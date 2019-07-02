Новая газетастать со–
участником
×
Сюжеты

Толстая, Улицкая, Быков, Зыгарь и Ко

III Литературный фестиваль лектория «Прямая речь» в Гоголь-центре 11 — 14 июля. Анонс

Фото: РИА Новости

Культура

 

Участники фестиваля — писатели, актеры, режиссеры, журналисты — либо читают классиков вслух, либо говорят о них — и о самых важных и больных темах современности. Бессменный худрук и дирижер летнего фестиваля в Гоголь-центре — Дмитрий Быков.

Дмитрий Быков: Лучшая публика — те, кто летом остается в Москве. Это самые глубокие люди, которые постигают мир, сидя на одном месте. Для этих летних людей мы проводим традиционный летний фестиваль «Прямой речи» в Гоголь-центре. Приходите, будет не скучно!

  • 11 июля в 19. 30

Большой зал Гоголь-центра
Открытие
Александр Филиппенко
Моноспектакль  «Гоголь. Шнитке. «Мёртвые души». Последние главы».

Программа объединит текст поэмы и знаменитую «Гоголь-сюиту» Альфреда Шнитке.

  • 12 июля в 19.30

Гоголь-центр
Людмила Улицкая + Дмитрий Быков
Public talk

«О теле души»
 

Дмитрий БЫКОВ:  Людмила Улицкая действует в очень хорошей литературной традиции. Она сочетает биологическое образование с занятием сугубо гуманитарным - с писательством. И именно поэтому она так пророчески описывает метафизику тела и, если угодно, телесные проблемы духа.

Наш с ней разговор на эти темы будет особенно интересен так называемым «сомневающимся». Есть ведь «постигшие», которые уверовали уже окончательно либо в отсутствие Бога, либо в его существование. И вот с ними спорить неинтересно.

А вот мы с Людмилой Улицкой будем разговаривать о том, что не совсем понятно.

  • 0013 июля, 16.

Большой зал
Алена Долецкая + Дмитрий Быков
«Литература про меня»
Public talk

  • 13 июля, 20.00

Большой зал
Дмитрий Быков
«На самом деле мне нравилась только ты»
Поэтический вечер

  • 13 июля, 13. 00

Малый зал Гоголь-центра
Илья Колмановский
«Секреты успеха настоящих драконов»

Биолог и известный популяризатор науки прочтет лекцию для детей (7+) и их родителей

  • 13 июля, 16.00

Малый зал Гоголь-центра
Григорий Остер
«Как научить детей, становясь взрослыми, не перестать быть детьми»

Творческий полдник. В меню: визгкультурные упражнения, краткий курс ясновидения, перемещение родителей в прошлое — и много других неожиданностей

  • 13 июля, 20.00

Малый зал Гоголь-центра
Олег Груз
«Лирика»
Поэтический вечер

  • 14 июля, 13.00

Малый зал
Дмитрий Быков
«Алиса в стране взрослых и детей»
Лекция (12+)

  • 14 июля, 16.00

Большой зал
Татьяна Толстая
«Гости съезжались на дачу»

Творческий вечер на тему культуры дачной жизни и традиций ее отображения в литературе…

  • 14 июля, 16.00

Малый зал
Дмитрий Дибров + Дмитрий Быков
«Антропология 2.0»
Public talk

  • 14 июля, 20.00

«Война и миф»
Большой зал
Михаил Зыгарь

Диалог с самим собой

Афиша 14 июля
 

«Война и миф»
 

Михаил ЗЫГАРЬ: Пока мои друзья ходили по ночным клубам, я ездил на войну. Впервые я поехал на войну вскоре после 20 и ещё 10 лет работал в горячих точках. Потом мне повезло — я сумел соскочить. И не сошёл с ума. Многим моим друзьям повезло меньше.

  • 14 июля, 20.00

Малый зал
Дарья Юрская
«От первого лица»
Моноспектакль

Программа заслуженной артистки РФ, актрисы МХТ им. Чехова Дарьи Юрской — монолог, в котором сливаются страницы Михаила Зощенко, Сергея Юрского, Татьяны Толстой, Дины Рубиной

Теги:
анонс, лекторий

Топ 6

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera