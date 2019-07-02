Толстая, Улицкая, Быков, Зыгарь и Ко

Дмитрий Быков: Лучшая публика — те, кто летом остается в Москве. Это самые глубокие люди, которые постигают мир, сидя на одном месте. Для этих летних людей мы проводим традиционный летний фестиваль «Прямой речи» в Гоголь-центре. Приходите, будет не скучно!

Большой зал Гоголь-центра

Открытие

Александр Филиппенко

Моноспектакль «Гоголь. Шнитке. «Мёртвые души». Последние главы».

Программа объединит текст поэмы и знаменитую «Гоголь-сюиту» Альфреда Шнитке.

Гоголь-центр

Людмила Улицкая + Дмитрий Быков

Public talk

«О теле души»



Дмитрий БЫКОВ: Людмила Улицкая действует в очень хорошей литературной традиции. Она сочетает биологическое образование с занятием сугубо гуманитарным - с писательством. И именно поэтому она так пророчески описывает метафизику тела и, если угодно, телесные проблемы духа.

Наш с ней разговор на эти темы будет особенно интересен так называемым «сомневающимся». Есть ведь «постигшие», которые уверовали уже окончательно либо в отсутствие Бога, либо в его существование. И вот с ними спорить неинтересно.

А вот мы с Людмилой Улицкой будем разговаривать о том, что не совсем понятно.