полина Костылева

Активист молодежного движения «Весна» Боган Литвин пришел к избирательной комиссии МО «Екатерингофское» в воскресенье, 30 июня, к самому открытию. Это был четвертый день, когда Богдан пытался зарегистрироваться. И он знал, что сейчас увидит.

— Возле двери уже стояла толпа непонятных людей, — рассказывает Богдан. — В ответ на вопросы, как их зовут и кто они такие, они хамили. Сфотографировать себя не давали. Мне кажется, люди, которые собираются идти на выборы, так себя не ведут.

«Непонятных людей» по фамилиям вызывали в помещение избиркома. Они заходили по одному, проводили, по словам Богдана, внутри много времени, очередь шла очень медленно. Все, кто останется по эту сторону двери к 18 часам, рисковали так и не стать кандидатами в депутаты, потому что 30 июня комиссия могла завершить прием документов.

Горизбирком обязал проблемные ИКМО работать ежедневно и до последнего клиента, раз уж такие очереди, и продлить работу на две недели.

Но с продолжительностью рабочего дня все время возникают проблемы. В пятницу, 28 июня, например, выяснилось, что в Екатерингофском сотрудники комиссии очень больны. В середине дня трем из них, включая председателя, вызывали скорую. Во второй половине дня в пятницу, говорит Богдан Литвин, комиссия уже не работала.

В субботу, 29 июня, комиссия работать начала, но почему-то не в самом помещении, а в предбаннике, рассказывают независимые кандидаты в депутаты. Три кандидата — Федор Горожанко, Красимир Врански и Полина Костылева — приехали уже вместе с членом Горизбиркома Екатериной Фесик, которая собиралась проверить жалобы, поданные в ГИК накануне. Фесик открыла дверь — дорогу ей перекрыл охранник. Член Горизбиркома попыталась войти.

«Кате Фесик чуть не сломали ногу», — напишет потом в твиттере депутат петербургского парламента пятого созыва Марина Шишкина. Председатель ИКМО Ксения Недбайло, маячившая за спиной у охранника, заявила, что ГИК — «параллельная» по отношению к муниципалам комиссия, поэтому пускать ее в помещение никто не обязан.

А для Горожанко, Врански и Костылевой избиркомовцы вызвали полицию — и та увезла кандидатов с места несостоявшейся регистрации в участок. Позже Костылеву отпустили под обязательство о явке в суд, потому что у нее двое маленьких детей. Врански и Горожанко остались досиживать до понедельника.

На всех троих составили протоколы по статье о мелком хулиганстве, которое они «совершили, пытаясь стать кандидатами в депутаты».

Глава петербургского штаба Навального Александр Шуршев в понедельник, 30 июня, пришел в Екатерингофское даже не к девяти, а к семи утра. И оказался, по его словам, у двери первым, если не считать охраны. Шуршев хотел сдать финансовый отчет и подписи избирателей. Это второй пакет документов, который требуется для регистрации. Первичные бумаги он сумел подать 25 июня практически чудом: когда в Екатерингофское приехали сотрудники ЦИК и Горизбиркома.

— Они тогда заставили избирательную комиссию открыть двери, и мы смогли войти внутрь, — рассказывает Александр. — При нас сотрудникам ИКМО сделали внушение, и те приняли у нас первичные документы. И если до этого они тратили на человека по часу, то после визита из ЦИКа и ГИКа сразу стали принимать по двое за 15 минут.

Правда, такая удача едва не стоила Шуршеву здоровья: как уже писала «Новая», 26 июня люди из очереди побили его и разбили ему телефон. Без пяти минут кандидата это не напугало, и 30 июня он принес второй пакет документов. Но подать их не смог.

— Возле ИКМО я был первым, — говорит Шуршев. — Возле двери стоял только охранник. Но потом появилась привычная «очередь», и в помещение стали, как и раньше, вызывать по фамилиям.

В третьем часу выяснилось, что сотрудникам ИКМО «Екатерингофское» угрожают террористы. К зданию приехала полиция, сообщила, что им поступил звонок, и обнесла полосатой лентой арку, где расположен вход. Собака обследовала территорию, взрывчатка не нашлась. Очередь пошла еще медленнее, потому что «непонятных людей» теперь досматривали с металлоискателями.

Ааааааа в икмо Екатерингофский готовится теракт! pic.twitter.com/H4JmvdJKsZ — Dave Frenkel (@merr1k) 30 июня 2019 г.

— А нас просто оттеснили во двор, — рассказывает Шуршев. — С нами никто не разговаривал, никто ничего не объяснял.

Ровно в 18.00 в воскресенье ИКМО «Екатерингофское» закрылась. Из помещения вышла председатель и объявила, что рабочий день окончен. Продолжит ли она, как предписал ГИК, работать в понедельник, никто кандидатам не сообщил.

Похожие события происходят в этой кампании и в других ИКМО. В Сампсониевском очередь из «непонятных людей» в субботу, как обычно, до конца дня не пускала на регистрацию независимых кандидатов. И те объявили, что в знак протеста перекроют проспект. Записали видеоролик на эту тему. Кандидатов Романа Максимова, Владимира Первовского и Наталью Баринову увезли в полицию, где они должны были оставаться до понедельника — то есть до окончания срока подачи документов. В воскресенье их отпустили из полиции, но всех троих ждет суд по статье КоАП об «организации массового одновременного передвижения граждан в общественных местах».

В Питере отчаявшиеся попасть в комиссию кандидаты грозят перекрыть фед. трассу, если их документы не примут.

Сейчас хорошо найти статьи времен назначения Памфиловой.

Помню тогда и Д. Гудков, и В. Рыжков, и вся партия "ЯБЛОКО" рассказывали нам как похорошеет ЦИК при Элле Чуровне. pic.twitter.com/M6BIQn8FPO — Alexey Navalny (@navalny) 29 июня 2019 г.

В ИКМО «Кронверкское» люди в очереди, не дававшие пройти независимым кандидатам, вдруг объявили, что никакие они не единороссы, а собираются баллотироваться от КПРФ. Депутат Борис Вишневский с помощью одного звонка коллегам по ЗакСу выяснил, что к верным зюгановцам эти люди отношения не имеют. Одного из самозаваных коммунистов удалось опознать: по словам Вишневского, одним из тех, кто не пускал в ИКМО независимых кандидатов, был заместитель главы администрации Кронверкского муниципального образования Николай Микшун.

Почему муниципальные избиркомы ведут себя так упорно и так нагло — загадка.

Букет нарушений — засекреченные объявления о начале кампании, фактические адреса, не совпадающие с юридическими, липовые очереди и недопуск желающих зарегистрироваться — грозят им роспуском. Если же выборы в этих муниципальных образованиях и состоятся, то итоги могут быть отменены.

В Екатерингофском, например, сейчас заседает восемь депутатов. Все они в 2014 году шли как самовыдвиженцы, однако их связывают с единороссом и вице-спикером ЗакСа Сергеем Соловьевым. Пять лет назад, как рассказал «Новой» Александр Шуршев, он был их конкурентом, но победили связанные с «Единой Россией» кандидаты, набравшие больше всего при досрочном голосовании. Можно было бы предположить, что эти люди как раз и рассчитывают на то, что выборы будут отменены из-за нарушений — и они останутся на местах. Но депутат ЗакСа Борис Вишневский объяснил «Новой», что это невозможно по закону: полномочия нынешних депутатов закончатся в сентябре. Если новые не будут избраны, местное самоуправление просто останется без депутатов. Видимо, избранники-2014 видят шанс сохранить места только в том случае, если не пустят на выборы конкурентов.