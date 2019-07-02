Толстая, Улицкая, Быков, Зыгарь и Ко
III Литературный фестиваль лектория «Прямая речь» в Гоголь-центре 11 — 14 июля. Анонс
Фото: РИА Новости
Участники фестиваля — писатели, актеры, режиссеры, журналисты — либо читают классиков вслух, либо говорят о них — и о самых важных и больных темах современности. Бессменный худрук и дирижер летнего фестиваля в Гоголь-центре — Дмитрий Быков.
Дмитрий Быков: Лучшая публика — те, кто летом остается в Москве. Это самые глубокие люди, которые постигают мир, сидя на одном месте. Для этих летних людей мы проводим традиционный летний фестиваль «Прямой речи» в Гоголь-центре. Приходите, будет не скучно!
- 11 июля в 19. 30
Большой зал Гоголь-центра
Открытие
Александр Филиппенко
Моноспектакль «Гоголь. Шнитке. «Мёртвые души». Последние главы».
Программа объединит текст поэмы и знаменитую «Гоголь-сюиту» Альфреда Шнитке.
- 12 июля в 19.30
Гоголь-центр
Людмила Улицкая + Дмитрий Быков
Public talk
«О теле души»
Дмитрий БЫКОВ: Людмила Улицкая действует в очень хорошей литературной традиции. Она сочетает биологическое образование с занятием сугубо гуманитарным - с писательством. И именно поэтому она так пророчески описывает метафизику тела и, если угодно, телесные проблемы духа.
Наш с ней разговор на эти темы будет особенно интересен так называемым «сомневающимся». Есть ведь «постигшие», которые уверовали уже окончательно либо в отсутствие Бога, либо в его существование. И вот с ними спорить неинтересно.
А вот мы с Людмилой Улицкой будем разговаривать о том, что не совсем понятно.
- 0013 июля, 16.
Большой зал
Алена Долецкая + Дмитрий Быков
«Литература про меня»
Public talk
- 13 июля, 20.00
Большой зал
Дмитрий Быков
«На самом деле мне нравилась только ты»
Поэтический вечер
- 13 июля, 13. 00
Малый зал Гоголь-центра
Илья Колмановский
«Секреты успеха настоящих драконов»
Биолог и известный популяризатор науки прочтет лекцию для детей (7+) и их родителей
- 13 июля, 16.00
Малый зал Гоголь-центра
Григорий Остер
«Как научить детей, становясь взрослыми, не перестать быть детьми»
Творческий полдник. В меню: визгкультурные упражнения, краткий курс ясновидения, перемещение родителей в прошлое — и много других неожиданностей
- 13 июля, 20.00
Малый зал Гоголь-центра
Олег Груз
«Лирика»
Поэтический вечер
- 14 июля, 13.00
Малый зал
Дмитрий Быков
«Алиса в стране взрослых и детей»
Лекция (12+)
- 14 июля, 16.00
Большой зал
Татьяна Толстая
«Гости съезжались на дачу»
Творческий вечер на тему культуры дачной жизни и традиций ее отображения в литературе…
- 14 июля, 16.00
Малый зал
Дмитрий Дибров + Дмитрий Быков
«Антропология 2.0»
Public talk
- 14 июля, 20.00
«Война и миф»
Большой зал
Михаил Зыгарь
Диалог с самим собой
Афиша 14 июля
«Война и миф»
Михаил ЗЫГАРЬ: Пока мои друзья ходили по ночным клубам, я ездил на войну. Впервые я поехал на войну вскоре после 20 и ещё 10 лет работал в горячих точках. Потом мне повезло — я сумел соскочить. И не сошёл с ума. Многим моим друзьям повезло меньше.
- 14 июля, 20.00
Малый зал
Дарья Юрская
«От первого лица»
Моноспектакль
Программа заслуженной артистки РФ, актрисы МХТ им. Чехова Дарьи Юрской — монолог, в котором сливаются страницы Михаила Зощенко, Сергея Юрского, Татьяны Толстой, Дины Рубиной