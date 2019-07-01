Воздушная тревога

21 июня Центральный районный суд Челябинска признал деятельность Южно-Уральского государственного университета (ЮурГУ) по подготовке пилотов гражданской авиации незаконной, и постановил аннулировать дипломы двух его выпускников — Игоря Мартынюка и Егора Дрыжинского, которые закончили ЮурГУ в 2013 и 2017 годах, соответственно.

«Суд удовлетворил исковые требования Челябинской транспортной прокуратуры в интересах неопределенного круга лиц в полном объеме, — рассказала челябинскому изданию 74.ru консультант суда Анна Волощенко. — Незаконной признана деятельность по подготовке пилотов по программе среднего профессионального образования с 29 июня 2016 года, по программе дополнительного профессионального образования — с 5 декабря 2011 года по 30 июля 2014 года».

Несмотря на то, что сейчас дипломов лишены только два пилота, под ударом могут оказаться практически все летчики, выпускники Аэрокосмического факультета ЮурГУ, — более 200 человек.

Среди мест их трудоустройства собеседники «Новой» называют едва ли не все известные авиакомпании страны.

Часть 1. Несертифицированные

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Иск транспортной прокуратуры к ЮурГУ был подан еще в сентябре прошлого года. Надзорное ведомство обратило внимание, что вуз готовил пилотов, не имея сертификата авиационного учебного центра.

Пресс-секретарь ЮурГУ Татьяна Строганова в телефонном разговоре с корреспондентом «Новой газеты» от комментариев отказалась. На письменный запрос представители вуза ответили отпиской.

Сертификата авиационного учебного центра у ЮурГУ действительно не было. Но у университета был заключен договор с Челябинским летным училищем гражданской авиации (ЧЛУГА), у которого до августа 2016 года соответствующий сертификат имелся. Именно в ЧЛУГА студенты ЮурГУ проходили практику.

По словам юриста Надежды Толочковой, которая представляет интересы выпускников ЮурГУ, до 2017 года (в этом году в ЮурГУ и ЧЛУГА были последние выпуски пилотов. — И. Ж.) сертификат авиационного учебного центра (АУЦ) требовался только для обучения по программам дополнительного профессионального образования. Для программ среднего профессионального образования, по которым учились выпускники ЮурГУ, он не требовался.

— Сертификата АУЦ для среднего профессионального образования не было ни у одного летного училища в России. Первый такой сертификат был выдан 31 мая 2017 года. И если прокуратура требует сертифицирования учебных заведений, которые готовят пилотов, то она должна требовать этого для всех.

«Почему только челябинские летчики лишены права летать?»

«Новая газета» изучила сертификаты, выданные Росавиацией летным училищам до 2017 года. В приложениях к ним речь действительно идет о дополнительном профессиональном образовании. Сертификатов, которые относятся к среднему профессиональному образованию для коммерческих пилотов до 2017 года не выдавалось.

Часть 2. Трагедия и передел

Обломки Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье в феврале 2018 года. Фото: ТАСС

Крушение



При обсуждении конфликта между чиновниками и челябинскими пилотами неизменно возникает тема катастрофы Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» в Подмосковье 11 февраля 2018 года.

В июне заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик в интервью «Новой газете» заявил:

«В ходе разбирательств по «Саратовским авиалиниям» выяснилось, что у одного из пилотов было свидетельство коммерческого пилота, полученное в учебном заведении, которое не отвечало в полной мере требованиям к авиационным учебным центрам <…>. Центр, который готовил второго пилота, не соответствовал этим требованиям. Прокуратура предписала проверить и при необходимости отозвать лицензию у этого учебного центра, что Росавиация и выполнила».

Речь идет о Сергее Гамбаряне, втором пилоте разбившегося Ан-148. Гамбарян в 2013 году окончил ЮурГУ, и летную практику проходил в «ЧелАвиа», которое позже было переименовано в ЧЛУГА.

После катастрофы СМИ опубликовали расшифровку разговора командира судна Валерия Губанова с Сергеем Гамбаряном. Вот, как она выглядела в момент публикации.

расшифровка разговора двух пилотов разбившегося ан-148, которую опубликовали сми

«Командир воздушного судна (КВС): Вверх! Вот. Второй пилот (ВП): Сейчас-сейчас. КВС: А ты вниз… ВП: Вообще фигня какая-то! КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты, наоборот, вниз. ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все! КВС: Все, все хорошо. ВП: Все, скорость нормализовалась. СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить. ВП: Оп-оп-оп! 390! КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?! СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить. ВП: Да потому что, что хорош ***, 200 скорость, ***! КВС: Высота! Высота! Высота! СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead! КВС: Вверх! СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead! КВС: Всё, ***».

В таком же виде эта расшифровка существует в СМИ сейчас. Из нее можно сделать вывод, что к катастрофе привели действия второго пилота, который якобы ввел воздушное судно в пике. Основываясь на этой расшифровке, коллеги погибших после катастрофы говорили, что именно второй пилот фактически пилотировал самолет.

Однако в скором времени после публикации расшифровки Росавиация выступила с опровержением подлинности этой записи, отметив, что

диалоги командира воздушного судна и второго пилота в ней перепутаны, а некоторые слова и фразы вовсе отсутствуют в аутентичной записи.

Следственный комитет в июне 2018 года также подтвердил, что самолет в пикирование перевел именно командир воздушного судна (выпускник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации). К такому же выводу пришла комиссия Межгосударственного авиационного комитета. В качестве одного из факторов, приведших к катастрофе, МАК назвала «потерю работоспособности командира воздушного судна в психологическом плане (психологический ступор, psychological incapacitation), что привело к полной потере им пространственной ориентировки и не позволило отреагировать на правильные подсказки и действия второго пилота».

Как бы то ни было, в России за последние девять лет произошло минимум 12 крупных авиакатастроф. И лишь в одной из них среди пилотов был выпускник челябинского училища. Это не помешало Росавиации в апреле 2018 года лишить лицензий 60 пилотов, выпускников ЮурГУ (о судьбе челябинских пилотов, которым родина закрыла небо, но которые нашли себя в Европе и США — в материале Александры Джорджевич «Полет без России»).

Студенты, специалисты и монополия



Сегодня Челябинское летное училище гражданской авиации, в котором выпускники ЮурГУ проходили практику, не работает.

Директор ЧЛУГА Александр Матусевич считает, что все дело против выпускников ЮурГУ и его училища построено на подмене понятий.

— Росавиация ссылается на требования Воздушного кодекса и Федеральных авиационных правил, в которых речь идет о программах обучения специалистов. То есть о людях, которые уже признаны специалистами, — говорит он. — Студенты же, не имеющие никакого образования, кроме школьного, специалистами не являются. В случае с пилотами, выпускниками ЮурГУ, речь идет о программе подготовки специалистов среднего звена. Это программа, соответствующая Федеральному государственному образовательному стандарту. И министерство образования, проводившее проверку нашего училища в 2017 году, не нашло никаких оснований для отзыва у нас лицензии. Наша программа соответствовала программам, утвержденным Росавиацией.

Матусевич отмечает, что ЧЛУГА на момент возникновения конфликта являлось единственным частным летным училищем, которое готовило коммерческих пилотов. По его мнению, причиной возникновения конфликта стал передел рынка.

— Дело в том, что у нас обучение коммерческих пилотов стоило заметно меньше, чем в училищах Росавиации, — 2,2 млн рублей. В Сасовском летном училище, которое является филиалом Ульяновского института гражданской авиации, или в Краснокутском летном училище обучение стоило 3,4 млн. Соответственно, мы оттягивали значительную часть слушателей, и финансовые потоки проходили мимо государственных училищ. Мы выпустили более 300 пилотов. Государственные учреждения получили бы за них хорошие деньги.

«Сейчас, когда наше училище не ведет деятельности, Росавиация достигла своей цели: она фактически монополизировала рынок подготовки коммерческих пилотов».

В беседе с корреспондентом «Новой» замминистра транспорта Александр Юрчик признал, что в последние несколько лет рынок действительно монополизирован. По словам чиновника, монополизация произошла «невольно» — поскольку в ходе проверок частных авиационных центров выяснилось, что некоторые из них «не вполне соответствуют требованиям».

По мнению Александра Матусевича, Росавиация и вовсе не имела права проводить проверки и выявлять какие-либо нарушения, связанные с сертификацией АУЦ, потому что у ведомства нет соответствующего регламента. «Это функция Ространснадзора. И у нас были проверки Ространснадзора. И они никаких существенных нарушений не выявили», — говорит он.

Часть 3. Невыполненное распоряжение премьера

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Особняком в деле пилотов из ЮурГУ стоит история 33 выпускников Аэрокосмического факультета, окончивших обучение в 2017 году.

В распоряжении «Новой газеты» оказалось их письмо, датированное мартом 2019 года, премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, в котором пилоты рассказывали, что Росавиация не допускает их к работе — пилотированию самолетов. Причина та же — лишение Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА), в котором студенты ЮурГУ проходили практику, сертификата авиационного учебного центра.

По словам выпускников, уже после того, как ЧЛУГА лишилось сертификата, они прошли практику на базе международных аэропортов Баландино и Магнитогорска: самостоятельно управляли самолетами от взлета до посадки. А после практики — успешно сдали государственные экзамены, получили дипломы с квалификацией «Пилот» и прошли необходимое тестирование в Росавиации.

Но в выдаче свидетельств авиационного персонала, последнего необходимого документа, им все равно отказали.

«Наша учеба соответствовала требованиям ИКАО»



Письмо Медведеву не предназначалось для публикации в СМИ. Мне удалось поговорить с одним из подписавших обращение выпускников ЮурГУ, но только на условиях анонимности. Далее я буду называть его «Н.».

Свое нежелание раскрывать имя Н. объясняет так: «Не знаю, как на интервью отреагируют в Росавиации. Даже если мы в итоге получим свидетельства авиационного персонала, Росавиация может сделать так, что мы не будем работать — например, даст нам отрицательные характеристики».

Н. поступил в ЮурГУ в 2013 году, сразу после окончания школы.

— Выбрал именно этот вуз, потому что перед глазами был пример знакомого, который закончил ЮурГУ и затем устроился пилотом в «Уральские авиалинии». Я знал, что в Челябинске летная практика организована в соответствии с документами ИКАО (Международной организации гражданской авиации. — И. Ж.): например, правила ИКАО предписывают, что если ты отлетал 18 часов с инструктором, и инструктор дал тебе допуск, то ты можешь осуществлять первый самостоятельный полет. В Челябинске так и было. В других вузах начать летать одному было проблематично, хотя это очень важно, чтобы в критической ситуации, если с напарником что-то случилось, не растеряться и суметь посадить самолет.

По словам Н., после первого курса вся их группа ушла в армию. «Мы могли бы пойти в армию и по окончании университета. Но тогда появился бы риск забыть, чему нас учили. Насколько я понимаю, у вуза или у ЧЛУГА были какие-то связи с военными, потому что нас отправили служить в военно-воздушные силы. После армии мы вернулись, и снова погрузились в теорию и полеты», — говорит он.

О том, что у студентов ЮурГУ могут возникнуть проблемы с получением свидетельств авиационного персонала, стало известно еще в 2016 году. Н. тогда начинал обучение на третьем, последнем, курсе.

В вуз пришло письмо из Росавиации.

письмо росавиации — в Южно-Уральский государственный университет

«Информируем вас, что 26.08.2016 г. истек срок действия сертификата № 216, выданного Росавиацией авиационному учебному центру «ЧелАвиа» (с 2015 года — ЧЛУГА). В выдаче нового сертификата руководству ЧЛУГА отказано <…> Слушателям, прошедшим подготовку в ЧЛУГА после 27.08.2016 г., в выдаче свидетельств авиационного персонала будет отказано. Для завершения летной подготовки авиационных специалистов рекомендуем привлечь юридические лица, имеющие сертификат».

Получив это письмо, ректор ЮурГУ Александр Шестаков обратился в транспортную прокуратуру.

И прокуратура встала на сторону студентов.

предостережение прокуратуры чиновникам уральской росавиации

«Учитывая наличие сведений, свидетельствующих об отказе Уральским территориальным управлением Росавиации в выдаче свидетельств авиационного персонала будущим выпускникам Южно-Уральского государственного университета по причине отсутствия у ЧЛУГА сертификата авиационного учебного центра, имеются достаточные основания полагать, что могут быть нарушены их права. В целях недопущения нарушения Федерального закона <…> должностному лицу Уральского МТУ Росавиации объявлено предостережение. В случае неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке».

— Это письмо прокуратуры, казалось бы, сняло все вопросы. Университет дал нам направление на практику. В ЧЛУГА нам объяснили, что сертификат, о котором шла речь в письме Росавиации, нужен для программ дополнительного профессионального образования, а не для программы среднего профессионального образования, по которой мы учились. Мы отлетали на двухмоторном самолете положенные 10 часов. Отработали на тренажерах, сдали госэкзамены и в июне 2017 года получили дипломы. После этого — пошли в Росавиацию сдавать тест для получения свидетельства авиационного персонала. Это последний документ, необходимый для начала работы пилотом. В июле 2017 года я успешно сдал тест. И через месяц… получил отказ в выдаче свидетельства. По той же причине у ЧЛУГА нет сертификата.

На протяжении следующих полутора лет студенты пытались судиться с Росавиацией, но суды непременно занимали сторону ведомства.

«Содействие»



30 апреля 2019 года на сайте правительства России появился ответ Дмитрия Медведева на письмо выпускников ЮурГУ. В виде поручения.

поручение премьер-министра д. медведева — минтрансу и минобрнауки

«Минобнауки России и Минтрансу России принять окончательное решение по вопросу получения свидетельств пилотов коммерческой авиации выпускниками Южно-Уральского государственного университета. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. Срок — 3 июня 2019 г.».

Письмо с аналогичными требованиями в Министерство образования, Минтранс и Росавиацию направила вице-премьер Татьяна Голикова.

обращение вице-премьера т. голиковой в минтранс и росавиацию

«Окажите содействие в допуске к деятельности согласно полученному образованию и квалификации граждан, обучавшихся в Южно-Уральском государственном университете по образовательным программам подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации (квалификация «Пилот») и получивших отказ Росавиации в выдаче свидетельств пилотов коммерческой авиации».

Однако к настоящему моменту никакого содействия в решении проблемы выпускникам ЮурГУ не оказано. Единственное принятое по ним решение — то самое, Центрального районного суда Челябинска — признать все летное образование в ЮурГУ незаконным.

В Росавиации на запрос «Новой газеты» о принятых мерах по содействию выпускникам ЮурГУ ответили, что отказ в выдаче им свидетельств коммерческих пилотов обусловлен тем, что вуз при их обучении допустил нарушения требований Воздушного кодекса.

ответ росавиации — «Новой газете»

«Проверки ФГАОУ ВО ЮурГУ показали, что имелись нарушения в оснащении материально-технической базы, у инструкторского состава отсутствовали заключения о годности к летной работе в качестве пилота-инструктора, отсутствовали утвержденные установленным порядком программы подготовки. Отсутствовали документы, подтверждающие прохождение слушателями подготовки на тренажерах <…> содержание и объем летной подготовки выпускников ЮурГУ не соответствовал установленным требованиям».

Для разрешения ситуации, говорится в ответе Росавиации, была утверждена программа подготовки коммерческих пилотов, разработанная Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации. Программа предусматривала возможность перезачета результатов налетов и «определения объема индивидуальной программы по каждому выпускнику ЮурГУ».

В 2018 году, утверждают в Росавиации, ректор ЮурГУ Александр Шестаков для разрешения ситуации принял на себя обязательства по оплате расходов на обучение выпускников-пилотов [в Санкт-Петербургском университете]. Однако позже заявил, что на это нет денег.

«В 2018 году ЮурГУ не приняло надлежащих мер для решения вопроса об обучении 33 граждан в рамках приемной кампании 2018 года. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации готов в приемную кампанию 2019 года осуществить прием 33 граждан, проходивших ранее обучение в ЮурГУ, в случае решения ЮурГУ вопроса финансирования».

— Знаете, я готов уже и переучиваться, хотя в своей квалификации не сомневаюсь, — говорит Н. — Я летал один, сам поднимал и сажал самолеты. Еще раз повторю: наше обучение проходило в полном соответствии с международными стандартами. В государственных училищах такого не было. Намного правильнее было бы пройти дополнительные испытания или пересдать практику. Но если нужно потратить еще несколько лет — что ж, я готов. Потому что небо — это осознанный выбор.

Осталось только найти деньги…