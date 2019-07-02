«Сейчас на топливном рынке шаткое равновесие»

Первого июля закончилось действие соглашения о заморозке цен на бензин и дизельное топливо между нефтяными компаниями и правительством. В тот же день цены на бензин в Москве незначительно выросли: от одной до 14 копеек за литр по сравнению с показателями прошлой недели. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил наказать компании, которые «заиграются» и будут завышать стоимость топлива. «Новая» попросила экспертов оценить, что будет с рынком в отсутствие активных действий со стороны правительства.

Фото: Вова Жабриков/URA.RU/TASS

Павел Баженов Президент Независимого топливного союза

— Пока что цены на бензин находятся в рамках инфляции. Если и есть рост, то это копеечные корректировки — скорее всего, в рамках статистической погрешности.

Что касается оптовых реалий, то сейчас на рынке присутствует шаткое равновесие. Во-первых, скорректирована оптовая цена, во-вторых, снизились цены на внешних рынках. Поэтому чрезмерного давления на внутреннюю оптовую цену сейчас нет. Кроме того, начинает работать расширенный демпфер (механизм выплаты бюджетных компенсаций нефтяным компаниям за поставки на внутренний рынок. — Ред.), снижена планка внутренней цены, от которой он считается. Это выступает определенным фактором стабилизации ситуации.

Почему равновесие шаткое? Без внимательного контроля, без сдерживания, без точечных запретительных мер оно сегодня не может работать.

Внешний шок, резкий рост экспортной альтернативы либо резкое удешевление рубля могут сдвинуть равновесие в неблагоприятную сторону.

Именно поэтому господин Медведев грозит пальцем, строго смотрит и хмурит брови, говоря: «Ай-яй-яй, если будете повышать цены, мы вам покажем кузькину мать!»

Де-юре соглашения уже нет, но было заседание с вице-премьером Дмитрием Козаком и «джентльменская договоренность». Сейчас она стала еще более «джентльменской», поэтому никто повышать цены не будет. Контроль за ними если не усилился, то точно остался как раньше.

В текущей ситуации нас ждут две вещи. Первое — розничная цена будет медленно, но верно расти без всякой надежды на снижение. Второе — топливная инфраструктура, от переработки до розницы, сегодня работает в условиях минимальной рентабельности. Это чревато отсутствием развития и расширения инфраструктуры, которого, к слову, нам не хватает, потому что у нас в стране всего около 25 тысяч заправок (для сравнения: в Америке около 250 тысяч).

Вместо того чтобы снижать акциз, у нас сначала берут деньги с населения, а потом выплачивают их нефтяным компаниям через демпфер, криво-косо, через кучу транзакций.

Наше предложение: отмена акциза (в крайнем случае кратное снижение) и отказ от демпфера. Если и повышать что-то, то налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Михаил Крутихин Партнер компании Rusenergy

— Если правительство отменяет соглашение с нефтяниками и одновременно повышает акциз на топливо два раза в год (и на следующий год тоже планирует), то, естественно, цены будут расти.

Мелкооптовые точки являются частью вертикально интегрированных нефтяных компаний (таких как «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть», у которых есть возможность компенсировать потери на внутреннем рынке доходами от экспорта), поэтому такие сети розничной торговли могут совершенно спокойно держать цены на относительно невысоком уровне.

Но независимые торговцы топливом и независимые нефтеперерабатывающие предприятия, не имеющие экспорта, окажутся либо на грани разорения, либо будут повышать цены.

Так называемый демпфирующий механизм касается только тех компаний, у которых есть собственные нефтеперерабатывающие заводы и экспорт. Для независимых это все ужасно, потому что повышается налог на добычу полезных ископаемых, то есть независимым компаниями нефть и топливо будут продавать по более высоким ценам.

Соглашение отменили, потому что оно имеет смехотворный вид: давайте, [нефтяники], держите цены на прежнем уровне, а мы, правительство, будем из этого прежнего уровня отбирать все больше и больше в виде налогов. Это не соглашение, а видимость, поэтому филькину грамоту решили не продлевать.